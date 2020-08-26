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Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России
Вашингтон внес в санкционный список два российских научно-исследовательских института Минобороны, говорится на сайте Министерства торговли США. Документ Бюро... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:58
2020-08-27T01:54
россия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Вашингтон внес в санкционный список два российских научно-исследовательских института Минобороны, говорится на <a href="https://www.commerce.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Министерства торговли США. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.Эти организации подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.Ограничительные меры ввели против 33-его Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-ого Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также подведомственного Минпромторгу государственного НИИ органической химии и технологии.В июне в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, поблагодарил руководство и сотрудников института за плодотворную и качественную работу.Внесение этих организаций в списки Министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.Сенатор Олег Морозов в комментарии РИА Новости объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке вакцины. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российского препарата, но он будет востребован в любом случае.
https://ria.ru/20200703/1573793183.html
как же они достали со своими санкциями. стоит отжать все их доли в наших компаниях и продать их долю за 1 доллар государству. разрешить компьютерное пиратство против аудио и видео продукции из США. запретить продажу лицензионной Windows - только взломанную активатором и забесплатно.
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Новость такая же заурядная, как статистика смертности от ковид
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россия
сша
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60
россия, сша, в мире

Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России

17:58 26.08.2020 (обновлено: 01:54 27.08.2020)
86144
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вашингтон внес в санкционный список два российских научно-исследовательских института Минобороны, говорится на сайте Министерства торговли США. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.
Эти организации подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
3 июля, 08:00
"Это нужно сделать немедленно": за что на самом деле США накажут Россию
Ограничительные меры ввели против 33-его Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-ого Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также подведомственного Минпромторгу государственного НИИ органической химии и технологии.
В июне в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, поблагодарил руководство и сотрудников института за плодотворную и качественную работу.
Внесение этих организаций в списки Министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.
Сенатор Олег Морозов в комментарии РИА Новости объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке вакцины. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российского препарата, но он будет востребован в любом случае.
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12 августа, 13:36
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1967593214123491
Обсудить 119
РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
как же они достали со своими санкциями. стоит отжать все их доли в наших компаниях и продать их долю за 1 доллар государству. разрешить компьютерное пиратство против аудио и видео продукции из США. запретить продажу лицензионной Windows - только взломанную активатором и забесплатно.
26 августа, 18:01
Damir Aliev
3623411219
Новость такая же заурядная, как статистика смертности от ковид
26 августа, 18:00
Андрей Дашков
1331735326
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