https://ria.ru/20200826/smartfon-1576311584.html

Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне

Первым признаком того, что смартфон был атакован, является наличие отклонений от нормальной работы устройства. Пользователя должно насторожить, если телефон... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T03:16

2020-08-26T03:16

2020-08-26T03:16

инфосистемы джет

мобильный телефон

технологии

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. </strong>Первым признаком того, что смартфон был атакован, является наличие отклонений от нормальной работы устройства. Пользователя должно насторожить, если <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефон</a> начал включаться и выключаться сам по себе, или на нем внезапно появились новые приложения, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200826/831951655.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> старший консультант Центра информационной безопасности компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы Джет</a>" Елена Агеева.Кроме того, об атаке могут свидетельствовать быстрый расход батареи, нагревание устройства, когда оно не используется, и увеличение объема используемого интернет-трафика без видимых на то причин.

https://ria.ru/20200824/smartfon-1576215278.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфосистемы джет, мобильный телефон, технологии