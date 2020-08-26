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https://ria.ru/20200826/premiera-1576317255.html
Премьера фильма "Вратарь галактики" прошла в Москве
Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:27
2020-08-26T13:02
дарья мороз
евгений миронов
джахонгир файзиев
олег ефремов
культура
ольга любимова
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.На премьере присутствовали министр культуры Ольга Любимова, замминистра культуры Максим Ксензов, актеры Александр Петров, Максим Аверин, Дарья Мороз, певец Батишта, телеведущая Марина Лемешева и другие.Организаторы премьеры положили в конверты с пригласительными билетами защитные маски с логотипом фильма. В зале кинотеатра зрители обнаружили рядом с собой страшноватых "соседей" — картонных инопланетян-героев фильма, которые занимали пустующие места для соблюдения социальной дистанции, создавая иллюзию заполненного зала."Мне не приходит на ум ничего, кроме знаменитой фразы из Чебурашки "Мы строили, строили и, наконец... мы здесь!" Я должен сейчас убедить себя в том, что полупустой зал — это аншлаг. Я рад видеть здесь знакомые лица, и я рад, что вы пришли", — сказал режиссер Джаник Файзиев, представляя картину.Вместе с ним на сцену вышла внушительная съемочная группа и его 8-летняя дочь Полина, сыгравшая в фильме одну из ролей.Режиссер отметил, что группа присутствует "в усеченном составе, так как всем не разрешили"."Мне нравится эти фигурки в зале картонные, они шевелятся как живые", — пошутил со сцены про инопланетян в зале еще один продюсер фильма Сергей Сельянов.Министр культуры Ольга Любимова поздравила кинематографистов с первой большой премьерой после долгой разлуки со зрителями.Действие фильма "Вратарь галактики" происходит в Москве в 2071 году. Москва превратилась в джунгли, над которыми возвышается огромный инопланетный корабль-стадион, где проходят соревнования по космоболу.Играть в космобол могут люди со сврехспособностями. И такие способности внезапно обнаруживаются у главного героя фильма Антона, которого сыграл Евгений Романцов. В фильме снимались Олег Ефремов, Виктория Агалакова, Евгений Миронов, Светлана Иванова, Мария Лисовая и другие.
https://ria.ru/20170705/1497809084.html
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дарья мороз, евгений миронов, джахонгир файзиев, олег ефремов, ольга любимова, кино и сериалы, новости культуры, александр петров (посол)

Премьера фильма "Вратарь галактики" прошла в Москве

12:27 26.08.2020 (обновлено: 13:02 26.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Джаник Файзиев с дочерью Полиной на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Режиссер Джаник Файзиев с дочерью Полиной на премьере фильма Вратарь Галактики в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
Актеры Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма Вратарь Галактики в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
1 из 6
Актеры Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Максим Аверин на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
Актер Максим Аверин на премьере фильма Вратарь Галактики в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
2 из 6
Актер Максим Аверин на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Мария Лемешева на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
Телеведущая Мария Лемешева на премьере фильма Вратарь Галактики в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
3 из 6
Телеведущая Мария Лемешева на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Батишта (Кирилл Петров) со спутницей на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
Певец Батишта (Кирилл Петров) со спутницей на премьере фильма Вратарь Галактики в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
4 из 6
Певец Батишта (Кирилл Петров) со спутницей на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Иванова на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Актриса Светлана Иванова на премьере фильма Вратарь Галактики в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
5 из 6
Актриса Светлана Иванова на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актеры Виктория Агалакова и Евгений Романцов на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.

Актеры Актриса Виктория Агалакова и Евгений Романцов на премьере фильма Вратарь Галактики в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
6 из 6

Актеры Виктория Агалакова и Евгений Романцов на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 6
Актеры Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 6
Актер Максим Аверин на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 6
Телеведущая Мария Лемешева на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 6
Певец Батишта (Кирилл Петров) со спутницей на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 6
Актриса Светлана Иванова на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 6

Актеры Виктория Агалакова и Евгений Романцов на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На премьере присутствовали министр культуры Ольга Любимова, замминистра культуры Максим Ксензов, актеры Александр Петров, Максим Аверин, Дарья Мороз, певец Батишта, телеведущая Марина Лемешева и другие.
Организаторы премьеры положили в конверты с пригласительными билетами защитные маски с логотипом фильма. В зале кинотеатра зрители обнаружили рядом с собой страшноватых "соседей" — картонных инопланетян-героев фильма, которые занимали пустующие места для соблюдения социальной дистанции, создавая иллюзию заполненного зала.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Джаник Файзиев на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Режиссер Джаник Файзиев на премьере фильма Вратарь Галактики в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Джаник Файзиев на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
"Мне не приходит на ум ничего, кроме знаменитой фразы из Чебурашки "Мы строили, строили и, наконец... мы здесь!" Я должен сейчас убедить себя в том, что полупустой зал — это аншлаг. Я рад видеть здесь знакомые лица, и я рад, что вы пришли", — сказал режиссер Джаник Файзиев, представляя картину.
Вместе с ним на сцену вышла внушительная съемочная группа и его 8-летняя дочь Полина, сыгравшая в фильме одну из ролей.
© пресс-служба кинокомпании СТВСъемки фильма "Вратарь Галактики"
Съемки фильма Вратарь Галактики
© пресс-служба кинокомпании СТВ
Съемки фильма "Вратарь Галактики"
Режиссер отметил, что группа присутствует "в усеченном составе, так как всем не разрешили".
"Мне нравится эти фигурки в зале картонные, они шевелятся как живые", — пошутил со сцены про инопланетян в зале еще один продюсер фильма Сергей Сельянов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"
Министр культуры РФ Ольга Любимова на премьере фильма Вратарь Галактики в кинотеатре Каро 11 Октябрь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"
Министр культуры Ольга Любимова поздравила кинематографистов с первой большой премьерой после долгой разлуки со зрителями.
"Я поздравляю вас, это невероятная работа. Меня переполняют чувства! Вы здесь, на сцене, и мы начинаем с проекта, который был выстрадан Джаником. К нему присоединилась команда, которая верила в него и заставляла всех верить. Это очень романтичное кино, созданное людьми, которые верили в то, что делают", — сказала она.
Действие фильма "Вратарь галактики" происходит в Москве в 2071 году. Москва превратилась в джунгли, над которыми возвышается огромный инопланетный корабль-стадион, где проходят соревнования по космоболу.
© Наше киноКадр из фильма "Вратарь Галактики"
Кадр из фильма Вратарь Галактики
1 из 3
Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
© Наше киноКадр из фильма "Вратарь Галактики"
Кадр из фильма Вратарь Галактики
2 из 3
Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
© Наше киноКадр из фильма "Вратарь Галактики"
Кадр из фильма Вратарь Галактики
3 из 3
Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
1 из 3
Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
2 из 3
Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
3 из 3
Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
Играть в космобол могут люди со сврехспособностями. И такие способности внезапно обнаруживаются у главного героя фильма Антона, которого сыграл Евгений Романцов. В фильме снимались Олег Ефремов, Виктория Агалакова, Евгений Миронов, Светлана Иванова, Мария Лисовая и другие.
Съемки фильма Вратарь галактики
5 июля 2017, 10:15Культура
Как снимают современную фантастику: экскурсия на "Вратаря галактики"
410004
КультураДарья МорозЕвгений МироновДжахонгир ФайзиевОлег ЕфремовОльга ЛюбимоваКино и сериалыНовости культурыАлександр Петров (посол)
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