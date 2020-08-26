https://ria.ru/20200826/potop-1576353657.html
Потоп в Третьяковке попал на видео
Опубликованы кадры затопления выставочных залов в Третьяковской галерее на Крымском Валу. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:14
2020-08-26T20:14
2020-08-26T20:43
культура
новости культуры
выставки
культура
россия
москва
третьяковская галерея
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости</strong>. Опубликованы кадры затопления выставочных залов в Третьяковской галерее на Крымском Валу.Ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве в здании протекла крыша. Вода полилась прямо внутрь, на полу образовались лужи.Посетителей музея эвакуировали. На протяжении нескольких часов здание работало только на выход, на третий и четвертый этажи никого не пускали. В пресс-службе Третьяковки заявили, что гостям предоставят бесплатные билеты на другие даты. Произведения искусства не пострадали.Министерство культуры поручило руководству галереи оценить причиненный ущерб и выяснить причины случившегося.
https://ria.ru/20200826/potop-1576346730.html
9
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с потоками воды в Третьяковской галерее
В Москве из-за проливного дождя затопило здание Третьяковской галереи на Крымскому Валу
2020-08-26T20:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, культура, россия, москва, третьяковская галерея
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Опубликованы кадры затопления выставочных залов в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
Ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве в здании протекла крыша. Вода полилась прямо внутрь, на полу образовались лужи.
Посетителей музея эвакуировали. На протяжении нескольких часов здание работало только на выход, на третий и четвертый этажи никого не пускали.
В пресс-службе Третьяковки заявили, что гостям предоставят бесплатные билеты на другие даты. Произведения искусства не пострадали.
Министерство культуры поручило руководству галереи оценить причиненный ущерб и выяснить причины случившегося.