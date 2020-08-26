Косачев о новых санкциях США: "Вашингтон не может соперничать на равных"
18:55 26.08.2020 (обновлено: 19:03 26.08.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Санкции США против российского научного института, разрабатывающего вакцину от COVID, свидетельствуют о неспособности Вашингтона конкурировать на равных, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них - 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, который вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создавал вакцину от коронавируса.
"Практически все без исключения американские санкции являются инструментом создания экономических проблем для конкурентов, а не средством урегулирования политических разногласий. В этом смысле они явно нарушают и общепринятые нормы международного права, и обязательства США перед ВТО", - сказал Косачев РИА Новости.
По его словам, именно поэтому американцы последовательно разваливают Всемирную торговую организацию. "Она ставит США в равные с конкурентами условия. Но на равных американцы конкурировать уже не в состоянии. И тогда право силы приходит на замену силе права", - подчеркнул сенатор.
"И это лишний раз и совершено наглядно подтверждается тем, что на этот раз санкциям подвергнут институт, работающий над вакциной, а значит - в интересах всего человечества. Для США интересы человечества - ничто в сравнении с их собственными", - заключил Косачев.