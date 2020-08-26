https://ria.ru/20200826/pelevin-1576346271.html

Нужно знать пароль, чтобы попасть на презентацию нового романа Пелевина

Презентация новой книги Виктора Пелевина пройдет офлайн и начнется в полночь, сообщили в издательстве "Эксмо". Для того, чтобы принять участие в мероприятие... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T19:10

2020-08-26T19:10

2020-08-26T19:10

культура

книги

новости культуры

эксмо

виктор пелевин

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости</strong>. Презентация новой книги Виктора Пелевина пройдет офлайн и начнется в полночь, сообщили в издательстве "Эксмо". Для того, чтобы принять участие в мероприятие надо сказать пароль: "Непобедимое солнце"."Приглашаем вас посетить книжный магазин "Москва" 26 августа в 23:59, потому что в 00:00 уже взойдет "Непобедимое солнце", — говорится в сообщении пресс-службы.Магазин будет открыт до часу ночи, и в это время (с 00:00 до 01:00) можно будет приобрести книгу с личным автографом — факсимиле автора.Также предполагается розыгрыш призов, среди которых брендированные футболки из лимитированной коллекции и другие книги Виктора Пелевина.В аннотации к роману сказанно: "Саша - продвинутая московская блондинка. Ей тридцатник, вируса на горизонте еще нет, и она уезжает в путешествие, обещанное ей на индийской горе Аруначале лично Шивой. <...> Она прикоснется к тайне тайн - и увидит, откуда и как возникает то, что Илон Маск называет компьютерной симуляцией, а Святая Церковь - Мiром Божьим. Какой стала Саша после встречи с тайной, вы узнаете из книги. Какой стала тайна после встречи с Сашей, вы уже немного в курсе и так".

https://ria.ru/20200826/akunin-1576334083.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, эксмо, виктор пелевин