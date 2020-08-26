https://ria.ru/20200826/pasporta-1576326134.html
МВД Белоруссии объяснило, почему "испортило" паспорта россиян
Белорусское законодательство разрешает вносить в паспорта иностранцев отметки о временном запрете на въезд в республику, сообщили РИА Новости в МВД страны. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:26
2020-08-26T12:26
2020-08-26T16:18
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Белорусское законодательство разрешает вносить в паспорта иностранцев отметки о временном запрете на въезд в республику, сообщили РИА Новости в <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank">МВД</a> страны. По его словам, решение о запрете на въезд принимается "не просто так", а потому, что высылаемые иностранцы нарушили законы Белоруссии. При этом международных норм, которые бы запрещали проставлять в паспортах граждан других стран подобные штампы, нет, добавил представитель ведомства.Источник РИА Новости также напомнил, что даже если иностранцы, которым запрещен въезд в Белоруссию, поменяют документы на новые, их данные останутся в соответствующих базах правоохранительных органов и они все равно не смогут легально попасть на территорию республики.В начале августа в Белоруссии задержали нескольких российских журналистов, освещавших протестные акции после президентских выборов. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, Максим Солопов из "Медузы" и другие. Позже Питалева, а также трех журналистов "Дождя", Никиту Телиженко из Znak.com и сотрудника "Медузы" отпустили и выслали из республики. Им запретили на пять лет въезжать в Белоруссию и поставили соответствующие отметки в паспорта.По данным российского МВД, теперь эти документы в России считаются недействительными, поскольку постановление правительства запрещает вносить в паспорт сведения, отметки и записи, предусмотренные этим положением. Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a>.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков.Минздрав сообщал о троих погибших. Помимо этого, в Министерстве внутренних дел заявляли о смерти 19-летнего жителя Минска, также участвовавшего в митингах: он умер 16 августа, после того как его сбила машина.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/tikhanovskaya--1576287403.html
https://ria.ru/20200826/granitsa-1576294680.html
https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576323425.html
Ольга Занкова
то есть союзного государства нет? Иностранцы? Очень ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ заявление. Тем более что въезд в Белоруссию по внутренним паспортам, а не по загран. Там даже страниц нет, где можно такие штампы ставить
136
Royi
"...даже если иностранцы, которым запрещен въезд в страну, поменяют паспорта на новые, их данные останутся в соответствующих базах правоохранительных органов и они все равно не смогут легально попасть на территорию..." Так нафига же надо было портить паспорта??? А если паспорт в виде пластиковой карточки, куда штамп ставить будут? :D
78
41
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, белоруссия, в мире
МИНСК, 26 авг — РИА Новости.
Белорусское законодательство разрешает вносить в паспорта иностранцев отметки о временном запрете на въезд в республику, сообщили РИА Новости в МВД
страны.
"Это обычная практика, <...> что при принятии решения о запрете на въезд проставляется соответствующая отметка в паспорте иностранного гражданина", — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, решение о запрете на въезд принимается "не просто так", а потому, что высылаемые иностранцы нарушили законы Белоруссии. При этом международных норм, которые бы запрещали проставлять в паспортах граждан других стран подобные штампы, нет, добавил представитель ведомства.
Источник РИА Новости также напомнил, что даже если иностранцы, которым запрещен въезд в Белоруссию, поменяют документы на новые, их данные останутся в соответствующих базах правоохранительных органов и они все равно не смогут легально попасть на территорию республики.
В начале августа в Белоруссии задержали нескольких российских журналистов, освещавших протестные акции после президентских выборов. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, Максим Солопов из "Медузы" и другие.
Позже Питалева, а также трех журналистов "Дождя", Никиту Телиженко из Znak.com и сотрудника "Медузы" отпустили и выслали из республики. Им запретили на пять лет въезжать в Белоруссию и поставили соответствующие отметки в паспорта.
По данным российского МВД, теперь эти документы в России считаются недействительными, поскольку постановление правительства запрещает вносить в паспорт сведения, отметки и записи, предусмотренные этим положением.
Протесты в Белоруссии
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская
с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков.
Минздрав сообщал о троих погибших. Помимо этого, в Министерстве внутренних дел заявляли о смерти 19-летнего жителя Минска, также участвовавшего в митингах: он умер 16 августа, после того как его сбила машина.
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