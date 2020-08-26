https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576356693.html

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны

США ввели санкции против двух российских научно-исследовательских института Минобороны, говорится на сайте министерства торговли. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T22:05

2020-08-26T22:05

2020-08-26T22:05

дмитрий новиков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

константин косачев

вашингтон (город)

сша

безопасность

в мире

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости</strong>. США ввели санкции против двух российских научно-исследовательских института Минобороны, говорится на сайте министерства торговли.Эти организации обвинили в работе над химическим и биологическим оружием.В июне в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, поблагодарил руководство и сотрудников института за хорошую работу.Внесение этих организаций в списки министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для нацбезопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов."Политическая паранойя"По мнению сенатора <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олега Морозова</a>, на этот шаг Вашингтон пошел из-за успехов Москвы в разработке вакцины."Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой - голый расчет, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины", - сказал он РИА Новости.Парламентарий убежден, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> просчитался."Для многих государств борьба с последствиями пандемии будут приоритетной, а значит, и российская вакцина будет востребована, независимо от санкций", - заявил сенатор.Новые санкции, отметил Морозов, говорят о нарастании политической паранойи в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a> также согласился, что американские ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона конкурировать на равных."Практически все без исключения <…> санкции являются инструментом создания экономических проблем для конкурентов, а не средством урегулирования политических разногласий. В этом смысле они явно нарушают и общепринятые нормы международного права, и обязательства США перед ВТО", - сказал он."Чистой воды цинизм"Депутат <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a>, в свою очередь, назвал политику Соединенных Штатов "чистой воды цинизмом"."Санкционная политика в данном случае используется для решения коммерческих задач. Мы уже не раз видим, что все крупные американские госкорпорации используют свои лоббистские возможности в органах государственной власти с тем, чтобы продавить те или иные решения и создать себе максимально комфортную среду для решения коммерческих вопросов. А максимально комфортная среда в данном случае - это среда минимально конкурентная", - подчеркнул он.Решение ввести санкции, добавил Новиков, вполне вписывается в общий настрой американской государственной политической элиты препятствоать любым возможностям развития России.Согласно открытой информации, опубликованной на сайте министерства обороны, 33-й ЦНИИИ является ведущей научно-исследовательской организацией в области радиационной, химической и биологической защиты.Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) подведомствен <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторгу</a> . Сейчас он выполняет весь цикл работ от фундаментальных и прикладных исследований до разработки технологий, оборудования, организации опытных установок и многотоннажных производств, выпуска уникальной химической продукции, а также проектной и нормативно-методической документации. Институт также был головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, в свое время использовавшихся на российских объектах по уничтожению химического оружия.

https://ria.ru/20200703/1573793183.html

https://ria.ru/20200522/1571842024.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий новиков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), константин косачев, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире, экономика