https://ria.ru/20200826/sinod-1576350005.html

Служителей РПЦ за разглашение конфиденциальных сведений будут наказывать

Священники и монашествующие, работающие в общецерковных или епархиальных учреждениях и разглашающие конфиденциальные сведения, в том числе представителям СМИ,... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:37

2020-08-26T18:37

2020-08-26T18:44

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Священники и монашествующие, работающие в общецерковных или епархиальных учреждениях и разглашающие конфиденциальные сведения, в том числе представителям СМИ, будут на определенное время запрещены в служении или же отлучены от причастия, говорится в постановлении Священного синода Русской православной церкви.В ходе заседания участники синода обсудили случаи "разглашения конфиденциальных сведений клириками или монашествующими, несущими послушание в общецерковных или епархиальных структурах", сообщается в итоговых документах на сайте Московского патриархата."Постановили: определить, что разглашение без благословения патриарха Московского и всея Руси или епархиального архиерея клириком или монашествующим, несущим послушание в общецерковной или епархиальной структуре, третьим лицам, включая представителей средств массовой информации, канонических или церковно-административных сведений (Ап. 39) влечет за собой: для клирика - запрещение в служении на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния - до 3 лет); для монашествующего - отлучение от причащения Святых Христовых Таин на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния - до 3 лет)", - говорится в постановлении.Синод также поручил Межсоборному присутствию РПЦ учесть настоящее определение при работе с проектом "Положения о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей".

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/rpts-1576306355.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь