В РПЦ объяснили смену главы Белорусской церкви
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел
© Sputnik / Виктор Толочко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Решение о смене первоиерарха Белорусской православной церкви (Белорусского экзархата РПЦ) Священный синод принял в связи с обращением самого митрополита Минского и Заславского Павла, сейчас он назначен в одну из самых больших и значимых в Русской церкви митрополий – Кубанскую, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Священный синод Русской православной церкви во вторник освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Митрополит Павел в свою очередь назначен главой Кубанской митрополии.
"Обращаю внимание, что синод не только выразил митрополиту Павлу благодарность за понесенные труды, но приветствовал и поддержал его усилия, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия в Республике Беларусь. Решение о новом назначении было принято в связи с прошением самого митрополита Павла", - сказал Легойда журналистам.
Он отметил, что Кубанская митрополия, главой которой был назначен митрополит Павел, является "одной из самых больших и значимых в Русской церкви". "Именно такой иерарх - с большим опытом архиерейского служения, с большим пастырским опытом - здесь и нужен", - отметил Легойда.
Говоря о новом патриаршем экзархе всея Белоруссии, митрополите Вениамине, он заметил, что это "человек весьма образованный, опытный, хорошо знающий жизнь Белорусской церкви".