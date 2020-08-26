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Новости Подмосковья
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Рабочее движение открылось по путепроводу в Дедовске
Рабочее движение по путепроводу открыли в подмосковном Дедовске, общая протяженность нового участка дороги составит 2,2 километра, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:27
2020-08-26T16:27
новости подмосковья
андрей воробьев
дедовск
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Рабочее движение по путепроводу открыли в подмосковном Дедовске, общая протяженность нового участка дороги составит 2,2 километра, сообщает пресс-служба регионального правительства.Путепровод в <a href="http://ria.ru/location_Dedovsk/" target="_blank" data-auto="true">Дедовске</a> вошел в состав транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожная. После запуска объекта жители смогут ежедневно экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов.По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона, с сегодняшнего дня будет изменена схема маршрутов автобусов №498-го и 173-го. Их маршрут проследует по данному путепроводу.
https://ria.ru/20200803/1575324685.html
дедовск
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андрей воробьев, дедовск, московская область (подмосковье)

Рабочее движение открылось по путепроводу в Дедовске

16:27 26.08.2020
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© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиГотовность путепровода в подмосковном Дедовске составляет 75%
Готовность путепровода в подмосковном Дедовске составляет 75%
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Рабочее движение по путепроводу открыли в подмосковном Дедовске, общая протяженность нового участка дороги составит 2,2 километра, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Путепровод в Дедовске вошел в состав транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожная. После запуска объекта жители смогут ежедневно экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов.

"В 2016 году жители Дедовска обратились с просьбой решить давнюю проблему пробок на железнодорожном переезде. Проехать из одной части города в другую было делом долгим, утомительным и небезопасным. Но теперь всё это в прошлом. Президентский проект "Безопасные и качественные дороги" позволил нам построить здесь удобный путепровод. Сегодня мы его открыли. Работы не останавливались даже во время пандемии, поэтому удалось открыть движение раньше обещанного срока", - сказал на церемонии открытия губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона, с сегодняшнего дня будет изменена схема маршрутов автобусов №498-го и 173-го. Их маршрут проследует по данному путепроводу.
Движение по путепроводу в подмосковном Дедовске запустят в сентябре
3 августа, 19:45Новости Подмосковья
Движение по путепроводу в подмосковном Дедовске запустят в сентябре
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевДедовскМосковская область (Подмосковье)
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