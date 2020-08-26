Генпрокуратура начала проверку ситуации с Башкирской содовой компанией
19:18 26.08.2020 (обновлено: 19:46 26.08.2020)
6098
© Фото : предоставлено АО "БСК"Производство Башкирской содовой компании
© Фото : предоставлено АО "БСК"
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура по поручению президента Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК), заявили в пресс-службе ведомства.
"Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль", - говорится в сообщении.
Предполагается, что по итогам решат вопрос о мерах по возврату имущественного комплекса государству. Проведение проверки находится на личном контроле генпрокурора Игоря Краснова.
Ранее Путин назвал "печальной историей" ситуацию вокруг Башкирской содовой компании и шихана Куштау. Он отметил, что контрольным пакетом организации владеют частные лица. В результате заработанные средства практически не вкладывают в развитие, деньги в регионе не остаются.
Он поручил правительству совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. Путин подчеркнул, что в 2013 году "абсолютно чудесным образом", через объединение компании, долю государства в БСК снизили ниже контрольной. По мнению президента, люди, которые обратили на внимание на эту ситуацию и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы".
24 августа, 09:43Минприроды поддержало создание заповедника на горе Куштау