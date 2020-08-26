https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576351097.html

Косачев о новых санкциях США: "Вашингтон не может соперничать на равных"

Санкции США против российского научного института, разрабатывающего вакцину от COVID, свидетельствуют о неспособности Вашингтона конкурировать на равных,... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:55

2020-08-26T18:55

2020-08-26T19:03

вакцина "спутник v"

россия

константин косачев

вашингтон (город)

сша

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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Санкции США против российского научного института, разрабатывающего вакцину от COVID, свидетельствуют о неспособности Вашингтона конкурировать на равных, считает глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них - 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, который вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создавал вакцину от коронавируса.По его словам, именно поэтому американцы последовательно разваливают Всемирную торговую организацию. "Она ставит <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в равные с конкурентами условия. Но на равных американцы конкурировать уже не в состоянии. И тогда право силы приходит на замену силе права", - подчеркнул сенатор."И это лишний раз и совершено наглядно подтверждается тем, что на этот раз санкциям подвергнут институт, работающий над вакциной, а значит - в интересах всего человечества. Для США интересы человечества - ничто в сравнении с их собственными", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576350547.html

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россия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, константин косачев, вашингтон (город), сша