https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576349855.html

Новые санкции США направлены против вакцины от COVID-19, заявил сенатор

Новыми санкциями против российских научных институтов США прикрывают свой проигрыш в разработке вакцины от COVID-19 и пытаются не допустить разработанную в РФ... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:33

2020-08-26T18:33

2020-08-26T18:46

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

олег морозов

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Новыми санкциями против российских научных институтов <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> прикрывают свой проигрыш в разработке вакцины от COVID-19 и пытаются не допустить разработанную в РФ вакцину на западные рынки, заявил РИА Новости сенатор <a href="https://ria.ru/person_Oleg_Morozov" target="_blank">Олег Морозов</a>.Ранее США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, говорится на сайте министерства торговли Соединенных Штатов. Среди них, в частности, 48-й ЦНИИ Минобороны России, который в том числе участвовал в работе над вакциной от COVID-19.По его словам, США здесь просчитались."Для многих государств борьба с последствиями пандемии будут приоритетной, а значит, и российская вакцина будет востребована, независимо от санкций", - заявил сенатор.Как подчеркнул Морозов, новые санкции говорят о нарастании политической паранойи в США."Но эта "болезнь" по странному совпадению обязательно связана с американскими экономическими интересами. Скажем, санкции против "Северного потока — 2" дурно пахнут американским сланцевым газом", - пояснил он.

https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576347359.html

Геннадий Solo Америка слаба, вот и злиться от слабости 13

Damir Aliev ни в коем случае западным странам и не надо продавать ни одной дозы. пусть умирают! у них и процент смертности как правило очень высокий. хотят жить - пусть снимают санкции. хотят умирать - пусть умирают вместе со своим Хозяином. приоритет нужно ставить развивающимся странам, особенно странам Латинской Америки 13

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россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, олег морозов, сша, политика