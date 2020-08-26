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Россиянам рекомендовали сразу удалять СМС с конфиденциальными данными
Хранить в смартфоне СМС-сообщения с конфиденциальными данными, а также пароли и уведомления от банков небезопасно, рассказал агентству "Прайм" директор... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T02:18
2020-08-26T10:18
синергия
телефон
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 26 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Хранить в <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">смартфоне</a> СМС-сообщения с конфиденциальными данными, а также пароли и уведомления от банков небезопасно, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200826/831951185.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор института IT университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Станислав Косарев. Чтобы защитить свои данные и деньги, нужно вовремя их удалять. Эксперт, в частности, пояснил, что преступники способны воспользоваться даже ссылками для одноразового доступа в личный кабинет, которые присылаются с помощью СМС.Кроме того, специалист посоветовал подумать, какие сообщения в смартфоне могут содержать пароли, и также удалить их.Дополнительной защитой станет установка сложного пароля на телефон или его защита с помощью отпечатка пальца или Face ID.
https://ria.ru/20200824/smartfon-1576215278.html
Проблема не в хранящихся смс, а в банках которые сливают всю информацию под ноль миллионов граждан.
38
Как я соскучился по очередям в кассу за з.п. на предприятиях, это были самые позитивные и веселые очереди.
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3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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синергия, телефон, мобильный телефон, технологии

Россиянам рекомендовали сразу удалять СМС с конфиденциальными данными

02:18 26.08.2020 (обновлено: 10:18 26.08.2020)
23174
© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон
© Fotolia / kantver
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Хранить в смартфоне СМС-сообщения с конфиденциальными данными, а также пароли и уведомления от банков небезопасно, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
Чтобы защитить свои данные и деньги, нужно вовремя их удалять.
Эксперт, в частности, пояснил, что преступники способны воспользоваться даже ссылками для одноразового доступа в личный кабинет, которые присылаются с помощью СМС.
Кроме того, специалист посоветовал подумать, какие сообщения в смартфоне могут содержать пароли, и также удалить их.
Дополнительной защитой станет установка сложного пароля на телефон или его защита с помощью отпечатка пальца или Face ID.
Девушка со смартфоном
24 августа, 02:01
Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
811764313
Обсудить 3
СинергияТелефонМобильный телефонТехнологии
Популярные комментарии
Проблема не в хранящихся смс, а в банках которые сливают всю информацию под ноль миллионов граждан.
26 августа, 05:05
ВВВячеслав Вячеславович
3800000
Как я соскучился по очередям в кассу за з.п. на предприятиях, это были самые позитивные и веселые очереди.
26 августа, 05:06
ВВВячеслав Вячеславович
21100300
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