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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200826/sinod-1576350005.html
Служителей РПЦ за разглашение конфиденциальных сведений будут наказывать
Священники и монашествующие, работающие в общецерковных или епархиальных учреждениях и разглашающие конфиденциальные сведения, в том числе представителям СМИ,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:37
2020-08-26T18:44
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Священники и монашествующие, работающие в общецерковных или епархиальных учреждениях и разглашающие конфиденциальные сведения, в том числе представителям СМИ, будут на определенное время запрещены в служении или же отлучены от причастия, говорится в постановлении Священного синода Русской православной церкви.В ходе заседания участники синода обсудили случаи "разглашения конфиденциальных сведений клириками или монашествующими, несущими послушание в общецерковных или епархиальных структурах", сообщается в итоговых документах на сайте Московского патриархата."Постановили: определить, что разглашение без благословения патриарха Московского и всея Руси или епархиального архиерея клириком или монашествующим, несущим послушание в общецерковной или епархиальной структуре, третьим лицам, включая представителей средств массовой информации, канонических или церковно-административных сведений (Ап. 39) влечет за собой: для клирика - запрещение в служении на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния - до 3 лет); для монашествующего - отлучение от причащения Святых Христовых Таин на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния - до 3 лет)", - говорится в постановлении.Синод также поручил Межсоборному присутствию РПЦ учесть настоящее определение при работе с проектом "Положения о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей".
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/rpts-1576306355.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Служителей РПЦ за разглашение конфиденциальных сведений будут наказывать

18:37 26.08.2020 (обновлено: 18:44 26.08.2020)
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© Фото : Сергей Власов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© Фото : Сергей Власов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Священники и монашествующие, работающие в общецерковных или епархиальных учреждениях и разглашающие конфиденциальные сведения, в том числе представителям СМИ, будут на определенное время запрещены в служении или же отлучены от причастия, говорится в постановлении Священного синода Русской православной церкви.
В ходе заседания участники синода обсудили случаи "разглашения конфиденциальных сведений клириками или монашествующими, несущими послушание в общецерковных или епархиальных структурах", сообщается в итоговых документах на сайте Московского патриархата.
"Постановили: определить, что разглашение без благословения патриарха Московского и всея Руси или епархиального архиерея клириком или монашествующим, несущим послушание в общецерковной или епархиальной структуре, третьим лицам, включая представителей средств массовой информации, канонических или церковно-административных сведений (Ап. 39) влечет за собой: для клирика - запрещение в служении на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния - до 3 лет); для монашествующего - отлучение от причащения Святых Христовых Таин на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния - до 3 лет)", - говорится в постановлении.
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Синод также поручил Межсоборному присутствию РПЦ учесть настоящее определение при работе с проектом "Положения о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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