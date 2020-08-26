https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576347359.html
Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России
Вашингтон внес в санкционный список два российских научно-исследовательских института Минобороны, говорится на сайте Министерства торговли США. Документ Бюро... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:58
2020-08-26T17:58
2020-08-27T01:54
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сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Вашингтон внес в санкционный список два российских научно-исследовательских института Минобороны, говорится на <a href="https://www.commerce.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Министерства торговли США. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.Эти организации подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.Ограничительные меры ввели против 33-его Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-ого Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также подведомственного Минпромторгу государственного НИИ органической химии и технологии.В июне в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, поблагодарил руководство и сотрудников института за плодотворную и качественную работу.Внесение этих организаций в списки Министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.Сенатор Олег Морозов в комментарии РИА Новости объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке вакцины. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российского препарата, но он будет востребован в любом случае.
https://ria.ru/20200703/1573793183.html
Damir Aliev
как же они достали со своими санкциями. стоит отжать все их доли в наших компаниях и продать их долю за 1 доллар государству. разрешить компьютерное пиратство против аудио и видео продукции из США. запретить продажу лицензионной Windows - только взломанную активатором и забесплатно.
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Андрей Дашков
Новость такая же заурядная, как статистика смертности от ковид
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Вашингтон внес в санкционный список два российских научно-исследовательских института Минобороны, говорится на сайте
Министерства торговли США. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.
Эти организации подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.
Ограничительные меры ввели против 33-его Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-ого Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также подведомственного Минпромторгу государственного НИИ органической химии и технологии.
В июне в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, поблагодарил руководство и сотрудников института за плодотворную и качественную работу.
Внесение этих организаций в списки Министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.
Сенатор Олег Морозов в комментарии РИА Новости объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке вакцины. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российского препарата, но он будет востребован в любом случае.