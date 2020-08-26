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Джастин Тимберлейк рассказал, как Дэвид Боуи повлиял на хит SexyBack
Американский музыкант Джастин Тимберлейк в беседе с диджеем и телеведущим Зейном Лоу рассказал о том, как песня Rebel Rebel (1974 год) Дэвида Боуи повлияла на... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T02:37
2020-08-26T10:29
музыка
новости культуры
дэвид боуи
джастин тимберлейк
культура
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Американский музыкант Джастин Тимберлейк в беседе с диджеем и телеведущим Зейном Лоу рассказал о том, как песня Rebel Rebel (1974 год) Дэвида Боуи повлияла на написание его хита 2006-го года SexyBack, <a href="https://www.nme.com/news/music/justin-timberlake-reveals-how-david-bowies-rebel-rebel-shaped-sexyback-2736945" target="_blank">сообщает</a> NME. Далее он вспомнил, как работал над будущим хитом с продюсером и аранжировщиком Тимбалэндом: "Никогда не забуду этот момент. Он сказал: "Хорошо, парень, думаю, нам нужно вернуть танцевальную музыку". По словам Джастина Тимберлейка, Тимбалэнд "не делает ничего необычного". Поэтому они просто начали обмениваться фразами из песни между собой: "это было похоже на какой-то шифр в стиле поп-данс". В итоге трек SexyBack из второго сольного альбома Тимберлейка FutureSex/LoveSounds получил премию "Грэмми" в номинации "Лучшая танцевальная запись" и стал одним из самых продаваемых синглов за все время.
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музыка, новости культуры, дэвид боуи, джастин тимберлейк

Джастин Тимберлейк рассказал, как Дэвид Боуи повлиял на хит SexyBack

02:37 26.08.2020 (обновлено: 10:29 26.08.2020)
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американский музыкант Джастин Тимберлейк в беседе с диджеем и телеведущим Зейном Лоу рассказал о том, как песня Rebel Rebel (1974 год) Дэвида Боуи повлияла на написание его хита 2006-го года SexyBack, сообщает NME.

"Я слушал Rebel Rebel, которая по сути, повествует о трансвестите, — пояснил Тимберлейк. — Поэтому я представлял парней и девушек в клубе, поющих это друг другу. И я сказал себе — моя песня должна звучать также просто и атмосферно. В этот момент я подумал: "Какую самую дерзкую вещь ты мог бы сказать?", и это была первая строчка песни" ("I'm bringing sexy back" — "Я возвращаю сексуальность". — Прим.ред.).

Далее он вспомнил, как работал над будущим хитом с продюсером и аранжировщиком Тимбалэндом: "Никогда не забуду этот момент. Он сказал: "Хорошо, парень, думаю, нам нужно вернуть танцевальную музыку".
По словам Джастина Тимберлейка, Тимбалэнд "не делает ничего необычного". Поэтому они просто начали обмениваться фразами из песни между собой: "это было похоже на какой-то шифр в стиле поп-данс".
В итоге трек SexyBack из второго сольного альбома Тимберлейка FutureSex/LoveSounds получил премию "Грэмми" в номинации "Лучшая танцевальная запись" и стал одним из самых продаваемых синглов за все время.
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КультураМузыкаНовости культурыДэвид БоуиДжастин Тимберлейк
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