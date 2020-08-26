https://ria.ru/20200826/premiera-1576317255.html

Премьера фильма "Вратарь галактики" прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:27

2020-08-26T12:27

2020-08-26T13:02

дарья мороз

евгений миронов

джахонгир файзиев

олег ефремов

культура

ольга любимова

кино и сериалы

новости культуры

александр петров (посол)

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.На премьере присутствовали министр культуры Ольга Любимова, замминистра культуры Максим Ксензов, актеры Александр Петров, Максим Аверин, Дарья Мороз, певец Батишта, телеведущая Марина Лемешева и другие.Организаторы премьеры положили в конверты с пригласительными билетами защитные маски с логотипом фильма. В зале кинотеатра зрители обнаружили рядом с собой страшноватых "соседей" — картонных инопланетян-героев фильма, которые занимали пустующие места для соблюдения социальной дистанции, создавая иллюзию заполненного зала."Мне не приходит на ум ничего, кроме знаменитой фразы из Чебурашки "Мы строили, строили и, наконец... мы здесь!" Я должен сейчас убедить себя в том, что полупустой зал — это аншлаг. Я рад видеть здесь знакомые лица, и я рад, что вы пришли", — сказал режиссер Джаник Файзиев, представляя картину.Вместе с ним на сцену вышла внушительная съемочная группа и его 8-летняя дочь Полина, сыгравшая в фильме одну из ролей.Режиссер отметил, что группа присутствует "в усеченном составе, так как всем не разрешили"."Мне нравится эти фигурки в зале картонные, они шевелятся как живые", — пошутил со сцены про инопланетян в зале еще один продюсер фильма Сергей Сельянов.Министр культуры Ольга Любимова поздравила кинематографистов с первой большой премьерой после долгой разлуки со зрителями.Действие фильма "Вратарь галактики" происходит в Москве в 2071 году. Москва превратилась в джунгли, над которыми возвышается огромный инопланетный корабль-стадион, где проходят соревнования по космоболу.Играть в космобол могут люди со сврехспособностями. И такие способности внезапно обнаруживаются у главного героя фильма Антона, которого сыграл Евгений Романцов. В фильме снимались Олег Ефремов, Виктория Агалакова, Евгений Миронов, Светлана Иванова, Мария Лисовая и другие.

https://ria.ru/20170705/1497809084.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дарья мороз, евгений миронов, джахонгир файзиев, олег ефремов, ольга любимова, кино и сериалы, новости культуры, александр петров (посол)