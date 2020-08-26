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Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о пятилетнем запрете на въезд в Белоруссию, испорчены, сообщили РИА Новости в МВД России. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T03:31
2020-08-26T08:59
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о пятилетнем запрете на въезд в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, испорчены, сообщили РИА Новости в <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД России</a>.В то же время в министерстве отметили, что, поскольку владельцы документов не виноваты, административную ответственность они за это не понесут.Несколько российских журналистов задержали после президентских выборов в Белоруссии. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в республику. В частности, речь идет о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Илье Питалеве, журналисте Znak.com Никите Телиженко, сотруднике "Медузы" Максиме Солопове и других.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, начавшиеся после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что выиграла Светлана Тихановская.Сначала силовики подавляли акции, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200825/zaderzhanie-1576308261.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/tikhanovskaya--1576287403.html
А это были действительно российские журналисты или блогеры на западные гранды с пропиской в РФ
465
Хорошо, только паспорта попортили, а не фэйсы. Хотя дождевикам бы не помешало. Журналисты стали хуже банных листов.
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россия
москва
белоруссия
РИА Новости
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, белоруссия, общество

Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

03:31 26.08.2020 (обновлено: 08:59 26.08.2020)
213854
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о пятилетнем запрете на въезд в Белоруссию, испорчены, сообщили РИА Новости в МВД России.

"В соответствии с пунктом 6 постановления правительства России "Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным", — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.

В то же время в министерстве отметили, что, поскольку владельцы документов не виноваты, административную ответственность они за это не понесут.
Несколько российских журналистов задержали после президентских выборов в Белоруссии. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в республику. В частности, речь идет о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Илье Питалеве, журналисте Znak.com Никите Телиженко, сотруднике "Медузы" Максиме Солопове и других.
Митинг оппозиции в Минске
Вчера, 21:35Протесты в Белоруссии
В Минске прошли задержания протестующих

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, начавшиеся после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что выиграла Светлана Тихановская.
Сначала силовики подавляли акции, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.
По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Вчера, 14:18
"Мирная революция". Тихановская нашла определение событиям в Белоруссии
359112151097172
Обсудить 68
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваБелоруссияОбщество
Популярные комментарии
А это были действительно российские журналисты или блогеры на западные гранды с пропиской в РФ
26 августа, 04:13
Геннадий Solo
3691521276
Хорошо, только паспорта попортили, а не фэйсы. Хотя дождевикам бы не помешало. Журналисты стали хуже банных листов.
26 августа, 03:44
ЛКЛысый Кучерявый
3351213279
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