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Супергерои
Истории о людях, которым не нужны суперспособности, чтобы помогать и менять чью-то жизнь к лучшему.
https://ria.ru/20200826/sergey-gorshkov--khirurg-kotoryy-stavit-zhivotnykh-na-3d-protezy-1576327376.html
Сергей Горшков — хирург, который ставит животных на 3D-протезы
Он спасает кошек и собак, которые остались без лап, и возвращает им возможность ходить. А в некоторых случаях — даёт шанс выжить и избежать усыпления. Ветеринарный врач Сергей Горшков разработал уникальную технологию протезирования конечностей у животных. И сейчас в новосибирской клинике он проводит операции, которые не делают почти нигде в мире.
2020-08-26T13:00
2020-08-26T13:43
супергерои
подкаст
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Сергей Горшков — хирург, который ставит животных на 3D-протезы
Он спасает кошек и собак, которые остались без лап, и возвращает им возможность ходить. А в некоторых случаях — даёт шанс выжить и избежать усыпления. Ветеринарный врач Сергей Горшков разработал уникальную технологию протезирования конечностей у животных. И сейчас в новосибирской клинике он проводит операции, которые не делают почти нигде в мире.
Пациенты Сергея не могут сказать ему "спасибо", но всё и так понятно без слов: в тот же день после операции кошки и собаки снова начинают ходить, а чуть позже — бегать и даже пытаются умываться новыми 3D-лапами.Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "<a href="https://www.instagram.com/p0dvigi/" target="_blank">Подвиги</a>" рассказывают историю Сергея Горшкова — уникального ветеринарного хирурга, который спасает домашних животных и помогает их хозяевам.Подписывайтесь на "<a href="https://www.instagram.com/p0dvigi/" target="_blank">Подвиги</a>" в любой удобной для вас соцсети, а также на <a href="https://www.instagram.com/obrazov_ano/" target="_blank">Инстаграм</a> Центра содействия реализации гуманитарных и образовательных программ.Подкаст "Супергерои" выходит по средам.<strong>Слушайте подкаст и подписывайтесь на него в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8/id1528312001" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong>Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong>Яндекс.Музыку,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-id3238332?country=ru" target="_blank">Castbox</a> и</strong> <strong>SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a>________Эпизод подготовила Лина Алексюнайте Голос эпизода Наталья ШироковаМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

Сергей Горшков — хирург, который ставит животных на 3D-протезы

13:00 26.08.2020 (обновлено: 13:43 26.08.2020)
203
Супергерои
Сергей Горшков — хирург, который ставит животных на 3D-протезы
Вчера, 13:00
Он спасает кошек и собак, которые остались без лап, и возвращает им возможность ходить. А в некоторых случаях — даёт шанс выжить и избежать усыпления. Ветеринарный врач Сергей Горшков разработал уникальную технологию протезирования конечностей у животных. И сейчас в новосибирской клинике он проводит операции, которые не делают почти нигде в мире.
Пациенты Сергея не могут сказать ему "спасибо", но всё и так понятно без слов: в тот же день после операции кошки и собаки снова начинают ходить, а чуть позже — бегать и даже пытаются умываться новыми 3D-лапами.
Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Сергея Горшкова — уникального ветеринарного хирурга, который спасает домашних животных и помогает их хозяевам.
Подписывайтесь на "Подвиги" в любой удобной для вас соцсети, а также на Инстаграм Центра содействия реализации гуманитарных и образовательных программ.
Подкаст "Супергерои" выходит по средам.
Слушайте подкаст и подписывайтесь на него в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыку, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голос эпизода Наталья Широкова
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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СупергероиПодкаст
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