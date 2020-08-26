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https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576338151.html
США ввели санкции против китайских компаний из-за искусственных островов
Вашингтон ввел санкции против 24 китайских компаний за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море, сообщило Министерство торговли... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:52
2020-08-26T17:23
южно-китайское море
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости.</strong> Вашингтон ввел санкции против 24 китайских компаний за помощь в возведении искусственных островов в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Китайском море</a>, сообщило Министерство торговли Соединенных Штатов.С 2013 года Пекин создал в этом районе насыпные острова площадью в общей сложности около 12 квадратных километров, на которых размещали системы ПВО и противокорабельные системы вооружений, отмечается в пресс-релизе ведомства. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона — Японией, Вьетнамом, Филиппинами — по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружили значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Пекин не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Таким образом спорные территории архипелага Спратли (Наньша) не признали островами, образующими исключительную экономическую зону. Китай решение арбитража не признал.Официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank">МИД КНР</a> <a href="http://ria.ru/person_chzhao-litszyan/" target="_blank">Чжао Лицзянь</a> также заявлял, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> регулярно пытается подорвать мир и стабильность в этом регионе.
https://ria.ru/20200805/1575363722.html
https://ria.ru/20200811/1575601368.html
Что же они забыли про Японские, Саудитовские искусственные острова?
15
А за облака и снег будут санкции?
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южно-китайское море
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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60
южно-китайское море, китай, сша, в мире

США ввели санкции против китайских компаний из-за искусственных островов

15:52 26.08.2020 (обновлено: 17:23 26.08.2020)
4806
© Фото : United States NavyСтроительство искусственного острова в Южно-Китайском море
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море
© Фото : United States Navy
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против 24 китайских компаний за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море, сообщило Министерство торговли Соединенных Штатов.
С 2013 года Пекин создал в этом районе насыпные острова площадью в общей сложности около 12 квадратных километров, на которых размещали системы ПВО и противокорабельные системы вооружений, отмечается в пресс-релизе ведомства.
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КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Пекин не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Таким образом спорные территории архипелага Спратли (Наньша) не признали островами, образующими исключительную экономическую зону. Китай решение арбитража не признал.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также заявлял, что Вашингтон регулярно пытается подорвать мир и стабильность в этом регионе.
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ooval4000
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А за облака и снег будут санкции?
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ССергей
1000000
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