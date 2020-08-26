https://ria.ru/20200826/sboy-1576349303.html

В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой

Часть клиентов Альфа-банка столкнулась со сбоем в работе сервисов из-за обновления программного обеспечения, в настоящее время все функционирует нормально,... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:28

2020-08-26T18:28

2020-08-26T18:28

альфа-банк

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. </strong>Часть клиентов <a href="http://ria.ru/organization_Alfa_bank/" target="_blank" data-auto="true">Альфа-банка</a> столкнулась со сбоем в работе сервисов из-за обновления программного обеспечения, в настоящее время все функционирует нормально, сообщили РИА Новости в пресс-служба банка."Часть клиентов Альфа-банка столкнулась с недоступностью некоторых сервисов банка на протяжении нескольких минут. Это было связано с техническими работами по обновлению программного обеспечения", - говорится в сообщении.Сейчас все работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200822/sberbank-1576184596.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-банк, технологии, экономика