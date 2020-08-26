https://ria.ru/20200826/shkola-1576315754.html

В МЧС заявили о готовности российских школ к началу учебного года

Специалисты МЧС России завершили приемку школ к новому учебному году, все они готовы принять школьников, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T09:46

2020-08-26T09:46

2020-08-26T09:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС России</a> завершили приемку школ к новому учебному году, все они готовы принять школьников, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.Отмечается, что в течение нескольких месяцев в работе по оценке готовности образовательных организаций к учебному процессу был задействован весь инспекторский состав подразделений ведомства. Особое внимание специалисты уделяли работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Инспекторы обследовали состояние эвакуационных путей и выходов, а также оценили готовность педагогических коллективов к действиям при чрезвычайных ситуациях."С 1 сентября МЧС России приступит к проведению в школах и детсадах специальных занятий по обеспечению комплексной безопасности", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество