Премьера фильма "Вратарь галактики" прошла в Москве
12:27 26.08.2020 (обновлено: 13:02 26.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Джаник Файзиев с дочерью Полиной на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
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Актеры Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Максим Аверин на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
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Актер Максим Аверин на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Мария Лемешева на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
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Телеведущая Мария Лемешева на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Батишта (Кирилл Петров) со спутницей на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
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Певец Батишта (Кирилл Петров) со спутницей на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Иванова на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
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Актриса Светлана Иванова на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
Актеры Виктория Агалакова и Евгений Романцов на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
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Актеры Виктория Агалакова и Евгений Романцов на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
1 из 6
Актеры Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
2 из 6
Актер Максим Аверин на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
3 из 6
Телеведущая Мария Лемешева на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
4 из 6
Певец Батишта (Кирилл Петров) со спутницей на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
5 из 6
Актриса Светлана Иванова на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
6 из 6
Актеры Виктория Агалакова и Евгений Романцов на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
На премьере присутствовали министр культуры Ольга Любимова, замминистра культуры Максим Ксензов, актеры Александр Петров, Максим Аверин, Дарья Мороз, певец Батишта, телеведущая Марина Лемешева и другие.
Организаторы премьеры положили в конверты с пригласительными билетами защитные маски с логотипом фильма. В зале кинотеатра зрители обнаружили рядом с собой страшноватых "соседей" — картонных инопланетян-героев фильма, которые занимали пустующие места для соблюдения социальной дистанции, создавая иллюзию заполненного зала.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Джаник Файзиев на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Режиссер Джаник Файзиев на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
"Мне не приходит на ум ничего, кроме знаменитой фразы из Чебурашки "Мы строили, строили и, наконец... мы здесь!" Я должен сейчас убедить себя в том, что полупустой зал — это аншлаг. Я рад видеть здесь знакомые лица, и я рад, что вы пришли", — сказал режиссер Джаник Файзиев, представляя картину.
Вместе с ним на сцену вышла внушительная съемочная группа и его 8-летняя дочь Полина, сыгравшая в фильме одну из ролей.
© пресс-служба кинокомпании СТВСъемки фильма "Вратарь Галактики"
© пресс-служба кинокомпании СТВ
Съемки фильма "Вратарь Галактики"
Режиссер отметил, что группа присутствует "в усеченном составе, так как всем не разрешили".
"Мне нравится эти фигурки в зале картонные, они шевелятся как живые", — пошутил со сцены про инопланетян в зале еще один продюсер фильма Сергей Сельянов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"
Министр культуры РФ Ольга Любимова на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"
Министр культуры Ольга Любимова поздравила кинематографистов с первой большой премьерой после долгой разлуки со зрителями.
"Я поздравляю вас, это невероятная работа. Меня переполняют чувства! Вы здесь, на сцене, и мы начинаем с проекта, который был выстрадан Джаником. К нему присоединилась команда, которая верила в него и заставляла всех верить. Это очень романтичное кино, созданное людьми, которые верили в то, что делают", — сказала она.
Действие фильма "Вратарь галактики" происходит в Москве в 2071 году. Москва превратилась в джунгли, над которыми возвышается огромный инопланетный корабль-стадион, где проходят соревнования по космоболу.
© Наше киноКадр из фильма "Вратарь Галактики"
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Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
© Наше киноКадр из фильма "Вратарь Галактики"
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Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
© Наше киноКадр из фильма "Вратарь Галактики"
3 из 3
Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
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Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
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Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
3 из 3
Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
© Наше кино
Играть в космобол могут люди со сврехспособностями. И такие способности внезапно обнаруживаются у главного героя фильма Антона, которого сыграл Евгений Романцов. В фильме снимались Олег Ефремов, Виктория Агалакова, Евгений Миронов, Светлана Иванова, Мария Лисовая и другие.