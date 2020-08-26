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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576352431.html
Польша выступила за обширные санкции против Белоруссии
Польша будет настаивать на обширных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду на пресс-конференции... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:36
2020-08-26T19:36
протесты в белоруссии
светлана тихановская
матеуш моравецкий
александр лукашенко
евросоюз
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Польша будет настаивать на обширных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши <a href="https://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj" target="_blank">Матеуш Моравецкий</a> в среду на пресс-конференции после встречи с главами парламентских фракций.При этом он уточнил, что Польша пока не планирует индивидуально вводить санкции, как, например, <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a>."Пока, если мы говорим о санкциях, мы говорим о санкциях в формате европейском", – сказал Моравецкий.Он уточнил, что через несколько минут будет разговаривать по телефону с канцлером Германии <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангелой Меркель</a> и обсуждать именно белорусский вопрос и введение санкций.Ранее источник в ЕС сообщал, что точечные санкции <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a> в отношении определенных лиц из-за ситуации в Белоруссии могут быть политически одобрены на неформальном совете глав МИД стран союза на этой неделе.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах, однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576297663.html
Вот она когда проявилась - дружба и поддержка белорусскому народу от "добрых" соседей - Польши и Литвы. А как клялись, как поддержку обещали, смотрите все на США и их шестёрок и делайте выводы, не ведитесь на их посулы.
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польша
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, матеуш моравецкий, александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, в мире

Польша выступила за обширные санкции против Белоруссии

19:36 26.08.2020
2522
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Польша будет настаивать на обширных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду на пресс-конференции после встречи с главами парламентских фракций.
При этом он уточнил, что Польша пока не планирует индивидуально вводить санкции, как, например, Литва.
"Пока, если мы говорим о санкциях, мы говорим о санкциях в формате европейском", – сказал Моравецкий.

"Мы хотим, чтобы санкции были серьезно восприняты (президентом Белоруссии) Александром Лукашенко. Поэтому 20 или 30 человек, которые получили бы запрет въезда на территорию Европейского союза, – это решительно мало", - сказал польский премьер.

Он уточнил, что через несколько минут будет разговаривать по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсуждать именно белорусский вопрос и введение санкций.
Ранее источник в ЕС сообщал, что точечные санкции Евросоюза в отношении определенных лиц из-за ситуации в Белоруссии могут быть политически одобрены на неформальном совете глав МИД стран союза на этой неделе.
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
14 августа, 08:00
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах, однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Участники акции протеста в Минске
25 августа, 17:02Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМатеуш МоравецкийАлександр ЛукашенкоЕвросоюзПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот она когда проявилась - дружба и поддержка белорусскому народу от "добрых" соседей - Польши и Литвы. А как клялись, как поддержку обещали, смотрите все на США и их шестёрок и делайте выводы, не ведитесь на их посулы.
26 августа, 19:43
Александр Невский
2900003
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