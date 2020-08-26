https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576338151.html

США ввели санкции против китайских компаний из-за искусственных островов

Вашингтон ввел санкции против 24 китайских компаний за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море, сообщило Министерство торговли... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:52

2020-08-26T15:52

2020-08-26T17:23

южно-китайское море

китай

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости.</strong> Вашингтон ввел санкции против 24 китайских компаний за помощь в возведении искусственных островов в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Китайском море</a>, сообщило Министерство торговли Соединенных Штатов.С 2013 года Пекин создал в этом районе насыпные острова площадью в общей сложности около 12 квадратных километров, на которых размещали системы ПВО и противокорабельные системы вооружений, отмечается в пресс-релизе ведомства. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона — Японией, Вьетнамом, Филиппинами — по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружили значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Пекин не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Таким образом спорные территории архипелага Спратли (Наньша) не признали островами, образующими исключительную экономическую зону. Китай решение арбитража не признал.Официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank">МИД КНР</a> <a href="http://ria.ru/person_chzhao-litszyan/" target="_blank">Чжао Лицзянь</a> также заявлял, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> регулярно пытается подорвать мир и стабильность в этом регионе.

https://ria.ru/20200805/1575363722.html

https://ria.ru/20200811/1575601368.html

oval4000 Что же они забыли про Японские, Саудитовские искусственные острова? 15

Сергей А за облака и снег будут санкции? 10

7

южно-китайское море

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-китайское море, китай, сша, в мире