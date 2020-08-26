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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200826/sinod-1576349676.html
Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры и ряд митрополитов
Священный Синод Русской православной церкви сменил наместника одного из главных монастырей - Троице-Сергиевой лавры, назначив вместо епископа... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:32
2020-08-26T18:32
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Священный Синод Русской православной церкви сменил наместника одного из главных монастырей - Троице-Сергиевой лавры, назначив вместо епископа Сергиево-Посадского Парамона епископа Бронницкого Фому, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Преосвященного епископа Сергиево-Посадского Парамона освободить от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, с сохранением за ним обязанностей викария патриарха Московского и всея Руси с титулом "Наро-Фоминский". Наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом "Сергиево-Посадский" назначить преосвященного епископа Бронницкого Фому, викария патриарха Московского и всея Руси, освободив его от должности наместника Донского монастыря Москвы и первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления", - процитировал Легойда постановление Синода.В свою очередь епископ Парамон был назначен председателем Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата.Также архиереи приняли еще ряд кадровых решений, сменив руководителей нескольких епархий и синодальных отделов."Из кадровых решений сегодняшнего Синода: митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве определено быть преосвященным Вологодским и Кирилловским, главой Вологодской митрополии. &lt;...&gt; Преосвященным Саратовским и Вольским, главой Саратовской митрополии быть митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Игнатию, с освобождением его от управления Вологодской епархией", - процитировал Легойда решение синода.Кроме того, главой Чувашской митрополии Синод назначил митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия, главой Бурятской митрополии - митрополита Симбирского и Новоспасского Иосифа, главой Симбирской митрополии - митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.Также Синод принял решение назначить митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия на должность генерального директора художественно-производственного предприятия "Софрино". При этом митрополит был освобожден от должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации."Председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации назначить епископа Бронницкого Евгения, викария патриарха Московского и всея Руси", - говорится в решениях Синода.А исполняющим обязанности председателя Высшего общецерковного суда стал митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин). Прежний глава суда митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор ранее скончался из-за осложнений в результате заражения коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20200826/sinod-1576346315.html
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новости - религия и мировоззрение, владимир легойда

Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры и ряд митрополитов

18:32 26.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви сменил наместника одного из главных монастырей - Троице-Сергиевой лавры, назначив вместо епископа Сергиево-Посадского Парамона епископа Бронницкого Фому, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Преосвященного епископа Сергиево-Посадского Парамона освободить от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, с сохранением за ним обязанностей викария патриарха Московского и всея Руси с титулом "Наро-Фоминский". Наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом "Сергиево-Посадский" назначить преосвященного епископа Бронницкого Фому, викария патриарха Московского и всея Руси, освободив его от должности наместника Донского монастыря Москвы и первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления", - процитировал Легойда постановление Синода.
В свою очередь епископ Парамон был назначен председателем Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата.
Также архиереи приняли еще ряд кадровых решений, сменив руководителей нескольких епархий и синодальных отделов.
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"Из кадровых решений сегодняшнего Синода: митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве определено быть преосвященным Вологодским и Кирилловским, главой Вологодской митрополии. <...> Преосвященным Саратовским и Вольским, главой Саратовской митрополии быть митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Игнатию, с освобождением его от управления Вологодской епархией", - процитировал Легойда решение синода.
Кроме того, главой Чувашской митрополии Синод назначил митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия, главой Бурятской митрополии - митрополита Симбирского и Новоспасского Иосифа, главой Симбирской митрополии - митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.
Также Синод принял решение назначить митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия на должность генерального директора художественно-производственного предприятия "Софрино". При этом митрополит был освобожден от должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
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"Председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации назначить епископа Бронницкого Евгения, викария патриарха Московского и всея Руси", - говорится в решениях Синода.
А исполняющим обязанности председателя Высшего общецерковного суда стал митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин). Прежний глава суда митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор ранее скончался из-за осложнений в результате заражения коронавирусной инфекцией.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир Легойда
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