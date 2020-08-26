Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/pushkov-1576357242.html
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram-канале, что утверждения о возможном вхождении Белоруссии в состав России могут развернуть протесты в ненужное для... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T22:39
2020-08-26T23:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
мвд белоруссии
александр лукашенко
алексей пушков
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576271441_0:202:3016:1899_1400x0_80_0_0_4e185d9399b89cdde5eebf2bc2579674.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> заявил в Telegram-канале, что утверждения о возможном вхождении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в состав России могут развернуть протесты в ненужное для Москвы русло.Он подчеркнул, что президент Александр Лукашенко не пойдет на подобный шаг, поскольку это противоречит его взглядам, которые он неоднократно декларировал. Белорусский лидер, напомнил Пушков, выступает за сохранение суверенитета страны и рассчитывает, что Москва будет помогать Минску, чтобы не потерять союзника.По мнению парламентария, Лукашенко ждет, что в условиях возникшего кризиса Россия будет помогать еще активнее."Поэтому идея объединения &lt;...&gt; вообще не стоит для него на повестке дня", — заключил Пушков.Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, и требует проведения новых выборов.В первые дни акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, в ходе первых акций задержали более 6,7 тысяч человек. Как сообщало МВД республики, из-за беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Погибли трое протестующих.
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200822/vybory-1576101219.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Мы, беларусы, не хотим жить под российскими олигархами при власти. Мы хотим в ЕС и НАТО!
194
А жаль. Крым же присоединили, что мешает Белоруссию через референдум провести? А Лукашенко так президентом союзной республики и останется, как другие в РФ.
148
46
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576271441_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_ef0b82aacdaffc4258f203d600821539.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, россия, мвд белоруссии, александр лукашенко, алексей пушков, белоруссия, в мире

Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

22:39 26.08.2020 (обновлено: 23:02 26.08.2020)
31747
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram-канале, что утверждения о возможном вхождении Белоруссии в состав России могут развернуть протесты в ненужное для Москвы русло.
Он подчеркнул, что президент Александр Лукашенко не пойдет на подобный шаг, поскольку это противоречит его взглядам, которые он неоднократно декларировал. Белорусский лидер, напомнил Пушков, выступает за сохранение суверенитета страны и рассчитывает, что Москва будет помогать Минску, чтобы не потерять союзника.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
По мнению парламентария, Лукашенко ждет, что в условиях возникшего кризиса Россия будет помогать еще активнее.
"Поэтому идея объединения <...> вообще не стоит для него на повестке дня", — заключил Пушков.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская, и требует проведения новых выборов.
Съезд Демократической партии США в онлайн-режиме
22 августа, 08:00
Выборы теряют смысл. Белорусско-американский сценарий фильма ужасов
В первые дни акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, в ходе первых акций задержали более 6,7 тысяч человек. Как сообщало МВД республики, из-за беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Погибли трое протестующих.
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
18 августа, 15:20
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
453221510117
Обсудить 46
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоАлексей ПушковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Мы, беларусы, не хотим жить под российскими олигархами при власти. Мы хотим в ЕС и НАТО!
26 августа, 23:06
АРАлексей Романчук
4823112119
А жаль. Крым же присоединили, что мешает Белоруссию через референдум провести? А Лукашенко так президентом союзной республики и останется, как другие в РФ.
26 августа, 22:44
Александр Невский
90500152
Рекомендуем
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве
Алексей Навальный
Мясникова возмутило заявление немецкой клиники по диагнозу Навальному
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии
Деловая женщина
Женщина нашла оригинальный способ отучить мужа "командовать" в семье
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявления Запада из-за ситуации с Навальным
Задержание нескольких сторонников оппозиции. Кадры из Минска
ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске
Евгений Сатановский
Сатановский назвал Ефремова "последней скотиной"
Шихан Куштау
Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
Здание Государственного бюро расследований в Киеве
Данилюк пожаловался на некомпетентность украинских силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский
Охрану Зеленского обвинили в избиении беженки из Донбасса
Галактика Млечный Путь
Раскрыта одна из загадок Млечного Пути
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму заявили, что Зеленский получил сигнал насчет статуса полуострова
Учения моряков ВМС США
"Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Урок клиники "Шарите" для России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
Лента новостейМолния