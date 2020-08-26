https://ria.ru/20200826/shkola-1576334515.html

Опубликованы измененные проекты заданий ОГЭ-2021

Проекты контрольно-измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) для 2021 года претерпели изменения, несмотря на то, что экзамен в... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:01

2020-08-26T15:01

2020-08-26T15:06

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сн_образование

россия

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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Проекты контрольно-измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) для 2021 года претерпели изменения, несмотря на то, что экзамен в этом году был отменен, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a>.Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ в 2021 году. На <a href="https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> представлены материалы по 14 предметам, которые сдаются в формате ОГЭ.Для проведения ОГЭ в 2020 году материалы были существенным образом обновлены с учетом перехода на проведение экзаменов по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. Усилен практический характер заданий, введены новые задания, проверяющие умения анализировать информацию, способность обучающихся формулировать и аргументировать свое мнение, рассуждать на определенные темы.КИМ ряда предметов были дополнены новыми заданиями, где-то несколько заданий объединились в одно. В КИМ ОГЭ по литературе суммарное число заданий увеличилось с 4 до 5 за счет нового задания базового уровня сложности, требующего анализа самостоятельно выбранного фрагмента предложенного произведения. В КИМ ОГЭ по истории общее число заданий увеличено с 21 до 24, в экзаменационную работу включены три задания с кратким ответом, нацеленные на проверку знаний по всеобщей истории.В КИМ ОГЭ по физике увеличилось число заданий с развернутым ответом - добавлена еще одна качественная задача. По русскому языку, географии и информатике изменения структуры и содержания КИМ ОГЭ отсутствуют.Опубликованные документы являются основой для составления экзаменационных материалов. Ежегодно до начала учебного года они публикуются для экспертного обсуждения. С их помощью будущие участники ОГЭ и их учителя могут составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году.

https://ria.ru/20200825/ege-1576284997.html

https://ria.ru/20200820/1576032525.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, огэ, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество