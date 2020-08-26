Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:52 26.08.2020 (обновлено: 02:48 27.08.2020)
26954
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСовместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.
"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
По его словам, во избежании конфликта американский бронеавтомобиль покинул место происшествия.
В Вашингтоне заявили, что "такие небезопасные и непрофессиональные действия" идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов.
По словам Уллиота, США не хотят эскалации, но имеют "неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий".
Ранее в Пентагоне сообщили, что глава генерального штаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, его детали сохранили в тайне.
СМИ писали, что перед этим на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел некий инцидент. Официального подтверждения этой информации со стороны Москвы не было.
24 июля, 20:44Акценты#Поравалить. СМИ призывают США покинуть Сирию, пока чего не вышлоВ США разбор полетов. Разбор полетов американских истребителей вокруг иранского пассажирского, который чудом закончился только ссадинами и ушибами, а не катастрофой. Объяснения американских военных о какой-то там зоне контроля уже никого не устраивают.
Популярные комментарии
Александр Аникин
29811006
Нефертити Васильевна Фишман
761110014