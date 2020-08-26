https://ria.ru/20200826/sinod-1576346315.html

Синод сменил ректоров Московской духовной академии и Сретенской семинарии

Священный синод Русской православной церкви освободил от должности ректора Московской духовной академии епископа Звенигородского Питирима, одно из ведущих... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:44

2020-08-26T17:44

2020-08-26T17:44

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

московская духовная академия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155995/38/1559953861_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_776683353411493f0fd161f4b8040286.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Священный синод Русской православной церкви освободил от должности ректора Московской духовной академии епископа Звенигородского Питирима, одно из ведущих церковных учебных заведений теперь возглавит епископ Скопинский и Шацкий Феодорит, сообщил журналистам председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Преосвященного епископа Звенигородского Питирима, викария святейшего патриарха Московского и всея Руси, освободить от должности ректора Московской духовной академии. Назначить ректором Московской духовной академии преосвященного епископа Скопинского и Шацкого Феодорита, с освобождением его от управления Скопинской епархией и от должности ректора Рязанской духовной семинарии", - процитировал Легойда постановление синода.По его словам, епископа Феодорита синод назначил епископом Звенигородским, а епископа Питирима - епископом Скопинским и Шацким."Временное исполнение обязанностей ректора Рязанской духовной семинарии возложить на преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского Марка", - говорится также в постановлении синода.В свою очередь исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии Синод назначил протоиерея Максима Козлова."Исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии, в дополнение к несомым послушаниям, назначить протоиерея Максима Козлова, председателя учебного комитета Русской православной церкви", - процитировал Легойда журналистам постановление Синода.Прежний ректор архиепископ Верейский Амвросий назначен главой Тверской митрополии.А новым наместником Сретенского ставропигиального монастыря вместо архиепископа Амвросия назначен иеромонах Иоанн (Лудищев), насельник этой обители, добавил Легойда.

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/belorussiya-tserkov-1576298968.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, московская духовная академия