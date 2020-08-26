https://ria.ru/20200826/rassledovanie-1576331483.html

Джонсон будет добиваться расследования произошедшего с Навальным

Великобритания будет добиваться расследования ситуации с Алексеем Навальным, написал в Twitter британский премьер Борис Джонсон, спустя сутки после того, как... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T13:58

2020-08-26T13:58

2020-08-26T14:00

россия

борис джонсон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

дмитрий песков

великобритания

происшествия

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<strong>ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Великобритания будет добиваться расследования ситуации с Алексеем Навальным, написал в <a href="https://twitter.com/BorisJohnson/status/1298560653855252480" target="_blank">Twitter</a> британский премьер <a href="https://ria.ru/person_Boris_Dzhonson" target="_blank">Борис Джонсон</a>, спустя сутки после того, как российский МИД ответил на аналогичные призывы других западных политиков по этому поводу.По предварительной оценке немецких медиков, у <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> диагностировали отравление, российские медики считают основным рабочим диагнозом резкого ухудшения состояния здоровья нарушение обмена веществ. В Кремле ранее выразили надежду, что немецкие врачи, если сочтут, что Навального отравили, предоставят соответствующую информацию. Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся тем не менее при совпадающей аналитике о состоянии оппозиционера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.Российская сторона на встрече с первым замгоссекретаря <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> Стивеном Биганом накануне обратила внимание на подозрительную поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального, заявили ранее в <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>. Там добавили, что РФ выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего с Навальным, считает недопустимыми голословные обвинения в свой адрес.Навальный пятый день находится в берлинской клинике, он прибыл туда в субботу. По предварительной оценке немецких медиков, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в настоящее время проводится дополнительное исследование, чтобы установить это вещество. Исход болезни Навального остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, заявили в клинике. В минздраве Омской области заявляли, что немецкие специалисты получили данные всех исследований, совместный консилиум подтвердил обоснованность проводившегося в Омске лечения.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576313210.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Ольга Занкова Потрясло МИР? Сильно.. Особенно с учетом того, что 99,9% населения мира (без учета России) никогда не слышали сего имени - навальный)) 33

Владислав Леончук У кого добиваться- то будет? Пусть пишет заявление в омский РОВД, если по закону... ;-) 29

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россия

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис джонсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, великобритания, происшествия