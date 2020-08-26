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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200826/sinod-1576346315.html
Синод сменил ректоров Московской духовной академии и Сретенской семинарии
Священный синод Русской православной церкви освободил от должности ректора Московской духовной академии епископа Звенигородского Питирима, одно из ведущих... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:44
2020-08-26T17:44
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
московская духовная академия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Священный синод Русской православной церкви освободил от должности ректора Московской духовной академии епископа Звенигородского Питирима, одно из ведущих церковных учебных заведений теперь возглавит епископ Скопинский и Шацкий Феодорит, сообщил журналистам председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Преосвященного епископа Звенигородского Питирима, викария святейшего патриарха Московского и всея Руси, освободить от должности ректора Московской духовной академии. Назначить ректором Московской духовной академии преосвященного епископа Скопинского и Шацкого Феодорита, с освобождением его от управления Скопинской епархией и от должности ректора Рязанской духовной семинарии", - процитировал Легойда постановление синода.По его словам, епископа Феодорита синод назначил епископом Звенигородским, а епископа Питирима - епископом Скопинским и Шацким."Временное исполнение обязанностей ректора Рязанской духовной семинарии возложить на преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского Марка", - говорится также в постановлении синода.В свою очередь исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии Синод назначил протоиерея Максима Козлова."Исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии, в дополнение к несомым послушаниям, назначить протоиерея Максима Козлова, председателя учебного комитета Русской православной церкви", - процитировал Легойда журналистам постановление Синода.Прежний ректор архиепископ Верейский Амвросий назначен главой Тверской митрополии.А новым наместником Сретенского ставропигиального монастыря вместо архиепископа Амвросия назначен иеромонах Иоанн (Лудищев), насельник этой обители, добавил Легойда.
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новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, московская духовная академия

Синод сменил ректоров Московской духовной академии и Сретенской семинарии

17:44 26.08.2020
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© Фото : Сергей Власов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© Фото : Сергей Власов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви освободил от должности ректора Московской духовной академии епископа Звенигородского Питирима, одно из ведущих церковных учебных заведений теперь возглавит епископ Скопинский и Шацкий Феодорит, сообщил журналистам председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Преосвященного епископа Звенигородского Питирима, викария святейшего патриарха Московского и всея Руси, освободить от должности ректора Московской духовной академии. Назначить ректором Московской духовной академии преосвященного епископа Скопинского и Шацкого Феодорита, с освобождением его от управления Скопинской епархией и от должности ректора Рязанской духовной семинарии", - процитировал Легойда постановление синода.
По его словам, епископа Феодорита синод назначил епископом Звенигородским, а епископа Питирима - епископом Скопинским и Шацким.
Города мира. Витебск
25 августа, 17:24
Синод РПЦ сменил патриаршего экзарха всея Беларуси
"Временное исполнение обязанностей ректора Рязанской духовной семинарии возложить на преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского Марка", - говорится также в постановлении синода.
В свою очередь исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии Синод назначил протоиерея Максима Козлова.
"Исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии, в дополнение к несомым послушаниям, назначить протоиерея Максима Козлова, председателя учебного комитета Русской православной церкви", - процитировал Легойда журналистам постановление Синода.
Прежний ректор архиепископ Верейский Амвросий назначен главой Тверской митрополии.
А новым наместником Сретенского ставропигиального монастыря вместо архиепископа Амвросия назначен иеромонах Иоанн (Лудищев), насельник этой обители, добавил Легойда.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаМосковская духовная академия
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