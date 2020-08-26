https://ria.ru/20200826/protesty-1576334182.html

Лидера стачкома МЗКТ арестовали на десять суток

Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович получил десять суток административного ареста, сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:54

2020-08-26T14:54

2020-08-26T17:29

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович получил десять суток административного ареста, сообщили РИА Новости в среду в суде Заводского района Минска.Ранее официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич сообщала РИА Новости, что Лавринович задержан сотрудниками милиции в рамках административного процесса."Лавриновичу назначено десять суток административного ареста", - рассказала представитель суда. Она пояснила, что суд вынес данное решение на основании частей 1 и 2 статьи 23.34 КоАП республики – из-за нарушения порядка организации и участия в массовых мероприятиях.Как отметила собеседница агентства, Лавринович находится в Центре изоляции правонарушителей в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200826/dopros-1576332814.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире