https://ria.ru/20200826/raketa-1576315323.html

Россия и Индия создадут гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos

Гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos создадут до 2028 года, сообщил РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия "Брамос" Александр... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T09:34

2020-08-26T09:34

2020-08-26T10:05

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в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos создадут до 2028 года, сообщил РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия "<a href="http://ria.ru/product_Bramos_2/" target="_blank" data-auto="true">Брамос</a>" Александр Максичев.По его словам, специалисты "Брамоса" уже испытали некоторые элементы и агрегаты ракеты, позволяющие развивать такие скорости.Портфель заказов совместного российско-индийского предприятия "Брамос" по производству ракет, несмотря на пандемию, увеличился за полгода на миллиард долларов, рассказал РИА Новости в среду содиректор СП Александр Максичев.Между тем в феврале этого года портфель составлял 4,5 миллиарда долларов.По его словам, самый большой процент - 40 - приходится на заказы сухопутных войск, по 30 приходится на ВВС и ВМС с береговыми войсками.Первый экспортный контракт на поставку ракет в третью страну по-прежнему планируется заключить до конца этого года, добавил Максичев.Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.

https://ria.ru/20200726/1574935509.html

https://ria.ru/20200316/1568684584.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, брамос, индия, в мире