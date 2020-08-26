Польша выступила за обширные санкции против Белоруссии
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ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Польша будет настаивать на обширных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду на пресс-конференции после встречи с главами парламентских фракций.
При этом он уточнил, что Польша пока не планирует индивидуально вводить санкции, как, например, Литва.
"Пока, если мы говорим о санкциях, мы говорим о санкциях в формате европейском", – сказал Моравецкий.
"Мы хотим, чтобы санкции были серьезно восприняты (президентом Белоруссии) Александром Лукашенко. Поэтому 20 или 30 человек, которые получили бы запрет въезда на территорию Европейского союза, – это решительно мало", - сказал польский премьер.
Он уточнил, что через несколько минут будет разговаривать по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсуждать именно белорусский вопрос и введение санкций.
Ранее источник в ЕС сообщал, что точечные санкции Евросоюза в отношении определенных лиц из-за ситуации в Белоруссии могут быть политически одобрены на неформальном совете глав МИД стран союза на этой неделе.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах, однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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