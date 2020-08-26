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https://ria.ru/20200826/smartfon-1576311584.html
Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
Первым признаком того, что смартфон был атакован, является наличие отклонений от нормальной работы устройства. Пользователя должно насторожить, если телефон... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T03:16
2020-08-26T03:16
инфосистемы джет
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. </strong>Первым признаком того, что смартфон был атакован, является наличие отклонений от нормальной работы устройства. Пользователя должно насторожить, если <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефон</a> начал включаться и выключаться сам по себе, или на нем внезапно появились новые приложения, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200826/831951655.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> старший консультант Центра информационной безопасности компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы Джет</a>" Елена Агеева.Кроме того, об атаке могут свидетельствовать быстрый расход батареи, нагревание устройства, когда оно не используется, и увеличение объема используемого интернет-трафика без видимых на то причин.
https://ria.ru/20200824/smartfon-1576215278.html
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Новости
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инфосистемы джет, мобильный телефон, технологии

Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне

03:16 26.08.2020
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первым признаком того, что смартфон был атакован, является наличие отклонений от нормальной работы устройства. Пользователя должно насторожить, если телефон начал включаться и выключаться сам по себе, или на нем внезапно появились новые приложения, рассказала агентству "Прайм" старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева.
"Также признаком атаки является наличие исходящих или входящих звонков и смс, в которых не участвовал пользователь. Подозрения должны вызвать и проблемы со связью во время разговора: долгое соединение с абонентом, помехи и шумы", - отмечает эксперт.
Кроме того, об атаке могут свидетельствовать быстрый расход батареи, нагревание устройства, когда оно не используется, и увеличение объема используемого интернет-трафика без видимых на то причин.
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3867326
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