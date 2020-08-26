https://ria.ru/20200826/premiya-1576348337.html

ОП РФ поддержала учреждение в Забайкалье премии имени Юрия Яременко

Общественная палата РФ поддержала учреждение в Забайкальском крае премии имени экономиста Юрия Яременко, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T20:43

2020-08-26T20:43

2020-08-26T20:43

забайкальский край

александр осипов

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<strong>ЧИТА, 26 авг - РИА Новости</strong>. Общественная палата РФ поддержала учреждение в Забайкальском крае премии имени экономиста Юрия Яременко, сообщает пресс-служба регионального правительства.По инициативе губернатора Забайкальского края <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Osipov" target="_blank">Александра Осипова</a> премия будет вручаться талантливым исследователям и студентов направлений "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление".Исследователи, внесшие наибольший вклад в развитие экономики, смогут претендовать на премию имени Яременко в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей. Ежемесячная выплата для талантливых студентов составит 12 тысяч рублей.Конкурсы соискателей стипендий и премий будут проводиться министерствами экономического развития и образования, науки и молодежной политики региона. Комиссию, которая будет определять лауреатов премии, возглавит губернатор Забайкальского краяЮрий Васильевич Яременко (1935-1996) родился в Чите. Советский и российский учёный-экономист, академик РАН, крупнейший специалист в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа. Был заместителем академика-секретаря Отделения экономики РАН, директором Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, советником по экономике президента СССР

https://ria.ru/20200818/1575939506.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр осипов