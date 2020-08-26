https://ria.ru/20200826/podtoplenie-1576531962.html

"Мосводосток" ликвидирует подтопление на Большой Татарской улице

"Мосводосток" направил бригаду на место подтопления на Большой Татарской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:45

2020-08-26T15:45

2020-08-31T14:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

москва

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводосток</a>" направил бригаду на место подтопления на Большой Татарской улице в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в среду на Москву обрушился сильный ливень. В <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-каналах появилось видео с залитыми водой дорогами и "плывущими" машинами в районе Большой Татарской, 20."Бригаду направили, как только получили сообщение", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200714/1574310608.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосводосток, москва