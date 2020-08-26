Рабочее движение открылось по путепроводу в Дедовске

"В 2016 году жители Дедовска обратились с просьбой решить давнюю проблему пробок на железнодорожном переезде. Проехать из одной части города в другую было делом долгим, утомительным и небезопасным. Но теперь всё это в прошлом. Президентский проект "Безопасные и качественные дороги" позволил нам построить здесь удобный путепровод. Сегодня мы его открыли. Работы не останавливались даже во время пандемии, поэтому удалось открыть движение раньше обещанного срока", - сказал на церемонии открытия губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.