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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200826/pravoslavie-1576331134.html
В РПЦ объяснили смену главы Белорусской церкви
Решение о смене первоиерарха Белорусской православной церкви (Белорусского экзархата РПЦ) Священный синод принял в связи с обращением самого митрополита... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:51
2020-08-26T13:51
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
митрополит минский и заславский павел
владимир легойда
русская православная церковь
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Решение о смене первоиерарха Белорусской православной церкви (Белорусского экзархата <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>) Священный синод принял в связи с обращением самого митрополита Минского и Заславского Павла, сейчас он назначен в одну из самых больших и значимых в Русской церкви митрополий – Кубанскую, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a>.Священный синод Русской православной церкви во вторник <a href="https://ria.ru/20200825/ekzarkh-1576297464.html" target="_blank">освободил митрополита</a> Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. <a href="http://ria.ru/person_Mitropolit_Minskijj_i_Sluckijj_Pavel/" target="_blank" data-auto="true">Митрополит Павел</a> в свою очередь назначен главой Кубанской митрополии."Обращаю внимание, что синод не только выразил митрополиту Павлу благодарность за понесенные труды, но приветствовал и поддержал его усилия, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия в Республике <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>. Решение о новом назначении было принято в связи с прошением самого митрополита Павла", - сказал Легойда журналистам.Он отметил, что Кубанская митрополия, главой которой был назначен митрополит Павел, является "одной из самых больших и значимых в Русской церкви". "Именно такой иерарх - с большим опытом архиерейского служения, с большим пастырским опытом - здесь и нужен", - отметил Легойда.Говоря о новом патриаршем экзархе всея Белоруссии, митрополите Вениамине, он заметил, что это "человек весьма образованный, опытный, хорошо знающий жизнь Белорусской церкви".
https://ria.ru/20200825/sinod-1576309244.html
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новости - религия и мировоззрение, митрополит минский и заславский павел, владимир легойда, русская православная церковь, белоруссия

В РПЦ объяснили смену главы Белорусской церкви

13:51 26.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Решение о смене первоиерарха Белорусской православной церкви (Белорусского экзархата РПЦ) Священный синод принял в связи с обращением самого митрополита Минского и Заславского Павла, сейчас он назначен в одну из самых больших и значимых в Русской церкви митрополий – Кубанскую, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Священный синод Русской православной церкви во вторник освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Митрополит Павел в свою очередь назначен главой Кубанской митрополии.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
25 августа, 22:36Религия и мировоззрение
В РПЦ прокомментировали назначение нового главы Белорусской церкви
"Обращаю внимание, что синод не только выразил митрополиту Павлу благодарность за понесенные труды, но приветствовал и поддержал его усилия, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия в Республике Беларусь. Решение о новом назначении было принято в связи с прошением самого митрополита Павла", - сказал Легойда журналистам.
Он отметил, что Кубанская митрополия, главой которой был назначен митрополит Павел, является "одной из самых больших и значимых в Русской церкви". "Именно такой иерарх - с большим опытом архиерейского служения, с большим пастырским опытом - здесь и нужен", - отметил Легойда.
Говоря о новом патриаршем экзархе всея Белоруссии, митрополите Вениамине, он заметил, что это "человек весьма образованный, опытный, хорошо знающий жизнь Белорусской церкви".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМитрополит Минский и Заславский ПавелВладимир ЛегойдаРусская православная церковьБелоруссия
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