https://ria.ru/20200826/pashaev-1576357453.html

Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал РИА Новости, что пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T22:52

2020-08-26T22:52

2020-08-26T23:18

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Эльман Пашаев рассказал РИА Новости, что пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве.По словам юриста, предприниматель Анзор Псуноков утверждает, что три года назад передал ему полтора миллиона рублей, которые так и не получил обратно. Пашаев, ссылаясь на биллинги мобильного телефона, настаивает, что в тот момент находился в другом месте. Он рассказал, что еще в 2017 году просил следователя установить его местонахождение и четырех свидетелей, якобы видевших передачу денег.Адвокат считает, что бизнесмен может предъявлять ему обвинения из мести, поскольку по его заявлению жену Псунокова ранее привлекли по делу о мошенничестве. Также Пашаев допускает, что эта ситуация связана с его работой по делу Ефремова."Сегодня весь день до позднего вечера проводили очную ставку между свидетелем и Псуноковым. Завтра и я, и Псуноков пройдем полиграф", — отметил юрист. По его словам, он проходит по этому делу в качестве свидетеля.Восьмого июня Ефремов, которого защищает Пашаев, на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. За рулем машины находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.Ранее он отказался от услуг адвоката Пашаева, однако позже стало известно, что актер перезаключил соглашение с защитником.

https://ria.ru/20200824/efremov-1576264322.html

https://ria.ru/20200823/solovev-1576194927.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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