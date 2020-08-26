https://ria.ru/20200826/semya-1576333412.html

Глава ЯНАО вручил многодетной семье ключи от автомобиля

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил ключи от автомобиля многодетной семье, награжденной орденом "Родительская слава",... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:40

2020-08-26T14:40

2020-08-26T16:03

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости.</strong> Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (<a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>) <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov" target="_blank">Дмитрий Артюхов</a> вручил ключи от автомобиля многодетной семье, награжденной орденом "Родительская слава", сообщает в среду пресс-служба главы региона.Губернатор назвал эту семью образцовой."Конечно, вам нужен хороший автомобиль, чтобы вы могли с комфортом все вместе ездить. Спасибо за то, что воспитываете здесь детей. Наш округ силен такими семьями", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Оксана и Геннадий Гавриленко в браке 24 года, у них восемь детей – все родились и живут в <a href="https://ria.ru/location_Nadym" target="_blank">Надыме</a>. Старшие дочери работают в Надымской центральной районной больнице. Средние дети учатся в колледжах и школе. У каждого хорошие достижения в учебе. Дети из семьи Гавриленко – призеры региональной олимпиады школьников, лауреаты и победители различных общероссийских и окружных конкурсов как технической, так и творческой направленности. Самым младшим сыновьям – пять лет и три года.В апреле этого года Оксана и Геннадий Гавриленко были награждены орденом "Родительская слава". В 2014 году Оксана Гавриленко награждена благодарностью губернатора Ямала.На Ямале действуют комплексные меры поддержки многодетных семей. С 2020 года региональный материнский капитал за второго ребенка составляет 150 тысяч рублей, за третьего и всех последующих детей – 500 тысяч рублей. В прошлом году появились льготные авиабилеты для детей из многодетных семей, их стоимость – 2500 рублей в одну сторону. Раз в три года многодетным полагается компенсация расходов на отдых. Кроме того, семьи имеют выбор – получить земельный участок или денежную выплату за него, уточняют власти.

https://ria.ru/20200822/mnogodetnye-1576163389.html

https://ria.ru/20200601/1572296741.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, общество