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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200826/rosatom-1576339036.html
Росатом наметил производство нового топлива для его "круговорота" на АЭС
Госкорпорация "Росатом" намерена реализовать проект по открытию на своем предприятии "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск Томской области)... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:05
2020-08-26T16:04
ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
томская область
новости - ядерные технологии
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>" намерена реализовать проект по открытию на своем предприятии "<a href="http://ria.ru/organization_Sibirskijj_khimicheskijj_kombinat/" target="_blank" data-auto="true">Сибирский химический комбинат</a>" (СХК, <a href="http://ria.ru/location_Seversk/" target="_blank" data-auto="true">Северск</a> <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>) производственной линии по выпуску опытного инновационного российского ядерного РЕМИКС-топлива, позволяющего снизить потребление природного урана в атомной энергетике, сообщила пресс-служба топливной компании Росатома <a href="http://ria.ru/organization_TVEHL/" target="_blank" data-auto="true">ТВЭЛ</a>."Инвестиционным комитетом госкорпорации "Росатом" принято решение об открытии проекта по модернизации экспериментального производственного участка по фабрикации ядерного топлива на "Сибирском химическом комбинате". Это позволит СХК приступить к производству тепловыделяющих сборок (ТВС) с уран-плутониевым РЕМИКС-топливом для реакторов <a href="http://ria.ru/product_VVEHR-1000/" target="_blank" data-auto="true">ВВЭР-1000</a>", - говорится в сообщении. Реализация проекта запланирована до 2023 года.СХК, входящий в контур управления ТВЭЛ, является центром компетенций топливной компании Росатома по обращению с плутонием: на комбинате производятся экспериментальные топливные сборки со смешанным нитридным уран-плутониевым СНУП-топливом для реактора на быстрых нейтронах БН-600, работающего на энергоблоке №3 <a href="http://ria.ru/organization_Belojarskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белоярской АЭС</a>. В рамках модернизации этого участка будет введена линия по сборочному производству ядерного топлива ВВЭР-1000 конструкции ТВС-2М: оборудование по снаряжению твэлов и ТВС, включая установки, обеспечивающие многоуровневый контроль качества продукции.Производство РЕМИКС-топлива будет осуществляться в производственной кооперации с другим предприятием Росатома "<a href="http://ria.ru/organization_Krasnojarskijj_GKHK/" target="_blank" data-auto="true">Горно-химическим комбинатом</a>" (<a href="http://ria.ru/location_ZHeleznogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Железногорск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярский край</a>), который будет производить уран-плутониевые топливные таблетки.РЕМИКС-топливо (REMIX, от regenerated mixture) - инновационная российская разработка для легководных реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики. Такое топливо производится из смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива, с добавлением небольшого количества обогащенного урана. В отличие от уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (СНУП- и МОКС-топливо), РЕМИКС-топливо обладает низким содержанием плутония (до 1,5%). Ядерно-физические параметры РЕМИКС-топлива при работе в активной зоне реактора и количество плутония, образующегося из урана в результате облучения, в целом идентичны стандартному ядерному топливу с обогащенным ураном.Для операторов АЭС это означает, что в перспективе РЕМИКС-топливо можно будет внедрять без изменений в конструкции реактора и дополнительных мер по обеспечению безопасности. Использование такого топлива позволит многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики за счет замыкания ядерного топливного цикла, а также повторно использовать облученное топливо вместо его хранения.С 2016 года в реакторе ВВЭР-1000 на энергоблоке №3 <a href="http://ria.ru/organization_Balakovskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Балаковской АЭС</a> продолжается опытно-промышленная эксплуатация трех экспериментальных топливных сборок, каждая из которых содержит по шесть опытных тепловыделяющих элементов (твэлов) с РЕМИКС-топливом (всего в одной топливной кассете – 312 твэлов). В 2020 году на блоке №3 БалАЭС стартовал третий 18-месячный цикл облучения РЕМИКС-твэлов."Топливо с опытными РЕМИКС-твэлами успешно отработало две микрокампании и продолжает полный цикл облучения. Следующим шагом должна стать загрузка в энергетический реактор полноценных ТВС на базе РЕМИКС-топлива. Для этого на Сибирском химическом комбинате планируется ввести производственную линию, мощности которой хватит для фабрикации опытных РЕМИКС-ТВС в необходимом количестве", - отметил вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого цитируются в сообщении."Это первый этап, необходимый для отработки технологии, после которого можно будет рассмотреть вопрос о создании в Росатоме промышленного производства РЕМИКС-топлива. Эти перспективы также зависят от результатов опытно-промышленной эксплуатации топлива, произведенного на СХК", - добавил Угрюмов.
