https://ria.ru/20200826/smartfon-1576311584.html
Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
Первым признаком того, что смартфон был атакован, является наличие отклонений от нормальной работы устройства. Пользователя должно насторожить, если телефон... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T03:16
2020-08-26T03:16
2020-08-26T03:16
инфосистемы джет
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. </strong>Первым признаком того, что смартфон был атакован, является наличие отклонений от нормальной работы устройства. Пользователя должно насторожить, если <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефон</a> начал включаться и выключаться сам по себе, или на нем внезапно появились новые приложения, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200826/831951655.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> старший консультант Центра информационной безопасности компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы Джет</a>" Елена Агеева.Кроме того, об атаке могут свидетельствовать быстрый расход батареи, нагревание устройства, когда оно не используется, и увеличение объема используемого интернет-трафика без видимых на то причин.
https://ria.ru/20200824/smartfon-1576215278.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфосистемы джет, мобильный телефон, технологии