https://ria.ru/20200826/semya-1576326809.html

Член ОП призвал убрать понятие "семейное насилие" из ювенальной системы

Первый заместитель главы комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло считает... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:38

2020-08-26T12:38

2020-08-26T12:38

семейное насилие

россия

законопроект против домашнего насилия

павел пожигайло

общественная палата рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576326545_0:1073:2048:2224_1400x0_80_0_0_95f2117c2a1ed6b1e5b88d22af49d4b0.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Первый заместитель главы комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Pozhigajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Павел Пожигайло</a> считает необходимым убрать понятие "семейное насилие" в рамках ювенальной системы, отметив, что это во многом мешает процессу воспитания и ставит ребенка выше института семьи."Надо убрать понятие "семейное насилие". Ну нет такого понятия. Есть понятие "воспитание", - рассказал Пожигайло в рамках общественных слушаний на тему "Проект плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года".В качестве объяснения своей идеи Пожигайло привел в пример собственных сыновей, которым он организовал восхождение на Эльбрус. При этом общественник отметил, что с точки зрения возможных рисков подобного похода его действия можно классифицировать в негативном ключе - "создание опасности для здоровья ребенка"."Это очень важно - убрать все вот эти вот так называемые ювенальные добавки, которые что делают, они говорят: мы должны защитить детей. То есть, ребенок ставится выше семьи. Давайте поменяем местами. Семью надо защищать, без семьи нет ребенка. Если мы не будем заниматься семьями, то дети не родятся", - отметил Пожигайло.

https://ria.ru/20200805/1575366128.html

https://ria.ru/20191208/1562071651.html

redhjk Сначала домашнее насилие убрали, якобы по просьбе народа. Теперь семейное. Можно безнаказанно бить детей и жен, и называть это "воспитание". Куда катится эта страна. 41

Natalia Bikowa Кто бы ещё из жизни его убрал. Было бы хорошо. 28

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семейное насилие, россия, законопроект против домашнего насилия, павел пожигайло, общественная палата рф, общество