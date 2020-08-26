https://ria.ru/20200826/portlend-1576325267.html

Протест у мэрии Портленда полиция объявила бунтом

Протестующие в американском Портленде в ночь на среду собрались у мэрии города, некоторые из них пробрались внутрь, полиция объявила происходящее бунтом и... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:13

2020-08-26T12:13

2020-08-26T12:13

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

портленд

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Протестующие в американском Портленде в ночь на среду собрались у мэрии города, некоторые из них пробрались внутрь, полиция объявила происходящее бунтом и приказала людям разойтись.По данным местного канала <a href="https://www.koin.com/news/protests/portland-demonstrations-police-night-89/" target="_blank" rel="nofollow noopener">KOIN 6</a>, не менее 100 протестующих собрались в городе во вторник вечером по местному времени. Изначально они намеревались отправится к местной колонии для несовершеннолетних, но затем решили пойти к мэрии <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленда</a>. Некоторые из протестующих, по данным канала, проникли в здание и разрисовали стены граффити. Правоохранители задержали шестерых нарушителей."Для всех тех, кто находится в районе ... мэрии. Это сборище объявлено бунтом... Немедленно покиньте район и двигайтесь в южном и западном направлении", - заявила полиция в <a href="https://twitter.com/portlandpolice" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Силы правопорядка предупредили, что в случае отказа прекратить беспорядки и покинуть территорию участники акции будут арестованы. Кроме того, полиция может применить против них слезоточивый газ и дубинки.В Портленде и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.

https://ria.ru/20200605/1572469298.html

https://ria.ru/20200731/1575185352.html

Max Giz Наш МИД должен предложить посредничество между властью и мирными протестующими. Призвать к прекращению давления властей на общество, не применять насилие и выпустить всех задержанных. 14

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портленд

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, сша, в мире