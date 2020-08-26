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https://ria.ru/20200826/portlend-1576325267.html
Протест у мэрии Портленда полиция объявила бунтом
Протестующие в американском Портленде в ночь на среду собрались у мэрии города, некоторые из них пробрались внутрь, полиция объявила происходящее бунтом и... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:13
2020-08-26T12:13
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
портленд
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Протестующие в американском Портленде в ночь на среду собрались у мэрии города, некоторые из них пробрались внутрь, полиция объявила происходящее бунтом и приказала людям разойтись.По данным местного канала <a href="https://www.koin.com/news/protests/portland-demonstrations-police-night-89/" target="_blank" rel="nofollow noopener">KOIN 6</a>, не менее 100 протестующих собрались в городе во вторник вечером по местному времени. Изначально они намеревались отправится к местной колонии для несовершеннолетних, но затем решили пойти к мэрии <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленда</a>. Некоторые из протестующих, по данным канала, проникли в здание и разрисовали стены граффити. Правоохранители задержали шестерых нарушителей."Для всех тех, кто находится в районе ... мэрии. Это сборище объявлено бунтом... Немедленно покиньте район и двигайтесь в южном и западном направлении", - заявила полиция в <a href="https://twitter.com/portlandpolice" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Силы правопорядка предупредили, что в случае отказа прекратить беспорядки и покинуть территорию участники акции будут арестованы. Кроме того, полиция может применить против них слезоточивый газ и дубинки.В Портленде и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
https://ria.ru/20200605/1572469298.html
https://ria.ru/20200731/1575185352.html
Наш МИД должен предложить посредничество между властью и мирными протестующими. Призвать к прекращению давления властей на общество, не применять насилие и выпустить всех задержанных.
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портленд
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, сша, в мире

Протест у мэрии Портленда полиция объявила бунтом

12:13 26.08.2020
827
© РИА Новости / Абдула Хаваджа / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Портленде во время протестов
Сотрудники полиции в Портленде во время протестов
© РИА Новости / Абдула Хаваджа
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Портленде во время протестов. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Протестующие в американском Портленде в ночь на среду собрались у мэрии города, некоторые из них пробрались внутрь, полиция объявила происходящее бунтом и приказала людям разойтись.
По данным местного канала KOIN 6, не менее 100 протестующих собрались в городе во вторник вечером по местному времени. Изначально они намеревались отправится к местной колонии для несовершеннолетних, но затем решили пойти к мэрии Портленда. Некоторые из протестующих, по данным канала, проникли в здание и разрисовали стены граффити. Правоохранители задержали шестерых нарушителей.
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"Для всех тех, кто находится в районе ... мэрии. Это сборище объявлено бунтом... Немедленно покиньте район и двигайтесь в южном и западном направлении", - заявила полиция в Twitter.
Силы правопорядка предупредили, что в случае отказа прекратить беспорядки и покинуть территорию участники акции будут арестованы. Кроме того, полиция может применить против них слезоточивый газ и дубинки.
В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
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Популярные комментарии
Наш МИД должен предложить посредничество между властью и мирными протестующими. Призвать к прекращению давления властей на общество, не применять насилие и выпустить всех задержанных.
26 августа, 12:18
Max Giz
1040000
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