https://ria.ru/20200708/1574044837.html
https://ria.ru/20200622/1573301388.html
https://ria.ru/20200424/1570494652.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", томская область, новости - ядерные технологии

Росатом наметил производство нового топлива для его "круговорота" на АЭС

15:05 26.08.2020 (обновлено: 16:04 26.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУкороченный макет тепловыделяющей сборки реактора ВВЭР-1000 топливной компании Росатома "ТВЭЛ"
Укороченный макет тепловыделяющей сборки реактора ВВЭР-1000 топливной компании Росатома ТВЭЛ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" намерена реализовать проект по открытию на своем предприятии "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск Томской области) производственной линии по выпуску опытного инновационного российского ядерного РЕМИКС-топлива, позволяющего снизить потребление природного урана в атомной энергетике, сообщила пресс-служба топливной компании Росатома ТВЭЛ.
"Инвестиционным комитетом госкорпорации "Росатом" принято решение об открытии проекта по модернизации экспериментального производственного участка по фабрикации ядерного топлива на "Сибирском химическом комбинате". Это позволит СХК приступить к производству тепловыделяющих сборок (ТВС) с уран-плутониевым РЕМИКС-топливом для реакторов ВВЭР-1000", - говорится в сообщении. Реализация проекта запланирована до 2023 года.
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СХК, входящий в контур управления ТВЭЛ, является центром компетенций топливной компании Росатома по обращению с плутонием: на комбинате производятся экспериментальные топливные сборки со смешанным нитридным уран-плутониевым СНУП-топливом для реактора на быстрых нейтронах БН-600, работающего на энергоблоке №3 Белоярской АЭС. В рамках модернизации этого участка будет введена линия по сборочному производству ядерного топлива ВВЭР-1000 конструкции ТВС-2М: оборудование по снаряжению твэлов и ТВС, включая установки, обеспечивающие многоуровневый контроль качества продукции.
Производство РЕМИКС-топлива будет осуществляться в производственной кооперации с другим предприятием Росатома "Горно-химическим комбинатом" (Железногорск, Красноярский край), который будет производить уран-плутониевые топливные таблетки.
РЕМИКС-топливо (REMIX, от regenerated mixture) - инновационная российская разработка для легководных реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики. Такое топливо производится из смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива, с добавлением небольшого количества обогащенного урана. В отличие от уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (СНУП- и МОКС-топливо), РЕМИКС-топливо обладает низким содержанием плутония (до 1,5%). Ядерно-физические параметры РЕМИКС-топлива при работе в активной зоне реактора и количество плутония, образующегося из урана в результате облучения, в целом идентичны стандартному ядерному топливу с обогащенным ураном.
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Для операторов АЭС это означает, что в перспективе РЕМИКС-топливо можно будет внедрять без изменений в конструкции реактора и дополнительных мер по обеспечению безопасности. Использование такого топлива позволит многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики за счет замыкания ядерного топливного цикла, а также повторно использовать облученное топливо вместо его хранения.
С 2016 года в реакторе ВВЭР-1000 на энергоблоке №3 Балаковской АЭС продолжается опытно-промышленная эксплуатация трех экспериментальных топливных сборок, каждая из которых содержит по шесть опытных тепловыделяющих элементов (твэлов) с РЕМИКС-топливом (всего в одной топливной кассете – 312 твэлов). В 2020 году на блоке №3 БалАЭС стартовал третий 18-месячный цикл облучения РЕМИКС-твэлов.
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"Топливо с опытными РЕМИКС-твэлами успешно отработало две микрокампании и продолжает полный цикл облучения. Следующим шагом должна стать загрузка в энергетический реактор полноценных ТВС на базе РЕМИКС-топлива. Для этого на Сибирском химическом комбинате планируется ввести производственную линию, мощности которой хватит для фабрикации опытных РЕМИКС-ТВС в необходимом количестве", - отметил вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого цитируются в сообщении.
"Это первый этап, необходимый для отработки технологии, после которого можно будет рассмотреть вопрос о создании в Росатоме промышленного производства РЕМИКС-топлива. Эти перспективы также зависят от результатов опытно-промышленной эксплуатации топлива, произведенного на СХК", - добавил Угрюмов.
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Ядерные технологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Томская областьНовости - Ядерные технологии
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