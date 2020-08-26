https://ria.ru/20200826/siriya-1576359016.html

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T23:52

2020-08-26T23:52

2020-08-27T02:48

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<strong>ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости.</strong> США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.По его словам, во избежании конфликта американский бронеавтомобиль покинул место происшествия.В Вашингтоне заявили, что "такие небезопасные и непрофессиональные действия" идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов. По словам Уллиота, США не хотят эскалации, но имеют "неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий".Ранее в Пентагоне сообщили, что глава генерального штаба <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank">Валерий Герасимов</a> и председатель объединенного комитета начальников штабов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> генерал <a href="http://ria.ru/person_Mark_Milli/" target="_blank">Марк Милли</a> провели телефонный разговор, его детали сохранили в тайне.СМИ писали, что перед этим на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank">Сирии</a> между российскими и американскими военными произошел некий инцидент. Официального подтверждения этой информации со стороны Москвы не было.

https://ria.ru/20200825/siriya-1576293187.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574890575.html

Александр Аникин Надо вызывать ГИБДД, составить прОтокол. 129

Нефертити Васильевна Фишман Если бы российские военные спровоцировали ДТП, то американцы страдали бы всю оставшуюся жизнь. )))) 118

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, война в сирии, сирия, сша, в мире