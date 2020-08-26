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В Совфеде назвали истинную причину выхода США из ДРСМД
США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку он мешал американцам добиться одностороннего преимущества над РФ, РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:11
2020-08-26T10:11
выход сша из договора по открытому небу
россия
выход сша из договора о рсмд
майк помпео
договор по открытому небу
константин косачев
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку он мешал американцам добиться одностороннего преимущества над РФ, что и признали американские власти, заявил глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>."Выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии, госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что "Америка покинула вредный договор (имеется в виду ДРСМД - Косачев), чтобы наша страна могла строить ракеты для сдерживания российской агрессии", - написал сенатор в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3218575351556538&amp;id=100002123135703" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его словам, впервые признано то, о чем говорила все время Россия и что "безмолвно проглотили" союзники США по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>: "Договор о ракетах средней и меньшей дальности мешал американцам, поскольку не позволял добиться одностороннего военного преимущества над Россией (а как иначе можно сдержать "агрессию"?)"."Вот уж воистину: если хочешь узнать планы американцев - посмотри, в чем они обвиняют Россию. В нарушении ДРСМД и ДОНа - вышли из ДРСМД и ДОНа. Во вмешательстве в американские выборы - вмешиваются во внутренние дела любых неугодных государств бесцеремонно и только в собственных интересах. В причастности к киберпреступлениям - до 75% всех кибератак в мире управляются из США", - отметил Косачев."И так везде. Что там на очереди?" - заключил сенатор.В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
https://ria.ru/20200802/1575210604.html
https://ria.ru/20200628/1573478808.html
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россия
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выход сша из договора по открытому небу, россия, выход сша из договора о рсмд, майк помпео, договор по открытому небу, константин косачев, сша, в мире

В Совфеде назвали истинную причину выхода США из ДРСМД

10:11 26.08.2020
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© AP Photo / Thomas KienzleАмериканская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2
Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2
© AP Photo / Thomas Kienzle
Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку он мешал американцам добиться одностороннего преимущества над РФ, что и признали американские власти, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Америка покинула вредный договор (имеется в виду ДРСМД - Косачев), чтобы наша страна могла строить ракеты для сдерживания российской агрессии", - написал сенатор в Facebook.
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По его словам, впервые признано то, о чем говорила все время Россия и что "безмолвно проглотили" союзники США по НАТО: "Договор о ракетах средней и меньшей дальности мешал американцам, поскольку не позволял добиться одностороннего военного преимущества над Россией (а как иначе можно сдержать "агрессию"?)".
"Вот уж воистину: если хочешь узнать планы американцев - посмотри, в чем они обвиняют Россию. В нарушении ДРСМД и ДОНа - вышли из ДРСМД и ДОНа. Во вмешательстве в американские выборы - вмешиваются во внутренние дела любых неугодных государств бесцеремонно и только в собственных интересах. В причастности к киберпреступлениям - до 75% всех кибератак в мире управляются из США", - отметил Косачев.
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"И так везде. Что там на очереди?" - заключил сенатор.
В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияВыход США из договора о РСМДМайк ПомпеоДоговор по открытому небуКонстантин КосачевСШАВ мире
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