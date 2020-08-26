https://ria.ru/20200826/pesnya-1576299382.html

Джастин Тимберлейк рассказал, как Дэвид Боуи повлиял на хит SexyBack

Американский музыкант Джастин Тимберлейк в беседе с диджеем и телеведущим Зейном Лоу рассказал о том, как песня Rebel Rebel (1974 год) Дэвида Боуи повлияла на... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T02:37

2020-08-26T02:37

2020-08-26T10:29

музыка

новости культуры

дэвид боуи

джастин тимберлейк

культура

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Американский музыкант Джастин Тимберлейк в беседе с диджеем и телеведущим Зейном Лоу рассказал о том, как песня Rebel Rebel (1974 год) Дэвида Боуи повлияла на написание его хита 2006-го года SexyBack, <a href="https://www.nme.com/news/music/justin-timberlake-reveals-how-david-bowies-rebel-rebel-shaped-sexyback-2736945" target="_blank">сообщает</a> NME. Далее он вспомнил, как работал над будущим хитом с продюсером и аранжировщиком Тимбалэндом: "Никогда не забуду этот момент. Он сказал: "Хорошо, парень, думаю, нам нужно вернуть танцевальную музыку". По словам Джастина Тимберлейка, Тимбалэнд "не делает ничего необычного". Поэтому они просто начали обмениваться фразами из песни между собой: "это было похоже на какой-то шифр в стиле поп-данс". В итоге трек SexyBack из второго сольного альбома Тимберлейка FutureSex/LoveSounds получил премию "Грэмми" в номинации "Лучшая танцевальная запись" и стал одним из самых продаваемых синглов за все время.

https://ria.ru/20200811/1575650209.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, дэвид боуи, джастин тимберлейк