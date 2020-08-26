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Опубликованы измененные проекты заданий ОГЭ-2021
Проекты контрольно-измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) для 2021 года претерпели изменения, несмотря на то, что экзамен в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:01
2020-08-26T15:06
социальный навигатор
сн_образование
россия
огэ
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Проекты контрольно-измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) для 2021 года претерпели изменения, несмотря на то, что экзамен в этом году был отменен, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a>.Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ в 2021 году. На <a href="https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> представлены материалы по 14 предметам, которые сдаются в формате ОГЭ.Для проведения ОГЭ в 2020 году материалы были существенным образом обновлены с учетом перехода на проведение экзаменов по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. Усилен практический характер заданий, введены новые задания, проверяющие умения анализировать информацию, способность обучающихся формулировать и аргументировать свое мнение, рассуждать на определенные темы.КИМ ряда предметов были дополнены новыми заданиями, где-то несколько заданий объединились в одно. В КИМ ОГЭ по литературе суммарное число заданий увеличилось с 4 до 5 за счет нового задания базового уровня сложности, требующего анализа самостоятельно выбранного фрагмента предложенного произведения. В КИМ ОГЭ по истории общее число заданий увеличено с 21 до 24, в экзаменационную работу включены три задания с кратким ответом, нацеленные на проверку знаний по всеобщей истории.В КИМ ОГЭ по физике увеличилось число заданий с развернутым ответом - добавлена еще одна качественная задача. По русскому языку, географии и информатике изменения структуры и содержания КИМ ОГЭ отсутствуют.Опубликованные документы являются основой для составления экзаменационных материалов. Ежегодно до начала учебного года они публикуются для экспертного обсуждения. С их помощью будущие участники ОГЭ и их учителя могут составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году.
https://ria.ru/20200825/ege-1576284997.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, огэ, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество

Опубликованы измененные проекты заданий ОГЭ-2021

15:01 26.08.2020 (обновлено: 15:06 26.08.2020)
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкУченик у доски на уроке физики
Ученик у доски на уроке физики
© РИА Новости / Артем Житенев
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Ученик у доски на уроке физики. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Проекты контрольно-измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) для 2021 года претерпели изменения, несмотря на то, что экзамен в этом году был отменен, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ в 2021 году. На сайте представлены материалы по 14 предметам, которые сдаются в формате ОГЭ.
Конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
25 августа, 13:59
ЕГЭ по истории и литературе изменят
Для проведения ОГЭ в 2020 году материалы были существенным образом обновлены с учетом перехода на проведение экзаменов по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. Усилен практический характер заданий, введены новые задания, проверяющие умения анализировать информацию, способность обучающихся формулировать и аргументировать свое мнение, рассуждать на определенные темы.
"Из-за эпидемиологической ситуации ОГЭ в 2020 году проведен не был. Тем не менее в проекты КИМ 2021 года внесен ряд изменений по сравнению с КИМ, разработанными для проведения экзаменов в 2020 году", - говорится в сообщении.
КИМ ряда предметов были дополнены новыми заданиями, где-то несколько заданий объединились в одно. В КИМ ОГЭ по литературе суммарное число заданий увеличилось с 4 до 5 за счет нового задания базового уровня сложности, требующего анализа самостоятельно выбранного фрагмента предложенного произведения. В КИМ ОГЭ по истории общее число заданий увеличено с 21 до 24, в экзаменационную работу включены три задания с кратким ответом, нацеленные на проверку знаний по всеобщей истории.
На уроке. Средняя школа № 402
20 августа, 13:10
Названы регионы-лидеры по качеству образования
В КИМ ОГЭ по физике увеличилось число заданий с развернутым ответом - добавлена еще одна качественная задача. По русскому языку, географии и информатике изменения структуры и содержания КИМ ОГЭ отсутствуют.
Опубликованные документы являются основой для составления экзаменационных материалов. Ежегодно до начала учебного года они публикуются для экспертного обсуждения. С их помощью будущие участники ОГЭ и их учителя могут составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году.
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