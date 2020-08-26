https://ria.ru/20200826/proverka-1576351985.html

Генпрокуратура начала проверку ситуации с Башкирской содовой компанией

Генеральная прокуратура по поручению президента Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК), заявили в... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T19:18

2020-08-26T19:18

2020-08-26T19:46

башкирская содовая компания

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура по поручению президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> начала проверку отчуждения государственных акций <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК), заявили в пресс-службе ведомства.Предполагается, что по итогам решат вопрос о мерах по возврату имущественного комплекса государству. Проведение проверки находится на личном контроле генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Краснова</a>.Ранее Путин назвал "печальной историей" ситуацию вокруг <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank">Башкирской содовой компании</a> и шихана Куштау. Он отметил, что контрольным пакетом организации владеют частные лица. В результате заработанные средства практически не вкладывают в развитие, деньги в регионе не остаются. Он поручил правительству совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. Путин подчеркнул, что в 2013 году "абсолютно чудесным образом", через объединение компании, долю государства в БСК снизили ниже контрольной. По мнению президента, люди, которые обратили на внимание на эту ситуацию и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы".

https://ria.ru/20200824/kushtau-1576221024.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество