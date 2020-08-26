https://ria.ru/20200826/rakety-1576351147.html

СМИ сообщили о запуске Китаем двух ракет как предупреждения США

Китай запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в среду утром, послав предупреждение США, сообщает газета South China Morning Post со... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:57

2020-08-26T18:57

2020-08-26T19:05

минобороны китая

южно-китайское море

китай

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> запустил две баллистические ракеты в сторону <a href="http://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Китайского моря</a> в среду утром, послав предупреждение <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает газета <a href="https://www.scmp.com/news/china/military/article/3098972/chinese-military-launches-two-missiles-south-china-sea-warning" target="_blank" rel="nofollow noopener">South China Morning Post</a> со ссылкой на источники.По данным издания, одна из ракет, DF-26B ("Дунфэн-26"), была запущена из провинции <a href="http://ria.ru/location_Qinghai/" target="_blank" data-auto="true">Цинхай</a>, другая – DF-21D ("Дунфэн-21") – из восточной провинции <a href="http://ria.ru/location_Zhejiang/" target="_blank" data-auto="true">Чжэцзян</a>. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями."Это ответ Китая на потенциальные риски, которые несет все более частое прибытие американских военных самолетов и кораблей в Южно-Китайское море", - заявил источник газеты.Ранее министерство обороны Китая сообщило, что во вторник американский самолет-разведчик U-2 вторгся в зону, запрещенную для полетов, северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами. Власти КНР назвали действия американской стороны провокацией, выразили протест и потребовали немедленно прекратить провокационные действия. В <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Kitaja/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Китая</a> отметили, что действия США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе.

https://ria.ru/20200826/bayden-1576303109.html

Александр Аникин Зачем так жестоко по отношению к экипажам американских кораблей? Теперь психологическая травма им обеспечена, придётся списываться на берег. 52

AII me СССР тоже так поступал,и амеры были сговорчивы,а Россия боится провоцировать слаба и все рассказики о мощи нашей блеф 35

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южно-китайское море

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны китая, южно-китайское море, китай, сша, в мире