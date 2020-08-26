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Забайкальский край
https://ria.ru/20200826/premiya-1576348337.html
ОП РФ поддержала учреждение в Забайкалье премии имени Юрия Яременко
Общественная палата РФ поддержала учреждение в Забайкальском крае премии имени экономиста Юрия Яременко, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:43
2020-08-26T20:43
забайкальский край
александр осипов
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<strong>ЧИТА, 26 авг - РИА Новости</strong>. Общественная палата РФ поддержала учреждение в Забайкальском крае премии имени экономиста Юрия Яременко, сообщает пресс-служба регионального правительства.По инициативе губернатора Забайкальского края <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Osipov" target="_blank">Александра Осипова</a> премия будет вручаться талантливым исследователям и студентов направлений "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление".Исследователи, внесшие наибольший вклад в развитие экономики, смогут претендовать на премию имени Яременко в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей. Ежемесячная выплата для талантливых студентов составит 12 тысяч рублей.Конкурсы соискателей стипендий и премий будут проводиться министерствами экономического развития и образования, науки и молодежной политики региона. Комиссию, которая будет определять лауреатов премии, возглавит губернатор Забайкальского краяЮрий Васильевич Яременко (1935-1996) родился в Чите. Советский и российский учёный-экономист, академик РАН, крупнейший специалист в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа. Был заместителем академика-секретаря Отделения экономики РАН, директором Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, советником по экономике президента СССР
https://ria.ru/20200818/1575939506.html
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александр осипов

ОП РФ поддержала учреждение в Забайкалье премии имени Юрия Яременко

20:43 26.08.2020
20
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчастники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2019" в Чите
Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019 в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 26 авг - РИА Новости. Общественная палата РФ поддержала учреждение в Забайкальском крае премии имени экономиста Юрия Яременко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По инициативе губернатора Забайкальского края Александра Осипова премия будет вручаться талантливым исследователям и студентов направлений "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление".
"То, что сегодня делается в Забайкалье, достойно тиражирования во всех регионах России. В каждом уголке нашей необъятной Родины есть выдающиеся имена национального и мирового масштаба. Их имена достойны памяти, а идеи — культивирования и развития"., — сказал ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка.
Исследователи, внесшие наибольший вклад в развитие экономики, смогут претендовать на премию имени Яременко в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей. Ежемесячная выплата для талантливых студентов составит 12 тысяч рублей.
Мост через реку Амур в Хабаровске
18 августа, 14:56Забайкальский край
Власти Забайкалья намерены расширить программу "Дальневосточной ипотеки"
Конкурсы соискателей стипендий и премий будут проводиться министерствами экономического развития и образования, науки и молодежной политики региона. Комиссию, которая будет определять лауреатов премии, возглавит губернатор Забайкальского края
Юрий Васильевич Яременко (1935-1996) родился в Чите. Советский и российский учёный-экономист, академик РАН, крупнейший специалист в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа. Был заместителем академика-секретаря Отделения экономики РАН, директором Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, советником по экономике президента СССР
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Забайкальский крайАлександр Осипов
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