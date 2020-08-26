https://ria.ru/20200826/premiya-1576348337.html
ОП РФ поддержала учреждение в Забайкалье премии имени Юрия Яременко
Общественная палата РФ поддержала учреждение в Забайкальском крае премии имени экономиста Юрия Яременко, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:43
2020-08-26T20:43
2020-08-26T20:43
забайкальский край
александр осипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576350387_238:493:2593:1818_1400x0_80_0_0_ff098034ec64e80b3133b68d6142815e.jpg
<strong>ЧИТА, 26 авг - РИА Новости</strong>. Общественная палата РФ поддержала учреждение в Забайкальском крае премии имени экономиста Юрия Яременко, сообщает пресс-служба регионального правительства.По инициативе губернатора Забайкальского края <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Osipov" target="_blank">Александра Осипова</a> премия будет вручаться талантливым исследователям и студентов направлений "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление".Исследователи, внесшие наибольший вклад в развитие экономики, смогут претендовать на премию имени Яременко в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей. Ежемесячная выплата для талантливых студентов составит 12 тысяч рублей.Конкурсы соискателей стипендий и премий будут проводиться министерствами экономического развития и образования, науки и молодежной политики региона. Комиссию, которая будет определять лауреатов премии, возглавит губернатор Забайкальского краяЮрий Васильевич Яременко (1935-1996) родился в Чите. Советский и российский учёный-экономист, академик РАН, крупнейший специалист в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа. Был заместителем академика-секретаря Отделения экономики РАН, директором Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, советником по экономике президента СССР
https://ria.ru/20200818/1575939506.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576350387_45:0:2776:2048_1400x0_80_0_0_c81dff741d4d3c3ac16f9dfcc0dbaa89.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр осипов
ЧИТА, 26 авг - РИА Новости. Общественная палата РФ поддержала учреждение в Забайкальском крае премии имени экономиста Юрия Яременко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По инициативе губернатора Забайкальского края Александра Осипова
премия будет вручаться талантливым исследователям и студентов направлений "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление".
"То, что сегодня делается в Забайкалье, достойно тиражирования во всех регионах России. В каждом уголке нашей необъятной Родины есть выдающиеся имена национального и мирового масштаба. Их имена достойны памяти, а идеи — культивирования и развития"., — сказал ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка.
Исследователи, внесшие наибольший вклад в развитие экономики, смогут претендовать на премию имени Яременко в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей. Ежемесячная выплата для талантливых студентов составит 12 тысяч рублей.
Конкурсы соискателей стипендий и премий будут проводиться министерствами экономического развития и образования, науки и молодежной политики региона. Комиссию, которая будет определять лауреатов премии, возглавит губернатор Забайкальского края
Юрий Васильевич Яременко (1935-1996) родился в Чите. Советский и российский учёный-экономист, академик РАН, крупнейший специалист в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа. Был заместителем академика-секретаря Отделения экономики РАН, директором Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, советником по экономике президента СССР