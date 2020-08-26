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В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой
Часть клиентов Альфа-банка столкнулась со сбоем в работе сервисов из-за обновления программного обеспечения, в настоящее время все функционирует нормально,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:28
2020-08-26T18:28
альфа-банк
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. </strong>Часть клиентов <a href="http://ria.ru/organization_Alfa_bank/" target="_blank" data-auto="true">Альфа-банка</a> столкнулась со сбоем в работе сервисов из-за обновления программного обеспечения, в настоящее время все функционирует нормально, сообщили РИА Новости в пресс-служба банка."Часть клиентов Альфа-банка столкнулась с недоступностью некоторых сервисов банка на протяжении нескольких минут. Это было связано с техническими работами по обновлению программного обеспечения", - говорится в сообщении.Сейчас все работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200822/sberbank-1576184596.html
РИА Новости
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альфа-банк, технологии, экономика

В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой

18:28 26.08.2020
780
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Альфа-банка"
Вывеска Альфа-банка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Часть клиентов Альфа-банка столкнулась со сбоем в работе сервисов из-за обновления программного обеспечения, в настоящее время все функционирует нормально, сообщили РИА Новости в пресс-служба банка.
"Часть клиентов Альфа-банка столкнулась с недоступностью некоторых сервисов банка на протяжении нескольких минут. Это было связано с техническими работами по обновлению программного обеспечения", - говорится в сообщении.
Сейчас все работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
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