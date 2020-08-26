https://ria.ru/20200826/pushkov-1576357242.html

Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram-канале, что утверждения о возможном вхождении Белоруссии в состав России могут развернуть протесты в ненужное для... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T22:39

2020-08-26T22:39

2020-08-26T23:02

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

мвд белоруссии

александр лукашенко

алексей пушков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> заявил в Telegram-канале, что утверждения о возможном вхождении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в состав России могут развернуть протесты в ненужное для Москвы русло.Он подчеркнул, что президент Александр Лукашенко не пойдет на подобный шаг, поскольку это противоречит его взглядам, которые он неоднократно декларировал. Белорусский лидер, напомнил Пушков, выступает за сохранение суверенитета страны и рассчитывает, что Москва будет помогать Минску, чтобы не потерять союзника.По мнению парламентария, Лукашенко ждет, что в условиях возникшего кризиса Россия будет помогать еще активнее."Поэтому идея объединения <...> вообще не стоит для него на повестке дня", — заключил Пушков.Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, и требует проведения новых выборов.В первые дни акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, в ходе первых акций задержали более 6,7 тысяч человек. Как сообщало МВД республики, из-за беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Погибли трое протестующих.

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200822/vybory-1576101219.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

Алексей Романчук Мы, беларусы, не хотим жить под российскими олигархами при власти. Мы хотим в ЕС и НАТО! 194

Александр Невский А жаль. Крым же присоединили, что мешает Белоруссию через референдум провести? А Лукашенко так президентом союзной республики и останется, как другие в РФ. 148

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, мвд белоруссии, александр лукашенко, алексей пушков, белоруссия, в мире