Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576356693.html
США включили в санкционный список два НИИ Минобороны
США ввели санкции против двух российских научно-исследовательских института Минобороны, говорится на сайте министерства торговли. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T22:05
2020-08-26T22:05
дмитрий новиков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
константин косачев
вашингтон (город)
сша
безопасность
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:103:3072:1831_1400x0_80_0_0_883866dceba7706ed9519c02418eaa65.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости</strong>. США ввели санкции против двух российских научно-исследовательских института Минобороны, говорится на сайте министерства торговли.Эти организации обвинили в работе над химическим и биологическим оружием.В июне в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, поблагодарил руководство и сотрудников института за хорошую работу.Внесение этих организаций в списки министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для нацбезопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов."Политическая паранойя"По мнению сенатора <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олега Морозова</a>, на этот шаг Вашингтон пошел из-за успехов Москвы в разработке вакцины."Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой - голый расчет, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины", - сказал он РИА Новости.Парламентарий убежден, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> просчитался."Для многих государств борьба с последствиями пандемии будут приоритетной, а значит, и российская вакцина будет востребована, независимо от санкций", - заявил сенатор.Новые санкции, отметил Морозов, говорят о нарастании политической паранойи в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a> также согласился, что американские ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона конкурировать на равных."Практически все без исключения &lt;…&gt; санкции являются инструментом создания экономических проблем для конкурентов, а не средством урегулирования политических разногласий. В этом смысле они явно нарушают и общепринятые нормы международного права, и обязательства США перед ВТО", - сказал он."Чистой воды цинизм"Депутат <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a>, в свою очередь, назвал политику Соединенных Штатов "чистой воды цинизмом"."Санкционная политика в данном случае используется для решения коммерческих задач. Мы уже не раз видим, что все крупные американские госкорпорации используют свои лоббистские возможности в органах государственной власти с тем, чтобы продавить те или иные решения и создать себе максимально комфортную среду для решения коммерческих вопросов. А максимально комфортная среда в данном случае - это среда минимально конкурентная", - подчеркнул он.Решение ввести санкции, добавил Новиков, вполне вписывается в общий настрой американской государственной политической элиты препятствоать любым возможностям развития России.Согласно открытой информации, опубликованной на сайте министерства обороны, 33-й ЦНИИИ является ведущей научно-исследовательской организацией в области радиационной, химической и биологической защиты.Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) подведомствен <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторгу</a> . Сейчас он выполняет весь цикл работ от фундаментальных и прикладных исследований до разработки технологий, оборудования, организации опытных установок и многотоннажных производств, выпуска уникальной химической продукции, а также проектной и нормативно-методической документации. Институт также был головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, в свое время использовавшихся на российских объектах по уничтожению химического оружия.
https://ria.ru/20200703/1573793183.html
https://ria.ru/20200522/1571842024.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0e70698f57f6aaaf941352a183e62887.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий новиков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), константин косачев, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире, экономика

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны

22:05 26.08.2020
3401
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. США ввели санкции против двух российских научно-исследовательских института Минобороны, говорится на сайте министерства торговли.
Эти организации обвинили в работе над химическим и биологическим оружием.
В июне в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, поблагодарил руководство и сотрудников института за хорошую работу.
Внесение этих организаций в списки министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для нацбезопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
3 июля, 08:00
"Это нужно сделать немедленно": за что на самом деле США накажут Россию

"Политическая паранойя"

По мнению сенатора Олега Морозова, на этот шаг Вашингтон пошел из-за успехов Москвы в разработке вакцины.
"Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой - голый расчет, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины", - сказал он РИА Новости.
Парламентарий убежден, что Вашингтон просчитался.
"Для многих государств борьба с последствиями пандемии будут приоритетной, а значит, и российская вакцина будет востребована, независимо от санкций", - заявил сенатор.
Новые санкции, отметил Морозов, говорят о нарастании политической паранойи в США.
Сенатор Константин Косачев также согласился, что американские ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона конкурировать на равных.
Сергей Рябков
22 мая, 14:30
В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
"Практически все без исключения <…> санкции являются инструментом создания экономических проблем для конкурентов, а не средством урегулирования политических разногласий. В этом смысле они явно нарушают и общепринятые нормы международного права, и обязательства США перед ВТО", - сказал он.

"Чистой воды цинизм"

Депутат Дмитрий Новиков, в свою очередь, назвал политику Соединенных Штатов "чистой воды цинизмом".
"Санкционная политика в данном случае используется для решения коммерческих задач. Мы уже не раз видим, что все крупные американские госкорпорации используют свои лоббистские возможности в органах государственной власти с тем, чтобы продавить те или иные решения и создать себе максимально комфортную среду для решения коммерческих вопросов. А максимально комфортная среда в данном случае - это среда минимально конкурентная", - подчеркнул он.
Решение ввести санкции, добавил Новиков, вполне вписывается в общий настрой американской государственной политической элиты препятствоать любым возможностям развития России.
"Сегодня это коснулось каких-то фармацевтических вещей или в целом целого ряда научных учреждений, которые ведут перспективные разработки. Завтра коснется еще чего-то. В конечном счете, санкции для того и вводятся, чтобы создавать экономические проблемы", - заключил он.
Согласно открытой информации, опубликованной на сайте министерства обороны, 33-й ЦНИИИ является ведущей научно-исследовательской организацией в области радиационной, химической и биологической защиты.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) подведомствен Минпромторгу . Сейчас он выполняет весь цикл работ от фундаментальных и прикладных исследований до разработки технологий, оборудования, организации опытных установок и многотоннажных производств, выпуска уникальной химической продукции, а также проектной и нормативно-методической документации. Институт также был головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, в свое время использовавшихся на российских объектах по уничтожению химического оружия.
4121172
Обсудить 0
Дмитрий НовиковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Константин КосачевВашингтон (город)СШАБезопасностьВ миреЭкономика
Рекомендуем
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии
Участники акции протеста в Минске
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве
Захарова рассказала о реакции замгоссекретаря США на русские блюда
Belarus Presidential Election Protest
В Киеве прошла акция в поддержку белорусских протестующих
Деловая женщина
Женщина нашла оригинальный способ отучить мужа "командовать" в семье
Задержание нескольких сторонников оппозиции. Кадры из Минска
ОМОН разогнал протестующих в центре Минска
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявления Запада из-за ситуации с Навальным
Здание Государственного бюро расследований в Киеве
Данилюк пожаловался на некомпетентность украинских силовиков
Алексей Навальный
Мясникова возмутило заявление немецкой клиники по диагнозу Навальному
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море
СМИ сообщили о запуске Китаем двух ракет как предупреждения США
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
Путин заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Навальным
Американский флаг во время протестов в городе Кеноша, штат Висконсин
В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе во время протестов
Задержание нескольких сторонников оппозиции. Кадры из Минска
ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске
Путин о ситуации вокруг шихана Куштау: Бесконтрольное выкачивание денег
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
Лента новостейМолния