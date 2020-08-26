В Иране заявили об очередном поражении США
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ТЕГЕРАН, 26 авг – РИА Новости. США потерпели еще одно поражение после того, как Совбез ООН отказался дать ход запросу Вашингтона на восстановление санкций против Тегерана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Вчера вечером США потерпели еще одно историческое поражение на заседании Совбеза ООН", - сказал он телерадиокомпании IRIB.
"Вероятно, впервые в истории Совета безопасности менее чем за десять дней один из постоянных членов СБ столкнулся с одним "большим нет", - добавил он, имея в виду, что ранее Совбез ООН также не поддержал резолюцию Вашингтона о продлении оружейного эмбарго против Тегерана.
По его словам, это уже "восьмое или девятое поражение Америки" за последние несколько месяцев.
Хатибзаде также выразил надежду, что члены Совета безопасности ООН не позволят Вашингтону при помощи запугиваний пользоваться организацией как инструментом для нарушения международного права.
25 августа, 23:24Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Члены Совбеза ООН 25 августа не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231 законным – подавляющее большинство стран в СБ считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг. Председатель СБ ООН, постпред Индонезии при организации Диан Трианшах Джани отказался дать ход запросу США на восстановление санкций против ИРИ.
Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
21 августа, 08:00Санкции против Ирана: мнение США и неправильное