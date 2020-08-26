https://ria.ru/20200826/sinod-1576349676.html

Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры и ряд митрополитов

Священный Синод Русской православной церкви сменил наместника одного из главных монастырей - Троице-Сергиевой лавры, назначив вместо епископа... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:32

2020-08-26T18:32

2020-08-26T18:32

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153100/75/1531007555_0:0:2948:1659_1400x0_80_0_0_207aa0c8b37071119a99fa46704b2a37.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Священный Синод Русской православной церкви сменил наместника одного из главных монастырей - Троице-Сергиевой лавры, назначив вместо епископа Сергиево-Посадского Парамона епископа Бронницкого Фому, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Преосвященного епископа Сергиево-Посадского Парамона освободить от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, с сохранением за ним обязанностей викария патриарха Московского и всея Руси с титулом "Наро-Фоминский". Наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом "Сергиево-Посадский" назначить преосвященного епископа Бронницкого Фому, викария патриарха Московского и всея Руси, освободив его от должности наместника Донского монастыря Москвы и первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления", - процитировал Легойда постановление Синода.В свою очередь епископ Парамон был назначен председателем Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата.Также архиереи приняли еще ряд кадровых решений, сменив руководителей нескольких епархий и синодальных отделов."Из кадровых решений сегодняшнего Синода: митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве определено быть преосвященным Вологодским и Кирилловским, главой Вологодской митрополии. <...> Преосвященным Саратовским и Вольским, главой Саратовской митрополии быть митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Игнатию, с освобождением его от управления Вологодской епархией", - процитировал Легойда решение синода.Кроме того, главой Чувашской митрополии Синод назначил митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия, главой Бурятской митрополии - митрополита Симбирского и Новоспасского Иосифа, главой Симбирской митрополии - митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.Также Синод принял решение назначить митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия на должность генерального директора художественно-производственного предприятия "Софрино". При этом митрополит был освобожден от должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации."Председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации назначить епископа Бронницкого Евгения, викария патриарха Московского и всея Руси", - говорится в решениях Синода.А исполняющим обязанности председателя Высшего общецерковного суда стал митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин). Прежний глава суда митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор ранее скончался из-за осложнений в результате заражения коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20200826/sinod-1576346315.html

https://ria.ru/20200825/tainstva-1576300946.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, владимир легойда