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Член ОП призвал убрать понятие "семейное насилие" из ювенальной системы
Первый заместитель главы комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло считает... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:38
2020-08-26T12:38
семейное насилие
россия
законопроект против домашнего насилия
павел пожигайло
общественная палата рф
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Первый заместитель главы комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Pozhigajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Павел Пожигайло</a> считает необходимым убрать понятие "семейное насилие" в рамках ювенальной системы, отметив, что это во многом мешает процессу воспитания и ставит ребенка выше института семьи."Надо убрать понятие "семейное насилие". Ну нет такого понятия. Есть понятие "воспитание", - рассказал Пожигайло в рамках общественных слушаний на тему "Проект плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года".В качестве объяснения своей идеи Пожигайло привел в пример собственных сыновей, которым он организовал восхождение на Эльбрус. При этом общественник отметил, что с точки зрения возможных рисков подобного похода его действия можно классифицировать в негативном ключе - "создание опасности для здоровья ребенка"."Это очень важно - убрать все вот эти вот так называемые ювенальные добавки, которые что делают, они говорят: мы должны защитить детей. То есть, ребенок ставится выше семьи. Давайте поменяем местами. Семью надо защищать, без семьи нет ребенка. Если мы не будем заниматься семьями, то дети не родятся", - отметил Пожигайло.
https://ria.ru/20200805/1575366128.html
https://ria.ru/20191208/1562071651.html
Сначала домашнее насилие убрали, якобы по просьбе народа. Теперь семейное. Можно безнаказанно бить детей и жен, и называть это "воспитание". Куда катится эта страна.
41
Кто бы ещё из жизни его убрал. Было бы хорошо.
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россия
РИА Новости
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60
семейное насилие, россия, законопроект против домашнего насилия, павел пожигайло, общественная палата рф, общество

Член ОП призвал убрать понятие "семейное насилие" из ювенальной системы

12:38 26.08.2020
1399
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЧлен Общественной палаты России Павел Пожигайло
Член Общественной палаты России Павел Пожигайло
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Член Общественной палаты России Павел Пожигайло. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первый заместитель главы комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло считает необходимым убрать понятие "семейное насилие" в рамках ювенальной системы, отметив, что это во многом мешает процессу воспитания и ставит ребенка выше института семьи.
"Надо убрать понятие "семейное насилие". Ну нет такого понятия. Есть понятие "воспитание", - рассказал Пожигайло в рамках общественных слушаний на тему "Проект плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года".
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В качестве объяснения своей идеи Пожигайло привел в пример собственных сыновей, которым он организовал восхождение на Эльбрус. При этом общественник отметил, что с точки зрения возможных рисков подобного похода его действия можно классифицировать в негативном ключе - "создание опасности для здоровья ребенка".
"Это очень важно - убрать все вот эти вот так называемые ювенальные добавки, которые что делают, они говорят: мы должны защитить детей. То есть, ребенок ставится выше семьи. Давайте поменяем местами. Семью надо защищать, без семьи нет ребенка. Если мы не будем заниматься семьями, то дети не родятся", - отметил Пожигайло.
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семейное насилиеРоссияЗаконопроект против домашнего насилияПавел ПожигайлоОбщественная палата РФОбщество
Популярные комментарии
Сначала домашнее насилие убрали, якобы по просьбе народа. Теперь семейное. Можно безнаказанно бить детей и жен, и называть это "воспитание". Куда катится эта страна.
26 августа, 12:54
redhjk
17100023
Кто бы ещё из жизни его убрал. Было бы хорошо.
26 августа, 12:46
Natalia Bikowa
7100020
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