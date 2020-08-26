Джастин Тимберлейк рассказал, как Дэвид Боуи повлиял на хит SexyBack
02:37 26.08.2020 (обновлено: 10:29 26.08.2020)
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американский музыкант Джастин Тимберлейк в беседе с диджеем и телеведущим Зейном Лоу рассказал о том, как песня Rebel Rebel (1974 год) Дэвида Боуи повлияла на написание его хита 2006-го года SexyBack, сообщает NME.
"Я слушал Rebel Rebel, которая по сути, повествует о трансвестите, — пояснил Тимберлейк. — Поэтому я представлял парней и девушек в клубе, поющих это друг другу. И я сказал себе — моя песня должна звучать также просто и атмосферно. В этот момент я подумал: "Какую самую дерзкую вещь ты мог бы сказать?", и это была первая строчка песни" ("I'm bringing sexy back" — "Я возвращаю сексуальность". — Прим.ред.).
Далее он вспомнил, как работал над будущим хитом с продюсером и аранжировщиком Тимбалэндом: "Никогда не забуду этот момент. Он сказал: "Хорошо, парень, думаю, нам нужно вернуть танцевальную музыку".
По словам Джастина Тимберлейка, Тимбалэнд "не делает ничего необычного". Поэтому они просто начали обмениваться фразами из песни между собой: "это было похоже на какой-то шифр в стиле поп-данс".
В итоге трек SexyBack из второго сольного альбома Тимберлейка FutureSex/LoveSounds получил премию "Грэмми" в номинации "Лучшая танцевальная запись" и стал одним из самых продаваемых синглов за все время.
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