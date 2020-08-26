https://ria.ru/20200826/potop-1576346730.html

Очевидцы рассказали о потопе в Третьяковской галерее

При протечке крыши в здании Третьяковской галереи на Крымском валу пострадал четвертый этаж, где проходят выставки "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского" РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:49

2020-08-26T17:49

2020-08-26T17:49

культура

новая третьяковская галерея

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> При протечке крыши в здании <a href="https://ria.ru/organization_Novaja_Tretjakovskaja_galereja/" target="_blank">Третьяковской галереи</a> на Крымском валу пострадал четвертый этаж, где проходят выставки "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского" и "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", рассказали РИА Новости очевидцы происшествия.Раннее пресс-служба Третьяковской галереи сообщила о протечке крыши в здании на Крымском Валу из-за сильного дождя. Посетителей вывели из залов, сами залы были закрыты, сотрудники предприняли экстренные меры для сохранения экспонатов.Как убедился корреспондент РИА Новости, Третьяковская галерея в данный момент работает только на выход, на третий и четвертый этажи никого не пускают. Посетители музея могут посетить кафе и магазины на первом этаже и выставку на втором этаже.Еще одна посетительница сообщила РИА Новости, что на выставке "Зимняя сказка" в залах бывшего ЦДХ "местами капало".Гендиректор галереи Зельфира Трегулова сказала РИА Новости, что пока не может прокомментировать случившееся, так как находится в отпуске и еще не знает подробностей.

https://ria.ru/20200814/1575797158.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая третьяковская галерея, происшествия