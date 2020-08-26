https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576352431.html

Польша выступила за обширные санкции против Белоруссии

Польша будет настаивать на обширных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду на пресс-конференции... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T19:36

2020-08-26T19:36

2020-08-26T19:36

протесты в белоруссии

светлана тихановская

матеуш моравецкий

александр лукашенко

евросоюз

польша

белоруссия

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Польша будет настаивать на обширных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши <a href="https://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj" target="_blank">Матеуш Моравецкий</a> в среду на пресс-конференции после встречи с главами парламентских фракций.При этом он уточнил, что Польша пока не планирует индивидуально вводить санкции, как, например, <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a>."Пока, если мы говорим о санкциях, мы говорим о санкциях в формате европейском", – сказал Моравецкий.Он уточнил, что через несколько минут будет разговаривать по телефону с канцлером Германии <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангелой Меркель</a> и обсуждать именно белорусский вопрос и введение санкций.Ранее источник в ЕС сообщал, что точечные санкции <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a> в отношении определенных лиц из-за ситуации в Белоруссии могут быть политически одобрены на неформальном совете глав МИД стран союза на этой неделе.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах, однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576297663.html

Александр Невский Вот она когда проявилась - дружба и поддержка белорусскому народу от "добрых" соседей - Польши и Литвы. А как клялись, как поддержку обещали, смотрите все на США и их шестёрок и делайте выводы, не ведитесь на их посулы. 32

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польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, матеуш моравецкий, александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, в мире