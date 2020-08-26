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Генпрокуратура начала проверку ситуации с Башкирской содовой компанией
Генеральная прокуратура по поручению президента Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК), заявили в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:18
2020-08-26T19:46
башкирская содовая компания
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура по поручению президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> начала проверку отчуждения государственных акций <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК), заявили в пресс-службе ведомства.Предполагается, что по итогам решат вопрос о мерах по возврату имущественного комплекса государству. Проведение проверки находится на личном контроле генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Краснова</a>.Ранее Путин назвал "печальной историей" ситуацию вокруг <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank">Башкирской содовой компании</a> и шихана Куштау. Он отметил, что контрольным пакетом организации владеют частные лица. В результате заработанные средства практически не вкладывают в развитие, деньги в регионе не остаются. Он поручил правительству совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. Путин подчеркнул, что в 2013 году "абсолютно чудесным образом", через объединение компании, долю государства в БСК снизили ниже контрольной. По мнению президента, люди, которые обратили на внимание на эту ситуацию и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы".
https://ria.ru/20200824/kushtau-1576221024.html
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башкирская содовая компания, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество

Генпрокуратура начала проверку ситуации с Башкирской содовой компанией

19:18 26.08.2020 (обновлено: 19:46 26.08.2020)
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© Фото : предоставлено АО "БСК"Производство Башкирской содовой компании
Производство Башкирской содовой компании
© Фото : предоставлено АО "БСК"
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура по поручению президента Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК), заявили в пресс-службе ведомства.
"Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль", - говорится в сообщении.
Предполагается, что по итогам решат вопрос о мерах по возврату имущественного комплекса государству. Проведение проверки находится на личном контроле генпрокурора Игоря Краснова.
Ранее Путин назвал "печальной историей" ситуацию вокруг Башкирской содовой компании и шихана Куштау. Он отметил, что контрольным пакетом организации владеют частные лица. В результате заработанные средства практически не вкладывают в развитие, деньги в регионе не остаются.
Он поручил правительству совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. Путин подчеркнул, что в 2013 году "абсолютно чудесным образом", через объединение компании, долю государства в БСК снизили ниже контрольной. По мнению президента, люди, которые обратили на внимание на эту ситуацию и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы".
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Башкирская содовая компанияГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинОбщество
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