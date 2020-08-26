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В МЧС заявили о готовности российских школ к началу учебного года
Специалисты МЧС России завершили приемку школ к новому учебному году, все они готовы принять школьников, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:46
2020-08-26T09:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС России</a> завершили приемку школ к новому учебному году, все они готовы принять школьников, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.Отмечается, что в течение нескольких месяцев в работе по оценке готовности образовательных организаций к учебному процессу был задействован весь инспекторский состав подразделений ведомства. Особое внимание специалисты уделяли работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Инспекторы обследовали состояние эвакуационных путей и выходов, а также оценили готовность педагогических коллективов к действиям при чрезвычайных ситуациях."С 1 сентября МЧС России приступит к проведению в школах и детсадах специальных занятий по обеспечению комплексной безопасности", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС заявили о готовности российских школ к началу учебного года

09:46 26.08.2020
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС России завершили приемку школ к новому учебному году, все они готовы принять школьников, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
"В ходе проверок сотрудники МЧС оценили соблюдение требований безопасности почти в 91 тысяче школ и детсадов. По итогам обследований все они признаны готовыми к началу учебного года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение нескольких месяцев в работе по оценке готовности образовательных организаций к учебному процессу был задействован весь инспекторский состав подразделений ведомства. Особое внимание специалисты уделяли работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Инспекторы обследовали состояние эвакуационных путей и выходов, а также оценили готовность педагогических коллективов к действиям при чрезвычайных ситуациях.
"С 1 сентября МЧС России приступит к проведению в школах и детсадах специальных занятий по обеспечению комплексной безопасности", - отмечает ведомство.
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