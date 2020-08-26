https://ria.ru/20200826/pasporta-1576311750.html

Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о пятилетнем запрете на въезд в Белоруссию, испорчены, сообщили РИА Новости в МВД России. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T03:31

2020-08-26T03:31

2020-08-26T08:59

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

белоруссия

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о пятилетнем запрете на въезд в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, испорчены, сообщили РИА Новости в <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД России</a>.В то же время в министерстве отметили, что, поскольку владельцы документов не виноваты, административную ответственность они за это не понесут.Несколько российских журналистов задержали после президентских выборов в Белоруссии. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в республику. В частности, речь идет о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Илье Питалеве, журналисте Znak.com Никите Телиженко, сотруднике "Медузы" Максиме Солопове и других.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, начавшиеся после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что выиграла Светлана Тихановская.Сначала силовики подавляли акции, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200825/zaderzhanie-1576308261.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/tikhanovskaya--1576287403.html

Геннадий Solo А это были действительно российские журналисты или блогеры на западные гранды с пропиской в РФ 465

Лысый Кучерявый Хорошо, только паспорта попортили, а не фэйсы. Хотя дождевикам бы не помешало. Журналисты стали хуже банных листов. 451

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россия

москва

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, белоруссия, общество