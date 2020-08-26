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Россия и Индия создадут гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos
Гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos создадут до 2028 года, сообщил РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия "Брамос" Александр... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:34
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россия
брамос
индия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos создадут до 2028 года, сообщил РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия "<a href="http://ria.ru/product_Bramos_2/" target="_blank" data-auto="true">Брамос</a>" Александр Максичев.По его словам, специалисты "Брамоса" уже испытали некоторые элементы и агрегаты ракеты, позволяющие развивать такие скорости.Портфель заказов совместного российско-индийского предприятия "Брамос" по производству ракет, несмотря на пандемию, увеличился за полгода на миллиард долларов, рассказал РИА Новости в среду содиректор СП Александр Максичев.Между тем в феврале этого года портфель составлял 4,5 миллиарда долларов.По его словам, самый большой процент - 40 - приходится на заказы сухопутных войск, по 30 приходится на ВВС и ВМС с береговыми войсками.Первый экспортный контракт на поставку ракет в третью страну по-прежнему планируется заключить до конца этого года, добавил Максичев.Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.
https://ria.ru/20200726/1574935509.html
https://ria.ru/20200316/1568684584.html
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россия, брамос, индия, в мире

Россия и Индия создадут гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos

09:34 26.08.2020 (обновлено: 10:05 26.08.2020)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСтенд предприятия Брамос
Стенд предприятия Брамос
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Стенд предприятия Брамос. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos создадут до 2028 года, сообщил РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия "Брамос" Александр Максичев.

"На сегодня вопрос создания гиперзвуковой ракеты BrahMos разделен на два этапа: первый - создание до 2024/25 годов ракеты со скоростью 4-5 Махов, второй — создание до 2026/27 годов ракеты со скоростью 6-7 Махов", — сказал он.

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По его словам, специалисты "Брамоса" уже испытали некоторые элементы и агрегаты ракеты, позволяющие развивать такие скорости.
Портфель заказов совместного российско-индийского предприятия "Брамос" по производству ракет, несмотря на пандемию, увеличился за полгода на миллиард долларов, рассказал РИА Новости в среду содиректор СП Александр Максичев.
Между тем в феврале этого года портфель составлял 4,5 миллиарда долларов.
"Портфель заказов российско-индийского предприятия "Брамос" несмотря на пандемию коронавируса увеличился с начала года на миллиард долларов", - сказал Максичев.
По его словам, самый большой процент - 40 - приходится на заказы сухопутных войск, по 30 приходится на ВВС и ВМС с береговыми войсками.
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Первый экспортный контракт на поставку ракет в третью страну по-прежнему планируется заключить до конца этого года, добавил Максичев.
"Из-за пандемии мы продолжаем ждать открытия границ. Как только это будет сделано, контракт будет сразу подписан", - заявил собеседник агентства, отказавшись называть страну-покупателя.
Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.
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РоссияБрамосИндияВ мире
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