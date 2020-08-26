Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200826/potop-1576346730.html
Очевидцы рассказали о потопе в Третьяковской галерее
При протечке крыши в здании Третьяковской галереи на Крымском валу пострадал четвертый этаж, где проходят выставки "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского" РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:49
2020-08-26T17:49
культура
новая третьяковская галерея
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573313396_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b9adfaaa47e66bcb9fff363fb3d7c425.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> При протечке крыши в здании <a href="https://ria.ru/organization_Novaja_Tretjakovskaja_galereja/" target="_blank">Третьяковской галереи</a> на Крымском валу пострадал четвертый этаж, где проходят выставки "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского" и "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", рассказали РИА Новости очевидцы происшествия.Раннее пресс-служба Третьяковской галереи сообщила о протечке крыши в здании на Крымском Валу из-за сильного дождя. Посетителей вывели из залов, сами залы были закрыты, сотрудники предприняли экстренные меры для сохранения экспонатов.Как убедился корреспондент РИА Новости, Третьяковская галерея в данный момент работает только на выход, на третий и четвертый этажи никого не пускают. Посетители музея могут посетить кафе и магазины на первом этаже и выставку на втором этаже.Еще одна посетительница сообщила РИА Новости, что на выставке "Зимняя сказка" в залах бывшего ЦДХ "местами капало".Гендиректор галереи Зельфира Трегулова сказала РИА Новости, что пока не может прокомментировать случившееся, так как находится в отпуске и еще не знает подробностей.
https://ria.ru/20200814/1575797158.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573313396_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_7c6cb651b11aaea07158537245f50640.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая третьяковская галерея, происшествия

Очевидцы рассказали о потопе в Третьяковской галерее

17:49 26.08.2020
772
© РИА Новости / Владимир ВяткинПосетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. При протечке крыши в здании Третьяковской галереи на Крымском валу пострадал четвертый этаж, где проходят выставки "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского" и "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", рассказали РИА Новости очевидцы происшествия.
Раннее пресс-служба Третьяковской галереи сообщила о протечке крыши в здании на Крымском Валу из-за сильного дождя. Посетителей вывели из залов, сами залы были закрыты, сотрудники предприняли экстренные меры для сохранения экспонатов.
Как убедился корреспондент РИА Новости, Третьяковская галерея в данный момент работает только на выход, на третий и четвертый этажи никого не пускают. Посетители музея могут посетить кафе и магазины на первом этаже и выставку на втором этаже.
"Там такой сильный потоп был на четвертом этаже на выставке к столетию Татарстана - я изумилась. Но зал быстро перекрыли, нас вывели", - рассказала посетительница.
Еще одна посетительница сообщила РИА Новости, что на выставке "Зимняя сказка" в залах бывшего ЦДХ "местами капало".
Гендиректор галереи Зельфира Трегулова сказала РИА Новости, что пока не может прокомментировать случившееся, так как находится в отпуске и еще не знает подробностей.
60 лет Можайскому гидроузлу: почему Москву не затопит
14 августа, 17:35
60 лет Можайскому гидроузлу: почему Москву не затопитВ этом году юбилей отмечает самый крупное сооружение в москворецкой системе. Рассказываем о работе Можайского гидроузла, и почему он так важен для жителей столицы.
120251
Обсудить 1
КультураНовая Третьяковская галереяПроисшествия
Рекомендуем
Пожар на улице Кирова 93 в Керчи
В Керчи произошел пожар в жилом доме
Знак такси на автомобиле
В Чебоксарах таксиста заподозрили в изнасиловании знакомой
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Собянин раскрыл принцип действия вакцины от COVID-19
Евгений Сатановский
Сатановский назвал Ефремова "последней скотиной"
Модель Джиджи Хадид
Фото беременной Джиджи Хадид за час набрало более трех миллионов лайков
Так в представлении художника потоки газа достигают поверхности молодой звезды по силовым линиям магнитного поля
Астрономы впервые наблюдали процесс роста молодой звезды
Кадры с потоками воды в Третьяковской галерее
Потоп в Третьяковке попал на видео
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Вдова рэпера Картрайта, обвиняемая в его убийстве, останется под арестом
Житель Якутии умер на пороге больницы
Житель Якутии умер на пороге больницы
В России зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции
Названы условия для участия москвичей в исследованиях вакцины от COVID-19
Знак биологической опасности
Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле
В Астраханской области человек погиб после опрокидывания микроавтобуса
Итальянская провинция Южный Тироль
Заболевшие COVID-19 на австрийском курорте туристы обратятся в суд
Лесной пожар на Утрише
Туристка рассказала, как спасалась во время лесного пожара в Анапе
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
Новые санкции США направлены против вакцины от COVID-19, заявил сенатор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В России создали прибор, определяющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
Лента новостейМолния