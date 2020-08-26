https://ria.ru/20200826/rap-1576318911.html

Стояли с открытыми ртами. Как прошел Rap Koktebel

Коктебель — особое место на карте Крыма во многом благодаря давним традициям джаза. Но с прошлогоднего Rap Koktebel здесь появилась и другая музыка. Каким в... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:14

2020-08-26T11:14

2020-08-26T11:38

культура

музыка

rap koktebel

республика крым

коктебель

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 26 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова.</strong> Коктебель — особое место на карте Крыма во многом благодаря давним традициям джаза. Но с прошлогоднего Rap Koktebel здесь появилась и другая музыка. Каким в этот раз получился фестиваль, созданный за полтора месяца, почему зрители стояли с открытыми ртами и когда в Крым приедет Снуп Догг — в материале РИА Новости. Легкие на подъем Он считает лайн-ап этого года оптимальным для аудитории. "У нас не было времени на рекламные кампании, но здесь нет проблем с тем, чтобы пришли зрители: это мероприятие в Коктебеле — одно из самых крупных". На сцене у холма Юнге выступили DJ B Key, участники проекта "Рэп Завод", Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока. "Все они очень легкие на подъем, — поясняет Костров. — Тех, с кем было тяжело общаться, здесь и нет". "Я рад, что это произошло. Почему? Потому что, если честно, где-то месяца полтора назад было четкое стопроцентное решение ничего не делать. Приходилось мотивировать коллег", — сказал другой арт-директор, а также певец Кравц (Павел Кравцов). По его словам, чтобы все состоялось, "пробили башкой несколько стен и потолков". По мнению Кравца, в лайн-апе было "много современного, немного старичков, еще я, как всегда офигенно, выступаю и зажигаю". "Круто, что на Rap Koktebel столько девочек — и Lil Kate, и Клава Кока. Не каждый фестиваль может этим похвастаться", — добавил он. При этом на Koktebel Jazz Party, который проходил с 21 по 23 августа, также хватало певиц: Лариса Долина, Хибла Герзмава, Мариам Мерабова, Ирина Чувакова, Анна Клесун, Анастасия Лютова и другие. Идеальное место "Я только что со сцены и эмоции зашкаливают, я счастлива! А как может быть по-другому? Справа шумит море, слева, в гримерке, — мои друзья-артисты", — говорит Lil Kate (Екатерина Ткаченко). По ее мнению, Крым идеален для фестивалей. "Царила сумасшедшая атмосфера во время Koktebel Jazz Party, и для рэпа тоже очень хорошее местечко", — отметила Lil Kate. Как рассказали РИА Новости зрители, разбирающиеся в рэп-течениях и стилях, на фестивале каждый нашел что-то по душе: олдскул или что-то более модное. За местный рэп уже второй год отвечали Jungle Junkiez — коллектив из Симферополя. "Для Крыма, как и для тех, кто слушает хип-хоп здесь, Rap Koktebel очень важен, — подчеркнул один из участников группы Алексей Соколов. — Для нас такие фестивали — возможность показать свою музыку, а еще обмениваться энергией".На вопрос, в чем фишка крымского рэпа, другой участник Jungle Junkiez Владимир Бегличев в шутку ответил: "Отличие в том, что он не идет на материке". И добавил: "Но ситуация меняется, нас некоторые уже знают в Москве". Судя по реакции зрителей, не все из которых были знакомы с творчеством коллектива, исполнителей и правда ждет большое будущее — уж очень хорошо у них получается зажигать. Также второй год подряд сцена у холма Юнге становится площадкой для начинающих — участников международного интерактивного шоу талантов "Рэп завод". Координатор Николай Мельников поясняет, что для Коктебеля "ребята подготовили лучшие композиции". "Этот фестиваль очень востребован. А то, что он в Коктебеле, то лучше и не придумаешь. Очень хорошая локация. Фестиваль будет развиваться, у него большое будущее", — сказал РИА Новости Мельников. Слушать и услышать "Без таких фестивалей культура чахнет, — говорит ведущий Rap Koktebel. — Тут можно реализоваться, а без этого группы разваливаются. Творческая самодеятельность не перерастает во что-то большее. Именно благодаря фестивалям, рэп-концертам у исполнителей появляется вдохновение делать что-то дальше".Тем, кто еще не знаком с этой музыкой, но хочет это исправить, он посоветовал ориентироваться на лучший индикатор — собственный вкус. "Rap Koktebel, например, всех уравнивает, каждый может получить новую аудиторию", — добавил он. Причем армия поклонников пополняется и за счет самих рэп-исполнителей. "В прошлом году здесь я услышал Azizi Gibson, и его песни у меня уже год в плейлисте. Я в восторге!" Кого стоит ждатьНа следующем фестивале Кравц хотел бы увидеть Снуп Догга. "А еще Баста Раймса, ASAP Rocky. Да куча артистов, которых бы хотелось пригласить. Будем исходить из возможности, бюджетов и обстоятельств", — сказал он. И выразил надежду, что фестиваль будет масштабнее. "Я выступала здесь в прошлом году, приехала в этом и с радостью прилечу в следующем. Как только объявят дату, сразу куплю билет на самолет", — призналась РИА Новости Lil Kate. На вопрос почему, ответила: "Во время моего выступления зрители стояли с открытыми ртами, замирали иногда. Они ловили мои эмоции, а я — их. Это бесценно!"

https://ria.ru/20200823/krym-1576177090.html

https://ria.ru/20200824/krym-1576207300.html

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коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, rap koktebel, республика крым, коктебель