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"Мосводосток" ликвидирует подтопление на Большой Татарской улице
"Мосводосток" направил бригаду на место подтопления на Большой Татарской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:45
2020-08-31T14:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводосток</a>" направил бригаду на место подтопления на Большой Татарской улице в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в среду на Москву обрушился сильный ливень. В <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-каналах появилось видео с залитыми водой дорогами и "плывущими" машинами в районе Большой Татарской, 20."Бригаду направили, как только получили сообщение", - сообщили в пресс-службе.
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мосводосток, москва

"Мосводосток" ликвидирует подтопление на Большой Татарской улице

15:45 26.08.2020 (обновлено: 14:47 31.08.2020)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортер Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами "Мосводостока"
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами Мосводостока
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. "Мосводосток" направил бригаду на место подтопления на Большой Татарской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в среду на Москву обрушился сильный ливень. В Telegram-каналах появилось видео с залитыми водой дорогами и "плывущими" машинами в районе Большой Татарской, 20.
"Бригаду направили, как только получили сообщение", - сообщили в пресс-службе.
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