https://ria.ru/20200826/potop-1576356589.html

Названа причина потопа в Третьяковской галерее

Крыша в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу протекла из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, сообщили в пресс-службе галереи. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T22:02

2020-08-26T22:02

2020-08-26T22:02

культура

новая третьяковская галерея

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Крыша в здании <a href="https://ria.ru/organization_Novaja_Tretjakovskaja_galereja" target="_blank">Третьяковской галереи</a> на Крымском Валу протекла из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, сообщили в пресс-службе галереи."Двадцать шестого августа 2020 года в Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за сильнейшего ливня произошла серьезная протечка крыши, что явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что все выставки экспозиции были временно закрыты, уполномоченные службы музея немедленно начали устранять последствия протечек, чтобы обеспечить сохранность произведений искусства. "Оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения", - добавляют в пресс-службе.В настоящее время устраняются причины протечек, на Крымский Вал экстренно выехали представители строительного комплекса <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> – сотрудники строительного концерна "<a href="http://ria.ru/organization_Krost/" target="_blank" data-auto="true">Крост</a>", который входит в попечительский совет музея. Также готовность помочь в случае необходимости выразил страхователь всех произведений постоянной экспозиции Третьяковской галереи - компания "<a href="http://ria.ru/organization_Ingosstrakh/" target="_blank" data-auto="true">Ингосстрах</a>", добавили в пресс-службе.Отмечается, что 27 августа будут открыты выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" и "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина", последняя из которых будет открыта для бесплатного посещения. Залы выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", в связи с необходимостью просушки полов, откроются для посетителей 28 августа, а выставка "Шедевры из <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>. От <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Rerikh/" target="_blank" data-auto="true">Рериха</a> до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и постоянная экспозиция Новой Третьяковки будут временно закрыты для проведения ремонтных работ в залах, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200826/potop-1576353657.html

https://ria.ru/20200826/potop-1576346730.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая третьяковская галерея, происшествия