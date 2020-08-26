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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576349855.html
Новые санкции США направлены против вакцины от COVID-19, заявил сенатор
Новыми санкциями против российских научных институтов США прикрывают свой проигрыш в разработке вакцины от COVID-19 и пытаются не допустить разработанную в РФ... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:33
2020-08-26T18:46
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
олег морозов
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Новыми санкциями против российских научных институтов <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> прикрывают свой проигрыш в разработке вакцины от COVID-19 и пытаются не допустить разработанную в РФ вакцину на западные рынки, заявил РИА Новости сенатор <a href="https://ria.ru/person_Oleg_Morozov" target="_blank">Олег Морозов</a>.Ранее США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, говорится на сайте министерства торговли Соединенных Штатов. Среди них, в частности, 48-й ЦНИИ Минобороны России, который в том числе участвовал в работе над вакциной от COVID-19.По его словам, США здесь просчитались."Для многих государств борьба с последствиями пандемии будут приоритетной, а значит, и российская вакцина будет востребована, независимо от санкций", - заявил сенатор.Как подчеркнул Морозов, новые санкции говорят о нарастании политической паранойи в США."Но эта "болезнь" по странному совпадению обязательно связана с американскими экономическими интересами. Скажем, санкции против "Северного потока — 2" дурно пахнут американским сланцевым газом", - пояснил он.
https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576347359.html
Америка слаба, вот и злиться от слабости
13
ни в коем случае западным странам и не надо продавать ни одной дозы. пусть умирают! у них и процент смертности как правило очень высокий. хотят жить - пусть снимают санкции. хотят умирать - пусть умирают вместе со своим Хозяином. приоритет нужно ставить развивающимся странам, особенно странам Латинской Америки
13
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, олег морозов, сша, политика

Новые санкции США направлены против вакцины от COVID-19, заявил сенатор

18:33 26.08.2020 (обновлено: 18:46 26.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов "RT" и "Sputnik" в Twitter
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новыми санкциями против российских научных институтов США прикрывают свой проигрыш в разработке вакцины от COVID-19 и пытаются не допустить разработанную в РФ вакцину на западные рынки, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Ранее США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, говорится на сайте министерства торговли Соединенных Штатов. Среди них, в частности, 48-й ЦНИИ Минобороны России, который в том числе участвовал в работе над вакциной от COVID-19.

"Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой - голый расчёт, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины", - сказал Морозов.

По его словам, США здесь просчитались.
"Для многих государств борьба с последствиями пандемии будут приоритетной, а значит, и российская вакцина будет востребована, независимо от санкций", - заявил сенатор.
Как подчеркнул Морозов, новые санкции говорят о нарастании политической паранойи в США.
"Но эта "болезнь" по странному совпадению обязательно связана с американскими экономическими интересами. Скажем, санкции против "Северного потока — 2" дурно пахнут американским сланцевым газом", - пояснил он.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОлег МорозовСШАПолитика
Популярные комментарии
Америка слаба, вот и злиться от слабости
26 августа, 18:37
Геннадий Solo
1200001
ни в коем случае западным странам и не надо продавать ни одной дозы. пусть умирают! у них и процент смертности как правило очень высокий. хотят жить - пусть снимают санкции. хотят умирать - пусть умирают вместе со своим Хозяином. приоритет нужно ставить развивающимся странам, особенно странам Латинской Америки
26 августа, 18:45
Damir Aliev
1200001
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