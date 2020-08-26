https://ria.ru/20200826/potop-1576353657.html

Потоп в Третьяковке попал на видео

Опубликованы кадры затопления выставочных залов в Третьяковской галерее на Крымском Валу. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T20:14

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости</strong>. Опубликованы кадры затопления выставочных залов в Третьяковской галерее на Крымском Валу.Ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве в здании протекла крыша. Вода полилась прямо внутрь, на полу образовались лужи.Посетителей музея эвакуировали. На протяжении нескольких часов здание работало только на выход, на третий и четвертый этажи никого не пускали. В пресс-службе Третьяковки заявили, что гостям предоставят бесплатные билеты на другие даты. Произведения искусства не пострадали.Министерство культуры поручило руководству галереи оценить причиненный ущерб и выяснить причины случившегося.

https://ria.ru/20200826/potop-1576346730.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с потоками воды в Третьяковской галерее В Москве из-за проливного дождя затопило здание Третьяковской галереи на Крымскому Валу 2020-08-26T20:14 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, культура, россия, москва, третьяковская галерея