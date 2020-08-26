Рабочее движение открылось по путепроводу в Дедовске
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиГотовность путепровода в подмосковном Дедовске составляет 75%
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Рабочее движение по путепроводу открыли в подмосковном Дедовске, общая протяженность нового участка дороги составит 2,2 километра, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Путепровод в Дедовске вошел в состав транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожная. После запуска объекта жители смогут ежедневно экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов.
"В 2016 году жители Дедовска обратились с просьбой решить давнюю проблему пробок на железнодорожном переезде. Проехать из одной части города в другую было делом долгим, утомительным и небезопасным. Но теперь всё это в прошлом. Президентский проект "Безопасные и качественные дороги" позволил нам построить здесь удобный путепровод. Сегодня мы его открыли. Работы не останавливались даже во время пандемии, поэтому удалось открыть движение раньше обещанного срока", - сказал на церемонии открытия губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона, с сегодняшнего дня будет изменена схема маршрутов автобусов №498-го и 173-го. Их маршрут проследует по данному путепроводу.