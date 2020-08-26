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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/pasporta-1576313027.html
Власти Белоруссии испортили при высылке паспорта российских журналистов
Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в Белоруссию, считаются теперь в России недействительными, сообщили... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T07:15
2020-08-26T10:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
владимир соловьев (телеведущий)
александр лукашенко
союз журналистов россии
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссию</a>, считаются теперь в России недействительными, сообщили РИА Новости в <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД России</a>.Как напомнили в ведомстве, постановление правительства запрещает вносить в паспорт сведения, отметки и записи, предусмотренные данным положением. Если в документе все же появились подобные отметки, то он становится недействительным.В МВД в то же время заверили, что поскольку вина владельца паспорта отсутствует, административную ответственность за это журналисты не понесут.Задержание и высылка российских журналистов из БелоруссииРанее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, журналист из "Медузы" и другие. Позднее Питалева, а также трех журналистов "Дождя", журналиста Znak.com и сотрудника "Медузы" выслали из республики.Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России <a href="http://ria.ru/person_Timur_SHafir/" target="_blank" data-auto="true">Тимур Шафир</a>, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты "должны быть отпущены безо всяких условий", а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания". Глава <a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_zhurnalistov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">СЖР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> сообщил, что в Белоруссии так или иначе пострадали более 50 корреспондентов, в том числе и российских СМИ.Глава Мининформа Белоруссии Игорь Луцкий осудил насилие в отношении сотрудников СМИ. Глава МВД республики Юрий Караев заявил, что всегда выступает против любого насилия над журналистами, но призвал сотрудников СМИ "не лезть в пекло".Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576262298.html
https://ria.ru/20200822/1576121743.html
Если они действовали против законной власти, подстрекали противоправные действия толпы, запрет на въезд в Белоруссию абсолютно законен.
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, владимир соловьев (телеведущий), александр лукашенко, союз журналистов россии, белоруссия, в мире

Власти Белоруссии испортили при высылке паспорта российских журналистов

07:15 26.08.2020 (обновлено: 10:19 26.08.2020)
15260
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПаспорт
Паспорт
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в Белоруссию, считаются теперь в России недействительными, сообщили РИА Новости в МВД России.
Как напомнили в ведомстве, постановление правительства запрещает вносить в паспорт сведения, отметки и записи, предусмотренные данным положением. Если в документе все же появились подобные отметки, то он становится недействительным.
В МВД в то же время заверили, что поскольку вина владельца паспорта отсутствует, административную ответственность за это журналисты не понесут.

Задержание и высылка российских журналистов из Белоруссии

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, журналист из "Медузы" и другие.
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Позднее Питалева, а также трех журналистов "Дождя", журналиста Znak.com и сотрудника "Медузы" выслали из республики.
Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты "должны быть отпущены безо всяких условий", а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания". Глава СЖР Владимир Соловьев сообщил, что в Белоруссии так или иначе пострадали более 50 корреспондентов, в том числе и российских СМИ.
Глава Мининформа Белоруссии Игорь Луцкий осудил насилие в отношении сотрудников СМИ. Глава МВД республики Юрий Караев заявил, что всегда выступает против любого насилия над журналистами, но призвал сотрудников СМИ "не лезть в пекло".

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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17820626
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВладимир Соловьев (телеведущий)Александр ЛукашенкоСоюз журналистов РоссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Если они действовали против законной власти, подстрекали противоправные действия толпы, запрет на въезд в Белоруссию абсолютно законен.
26 августа, 09:49
Walter Gabermann
1510008
Мало им еще!
26 августа, 08:59
Василий Карпов
900028
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