Названа причина потопа в Третьяковской галерее
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Крыша в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу протекла из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, сообщили в пресс-службе галереи.
"Двадцать шестого августа 2020 года в Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за сильнейшего ливня произошла серьезная протечка крыши, что явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Уточняется, что все выставки экспозиции были временно закрыты, уполномоченные службы музея немедленно начали устранять последствия протечек, чтобы обеспечить сохранность произведений искусства. "Оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения", - добавляют в пресс-службе.
В настоящее время устраняются причины протечек, на Крымский Вал экстренно выехали представители строительного комплекса Москвы – сотрудники строительного концерна "Крост", который входит в попечительский совет музея. Также готовность помочь в случае необходимости выразил страхователь всех произведений постоянной экспозиции Третьяковской галереи - компания "Ингосстрах", добавили в пресс-службе.
Отмечается, что 27 августа будут открыты выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" и "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина", последняя из которых будет открыта для бесплатного посещения. Залы выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", в связи с необходимостью просушки полов, откроются для посетителей 28 августа, а выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и постоянная экспозиция Новой Третьяковки будут временно закрыты для проведения ремонтных работ в залах, заключили в пресс-службе.