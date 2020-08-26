https://ria.ru/20200826/perelomy-1576292637.html

Ученые выяснили, с каким свойством костей связан риск переломов

Британские ученые, изучив структуру костей на наноуровне, выяснили, что наряду с плотностью и прочностью, одним из важнейших качеств костей, снижающие риск... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:00

2020-08-26T12:00

2020-08-26T12:38

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великобритания

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Британские ученые, изучив структуру костей на наноуровне, выяснили, что наряду с плотностью и прочностью, одним из важнейших качеств костей, снижающие риск переломов, является гибкость. Результаты исследования <a href="http://www.nature.com/articles/s41598-020-69783-5" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Scientific Reports.Обычно клиницисты оценивают вероятность переломов по показателю пористости, или плотности костей, который определяется методом сканирования DEXA. Этот метод хорошо выявляет остеопороз — ослабление костей, вызванное снижением их плотности. Для предотвращения переломов пациентам с остеопорозом обычно в качестве лекарственного средства назначают бисфосфонат.Однако ученые из Имперского колледжа <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> заметили, что люди, кости которых кажутся здоровыми на сканировании DEXA, или те, кто принимают бисфосфонат, не меньше страдают от переломов.Чтобы выяснить, почему это происходит, исследователи изучили строительные блоки костей — жесткие минеральные пластины и гибкие коллагеновые фибриллы — с помощью высокоэнергетических пучков рентгеновских лучей на национальном синхротроне <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Diamond Light Source.Авторы посмотрели на наноуровне, как коллаген и минералы в кости сгибаются, а затем разрушаются под нагрузкой на примере тазобедренного сустава и бедренной кости. Они сравнили поведение под нагрузкой образцов костной ткани от доноров из трех групп: тех, у кого не было перелома бедра или любого другого перелома; тех, кто перенес перелом бедра, но не лечился бисфосфонатами; и тех, кто лечился бисфосфонатами и перенес перелом бедра.Ученые обнаружили, что образцы из первой, контрольной группы обладали наибольшей гибкостью коллагеновой и минеральной наноструктуры, а также самой прочной связью между коллагеном и минералами. Доноры с переломами бедра, получавшие бисфосфонаты в течение периода от одного до 13 лет, имели меньшую прочность тканей и гибкость в наномасштабе, чем нелеченные доноры с переломами и контрольная группа.Эту удивительную закономерность, исследователи объясняют тем, что бисфосфонаты, укрепляя кости и увеличивая их прочность, одновременно снижают гибкость."Мы склонны думать о наших костях как о твердых, жестких опорных структурах, но гибкость, по-видимому, чрезвычайно важна для здоровья костей. Если кости слишком твердые, они хуже поглощают удары и с большей вероятностью сломаются. Наше исследование предполагает, что гибкость может быть столь же важной, как и плотность, для предотвращения переломов", — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Ульриха Хансена (Ulrich Hansen) из департамента машиностроения Имперского колледжа.Однако авторы предостерегают о поспешных выводах, отрицающих пользу бисфосфонатов. Возможно, считают они, высокий риск переломов в группе принимающих препараты связан с тем, что в нее попали пациенты с наиболее тяжелой формой остеопороза."Мы были удивлены, увидев, что у пользователей бисфосфонатов, похоже, были менее гибкие костные наноструктуры. Возможно, после длительного периода лечения у некоторых пациентов наблюдается потеря гибкости в наномасштабе, которая компенсирует некоторые преимущества в силе за счет увеличения плотности костей. Необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить, почему это так и как это может повлиять на клиническую практику", — говорит руководитель исследования Ричард Абель (Richard Abel) из отделения хирургии и рака.Ученые отмечают, что в любом случае нужно продолжать опираться на существующие схемы лечения, учитывая при этом не только плотность костей, но и их гибкость. А для этого нужны новые методы диагностики.

https://ria.ru/20200610/1572753701.html

https://ria.ru/20191112/1560843611.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, открытия - риа наука, великобритания