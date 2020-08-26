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https://ria.ru/20200826/siriya-1576359016.html
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T23:52
2020-08-27T02:48
россия
война в сирии
сирия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости.</strong> США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.По его словам, во избежании конфликта американский бронеавтомобиль покинул место происшествия.В Вашингтоне заявили, что "такие небезопасные и непрофессиональные действия" идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов. По словам Уллиота, США не хотят эскалации, но имеют "неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий".Ранее в Пентагоне сообщили, что глава генерального штаба <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank">Валерий Герасимов</a> и председатель объединенного комитета начальников штабов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> генерал <a href="http://ria.ru/person_Mark_Milli/" target="_blank">Марк Милли</a> провели телефонный разговор, его детали сохранили в тайне.СМИ писали, что перед этим на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank">Сирии</a> между российскими и американскими военными произошел некий инцидент. Официального подтверждения этой информации со стороны Москвы не было.
https://ria.ru/20200825/siriya-1576293187.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574890575.html
Надо вызывать ГИБДД, составить прОтокол.
129
Если бы российские военные спровоцировали ДТП, то американцы страдали бы всю оставшуюся жизнь. ))))
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россия
сирия
сша
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россия, война в сирии, сирия, сша, в мире

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

23:52 26.08.2020 (обновлено: 02:48 27.08.2020)
26954
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСовместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.

По его словам, во избежании конфликта американский бронеавтомобиль покинул место происшествия.
В Вашингтоне заявили, что "такие небезопасные и непрофессиональные действия" идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов.
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По словам Уллиота, США не хотят эскалации, но имеют "неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий".
Ранее в Пентагоне сообщили, что глава генерального штаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, его детали сохранили в тайне.
СМИ писали, что перед этим на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел некий инцидент. Официального подтверждения этой информации со стороны Москвы не было.
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
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#Поравалить. СМИ призывают США покинуть Сирию, пока чего не вышлоВ США разбор полетов. Разбор полетов американских истребителей вокруг иранского пассажирского, который чудом закончился только ссадинами и ушибами, а не катастрофой. Объяснения американских военных о какой-то там зоне контроля уже никого не устраивают.
153397671428
Обсудить 75
РоссияВойна в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо вызывать ГИБДД, составить прОтокол.
26 августа, 23:55
Александр Аникин
29811006
Если бы российские военные спровоцировали ДТП, то американцы страдали бы всю оставшуюся жизнь. ))))
26 августа, 23:55
Нефертити Васильевна Фишман
761110014
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