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Культура
https://ria.ru/20200826/potop-1576356589.html
Названа причина потопа в Третьяковской галерее
Крыша в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу протекла из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, сообщили в пресс-службе галереи. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T22:02
2020-08-26T22:02
культура
новая третьяковская галерея
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Крыша в здании <a href="https://ria.ru/organization_Novaja_Tretjakovskaja_galereja" target="_blank">Третьяковской галереи</a> на Крымском Валу протекла из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, сообщили в пресс-службе галереи."Двадцать шестого августа 2020 года в Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за сильнейшего ливня произошла серьезная протечка крыши, что явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что все выставки экспозиции были временно закрыты, уполномоченные службы музея немедленно начали устранять последствия протечек, чтобы обеспечить сохранность произведений искусства. "Оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения", - добавляют в пресс-службе.В настоящее время устраняются причины протечек, на Крымский Вал экстренно выехали представители строительного комплекса <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> – сотрудники строительного концерна "<a href="http://ria.ru/organization_Krost/" target="_blank" data-auto="true">Крост</a>", который входит в попечительский совет музея. Также готовность помочь в случае необходимости выразил страхователь всех произведений постоянной экспозиции Третьяковской галереи - компания "<a href="http://ria.ru/organization_Ingosstrakh/" target="_blank" data-auto="true">Ингосстрах</a>", добавили в пресс-службе.Отмечается, что 27 августа будут открыты выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" и "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина", последняя из которых будет открыта для бесплатного посещения. Залы выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", в связи с необходимостью просушки полов, откроются для посетителей 28 августа, а выставка "Шедевры из <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>. От <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Rerikh/" target="_blank" data-auto="true">Рериха</a> до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и постоянная экспозиция Новой Третьяковки будут временно закрыты для проведения ремонтных работ в залах, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200826/potop-1576353657.html
https://ria.ru/20200826/potop-1576346730.html
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новая третьяковская галерея, происшествия

Названа причина потопа в Третьяковской галерее

22:02 26.08.2020
1030
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Крыша в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу протекла из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, сообщили в пресс-службе галереи.
"Двадцать шестого августа 2020 года в Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за сильнейшего ливня произошла серьезная протечка крыши, что явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кадры с потоками воды в Третьяковской галерее
Вчера, 20:14Культура
Потоп в Третьяковке попал на видео
Уточняется, что все выставки экспозиции были временно закрыты, уполномоченные службы музея немедленно начали устранять последствия протечек, чтобы обеспечить сохранность произведений искусства. "Оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения", - добавляют в пресс-службе.
В настоящее время устраняются причины протечек, на Крымский Вал экстренно выехали представители строительного комплекса Москвы – сотрудники строительного концерна "Крост", который входит в попечительский совет музея. Также готовность помочь в случае необходимости выразил страхователь всех произведений постоянной экспозиции Третьяковской галереи - компания "Ингосстрах", добавили в пресс-службе.
Отмечается, что 27 августа будут открыты выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" и "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина", последняя из которых будет открыта для бесплатного посещения. Залы выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", в связи с необходимостью просушки полов, откроются для посетителей 28 августа, а выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и постоянная экспозиция Новой Третьяковки будут временно закрыты для проведения ремонтных работ в залах, заключили в пресс-службе.
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
Вчера, 17:49Культура
Очевидцы рассказали о потопе в Третьяковской галерее
150549
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