https://ria.ru/20200826/semya-1576333412.html
Глава ЯНАО вручил многодетной семье ключи от автомобиля
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил ключи от автомобиля многодетной семье, награжденной орденом "Родительская слава",... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:40
2020-08-26T14:40
2020-08-26T16:03
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости.</strong> Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (<a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>) <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov" target="_blank">Дмитрий Артюхов</a> вручил ключи от автомобиля многодетной семье, награжденной орденом "Родительская слава", сообщает в среду пресс-служба главы региона.Губернатор назвал эту семью образцовой."Конечно, вам нужен хороший автомобиль, чтобы вы могли с комфортом все вместе ездить. Спасибо за то, что воспитываете здесь детей. Наш округ силен такими семьями", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Оксана и Геннадий Гавриленко в браке 24 года, у них восемь детей – все родились и живут в <a href="https://ria.ru/location_Nadym" target="_blank">Надыме</a>. Старшие дочери работают в Надымской центральной районной больнице. Средние дети учатся в колледжах и школе. У каждого хорошие достижения в учебе. Дети из семьи Гавриленко – призеры региональной олимпиады школьников, лауреаты и победители различных общероссийских и окружных конкурсов как технической, так и творческой направленности. Самым младшим сыновьям – пять лет и три года.В апреле этого года Оксана и Геннадий Гавриленко были награждены орденом "Родительская слава". В 2014 году Оксана Гавриленко награждена благодарностью губернатора Ямала.На Ямале действуют комплексные меры поддержки многодетных семей. С 2020 года региональный материнский капитал за второго ребенка составляет 150 тысяч рублей, за третьего и всех последующих детей – 500 тысяч рублей. В прошлом году появились льготные авиабилеты для детей из многодетных семей, их стоимость – 2500 рублей в одну сторону. Раз в три года многодетным полагается компенсация расходов на отдых. Кроме того, семьи имеют выбор – получить земельный участок или денежную выплату за него, уточняют власти.
https://ria.ru/20200822/mnogodetnye-1576163389.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО
) Дмитрий Артюхов
вручил ключи от автомобиля многодетной семье, награжденной орденом "Родительская слава", сообщает в среду пресс-служба главы региона.
"В ходе большой поездки по муниципалитетам губернатор Ямала Дмитрий Артюхов приехал в Надым. В городе он встретился с многодетной семьей Гавриленко, награжденной по указу президента России орденом "Родительская слава". Глава региона вручил им ключи от нового автомобиля Hyundai H-1", - говорится в сообщении.
Губернатор назвал эту семью образцовой.
"Конечно, вам нужен хороший автомобиль, чтобы вы могли с комфортом все вместе ездить. Спасибо за то, что воспитываете здесь детей. Наш округ силен такими семьями", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Оксана и Геннадий Гавриленко в браке 24 года, у них восемь детей – все родились и живут в Надыме
. Старшие дочери работают в Надымской центральной районной больнице. Средние дети учатся в колледжах и школе. У каждого хорошие достижения в учебе. Дети из семьи Гавриленко – призеры региональной олимпиады школьников, лауреаты и победители различных общероссийских и окружных конкурсов как технической, так и творческой направленности. Самым младшим сыновьям – пять лет и три года.
"В нашем округе очень хорошие меры поддержки многодетных семей. Мы с удовольствием пользуемся. Большое подспорье – авиабилеты по 2,5 тысячи рублей. Мы покупали, летали на отдых в Крым", - цитирует пресс-служба слова Геннадия Гавриленко.
В апреле этого года Оксана и Геннадий Гавриленко были награждены орденом "Родительская слава". В 2014 году Оксана Гавриленко награждена благодарностью губернатора Ямала.
На Ямале действуют комплексные меры поддержки многодетных семей. С 2020 года региональный материнский капитал за второго ребенка составляет 150 тысяч рублей, за третьего и всех последующих детей – 500 тысяч рублей. В прошлом году появились льготные авиабилеты для детей из многодетных семей, их стоимость – 2500 рублей в одну сторону. Раз в три года многодетным полагается компенсация расходов на отдых. Кроме того, семьи имеют выбор – получить земельный участок или денежную выплату за него, уточняют власти.