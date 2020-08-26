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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200826/rosatom-1576351847.html
Росатом хочет экспортировать новое топливо для его "круговорота" на АЭС
Специалисты российской атомной отрасли рассчитывают создать полномасштабное производство инновационного ядерного РЕМИКС-топлива для АЭС и вывести свою... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:16
2020-08-26T19:14
ядерные технологии
россия
ввэр-1000
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
новости - ядерные технологии
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Специалисты российской атомной отрасли рассчитывают создать полномасштабное производство инновационного ядерного РЕМИКС-топлива для АЭС и вывести свою разработку с конкурентной ценой на мировые рынки, сообщила РИА Новости президент топливной компании госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>" <a href="http://ria.ru/organization_TVEHL/" target="_blank" data-auto="true">ТВЭЛ</a> <a href="http://ria.ru/person_natalya-nikipelova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Никипелова</a>.Ранее в среду пресс-служба ТВЭЛ сообщила, что Росатом намерен реализовать проект по открытию на предприятии топливной компании "<a href="http://ria.ru/organization_Sibirskijj_khimicheskijj_kombinat/" target="_blank" data-auto="true">Сибирский химический комбинат</a>" (СХК, <a href="http://ria.ru/location_Seversk/" target="_blank" data-auto="true">Северск</a> <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>) производственной линии по выпуску опытного инновационного российского ядерного РЕМИКС-топлива, позволяющего снизить потребление природного урана в атомной энергетике."РЕМИКС-топливо – это еще один пример технологий рециклинга или, иначе говоря, повторного использования ядерных материалов в атомной энергетике. Это очень ожидаемый на рынке продукт, поскольку он создан для самых распространенных в мире реакторов – легководных, таких как российские ВВЭР", - отметила Никипелова."Создав полномасштабное промышленное производство этого топлива с конкурентной стоимостью, мы сможем успешно вывести его на зарубежные рынки. И что еще важно: эти инновационные решения позволят нам перейти к так называемому сбалансированному ядерно-топливному циклу, что полностью соответствует принципам устойчивого развития. Именно такие технологии позволят сохранить природные ресурсы урана для будущих поколений", - добавила глава ТВЭЛ.РЕМИКС-топливо (REMIX, от regenerated mixture) - инновационная российская разработка для легководных реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики. Такое топливо производится из смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива, с добавлением небольшого количества обогащенного урана. В отличие от уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах, РЕМИКС-топливо обладает низким содержанием плутония (до 1,5%). Ядерно-физические параметры РЕМИКС-топлива при работе в активной зоне реактора и количество плутония, образующегося из урана в результате облучения, в целом идентичны стандартному ядерному топливу с обогащенным ураном.Для операторов АЭС это означает, что в перспективе РЕМИКС-топливо можно будет внедрять без изменений в конструкции реактора и дополнительных мер по обеспечению безопасности. Использование такого топлива позволит многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики за счет замыкания ядерного топливного цикла, а также повторно использовать облученное топливо вместо его хранения.С 2016 года в реакторе <a href="http://ria.ru/product_VVEHR-1000/" target="_blank" data-auto="true">ВВЭР-1000</a> на энергоблоке №3 <a href="http://ria.ru/organization_Balakovskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Балаковской АЭС</a> успешно продолжается опытно-промышленная эксплуатация трех экспериментальных топливных сборок, каждая из которых содержит по шесть опытных тепловыделяющих элементов с РЕМИКС-топливом. Следующим шагом должна стать загрузка в реактор АЭС полноценных тепловыделяющих сборок на базе РЕМИКС-топлива. Для этого на "Сибирском химическом комбинате" планируется ввести производственную линию, мощности которой хватит для фабрикации опытных РЕМИКС-ТВС в необходимом количестве.
https://ria.ru/20200826/rosatom-1576339036.html
https://ria.ru/20200622/1573301388.html
https://ria.ru/20190627/1555884350.html
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россия, ввэр-1000, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, новости - ядерные технологии

Росатом хочет экспортировать новое топливо для его "круговорота" на АЭС

16:16 26.08.2020 (обновлено: 19:14 26.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли рассчитывают создать полномасштабное производство инновационного ядерного РЕМИКС-топлива для АЭС и вывести свою разработку с конкурентной ценой на мировые рынки, сообщила РИА Новости президент топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ Наталья Никипелова.
Ранее в среду пресс-служба ТВЭЛ сообщила, что Росатом намерен реализовать проект по открытию на предприятии топливной компании "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск Томской области) производственной линии по выпуску опытного инновационного российского ядерного РЕМИКС-топлива, позволяющего снизить потребление природного урана в атомной энергетике.
Укороченный макет тепловыделяющей сборки реактора ВВЭР-1000 топливной компании Росатома ТВЭЛ
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"РЕМИКС-топливо – это еще один пример технологий рециклинга или, иначе говоря, повторного использования ядерных материалов в атомной энергетике. Это очень ожидаемый на рынке продукт, поскольку он создан для самых распространенных в мире реакторов – легководных, таких как российские ВВЭР", - отметила Никипелова.
"Создав полномасштабное промышленное производство этого топлива с конкурентной стоимостью, мы сможем успешно вывести его на зарубежные рынки. И что еще важно: эти инновационные решения позволят нам перейти к так называемому сбалансированному ядерно-топливному циклу, что полностью соответствует принципам устойчивого развития. Именно такие технологии позволят сохранить природные ресурсы урана для будущих поколений", - добавила глава ТВЭЛ.
РЕМИКС-топливо (REMIX, от regenerated mixture) - инновационная российская разработка для легководных реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики. Такое топливо производится из смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива, с добавлением небольшого количества обогащенного урана. В отличие от уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах, РЕМИКС-топливо обладает низким содержанием плутония (до 1,5%). Ядерно-физические параметры РЕМИКС-топлива при работе в активной зоне реактора и количество плутония, образующегося из урана в результате облучения, в целом идентичны стандартному ядерному топливу с обогащенным ураном.
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Для операторов АЭС это означает, что в перспективе РЕМИКС-топливо можно будет внедрять без изменений в конструкции реактора и дополнительных мер по обеспечению безопасности. Использование такого топлива позволит многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики за счет замыкания ядерного топливного цикла, а также повторно использовать облученное топливо вместо его хранения.
С 2016 года в реакторе ВВЭР-1000 на энергоблоке №3 Балаковской АЭС успешно продолжается опытно-промышленная эксплуатация трех экспериментальных топливных сборок, каждая из которых содержит по шесть опытных тепловыделяющих элементов с РЕМИКС-топливом. Следующим шагом должна стать загрузка в реактор АЭС полноценных тепловыделяющих сборок на базе РЕМИКС-топлива. Для этого на "Сибирском химическом комбинате" планируется ввести производственную линию, мощности которой хватит для фабрикации опытных РЕМИКС-ТВС в необходимом количестве.
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