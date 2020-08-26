https://ria.ru/20200826/shkola-1576315754.html
В МЧС заявили о готовности российских школ к началу учебного года
Специалисты МЧС России завершили приемку школ к новому учебному году, все они готовы принять школьников, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:46
2020-08-26T09:46
2020-08-26T09:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_0:185:3078:1916_1400x0_80_0_0_ad9c82a5538e86f23125c70c788426b6.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС России</a> завершили приемку школ к новому учебному году, все они готовы принять школьников, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.Отмечается, что в течение нескольких месяцев в работе по оценке готовности образовательных организаций к учебному процессу был задействован весь инспекторский состав подразделений ведомства. Особое внимание специалисты уделяли работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Инспекторы обследовали состояние эвакуационных путей и выходов, а также оценили готовность педагогических коллективов к действиям при чрезвычайных ситуациях."С 1 сентября МЧС России приступит к проведению в школах и детсадах специальных занятий по обеспечению комплексной безопасности", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_151:0:2882:2048_1400x0_80_0_0_4a07bb51eb772f9e43bcb1696458335e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество