https://ria.ru/20200826/panspermiya-1576223147.html

Ученые доказали, что бактерии могут путешествовать между планетами

Результаты трехлетнего эксперимента, проводившегося японскими учеными на борту МКС, показали, что колонии бактерий деинококков могут пережить в суровых... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T08:09

2020-08-26T08:09

2020-08-26T11:06

риа наука

биология

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

токийский университет

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Результаты трехлетнего эксперимента, проводившегося японскими учеными на борту МКС, показали, что колонии бактерий деинококков могут пережить в суровых космических условиях перелет протяженностью несколько лет. Исследование <a href="http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2020.02050" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовано</a> в журнале Frontiers in Microbiology.В 2018 году ученые из <a href="http://ria.ru/organization_Tokijjskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Токийского университета</a>, исследуя нижние слои стратосферы, обнаружили, что на высоте 12 километров над землей, несмотря на проникающую мощную солнечную радиацию, существуют бактерии Deinococcus. После этого исследователи решили выяснить, смогут ли деинококки — один из самых устойчивых к радиационному излучению организмов на Земле — выжить в открытом космосе.Для этого они поместили высушенные агрегаты Deinococcus на внешние панели японского экспериментального модуля "Кибо" <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>. Образцы разной толщины подвергались воздействию космической среды в течение одного, двух и трех лет с 2015 по 2018 год, чтобы проверить их выживаемость.Через три года обнаружилось, что все агрегаты размером более 0,5 миллиметра частично выжили в условиях космоса. Несмотря на то что бактерии на поверхности бактериальных агрегатов умирали, они создавали защитный слой для микроорганизмов, находящихся под ним, обеспечивая выживание всей колонии.Авторы подсчитали, что гранула толщиной более 0,5 миллиметра может прожить на поверхности космического корабля от 15 до 45 лет. Этого вполне достаточно для того, чтобы перенести межпланетное путешествие. А в открытом космосе, по мнению исследователей, колония диаметром около одного миллиметра потенциально может выживать до восьми лет.Это серьезный аргумент в пользу гипотезы панспермии, предполагающей возможность переноса организмов с одних планет на другие через космическое пространство вместе с кометами и астероидами."Происхождение жизни на Земле — самая большая загадка, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования профессора фармации и наук о жизни Акихико Ямагиши (Akihiko Yamagishi). — Ученые могут иметь совершенно разные точки зрения по этому поводу. Одни думают, что жизнь уникальна и случилась только однажды во Вселенной, в то время как другие — что она возникает на каждой подходящей планете. Если панспермия возможна, жизнь должна встречаться гораздо чаще, чем мы думали раньше"."Результаты показывают, что радиоустойчивый деинококк может выжить во время путешествия с Земли на Марс или наоборот, что составляет несколько месяцев или лет в зависимости от орбиты", — продолжает ученый.Работа японских биологов — наилучшее на сегодняшний день доказательство выживаемости бактерий в космосе. Предыдущие эксперименты показывали, что бактерии могут перенести межпланетное путешествие на поверхности каменных тел, защищенные с одной стороны их поверхностью, — это гипотеза литопанспермии. Сейчас же ученые подтвердили возможность и самостоятельного существования агрегатов бактерий в космосе, которое авторы назвали "массапанспермией".Исследователи отмечают, что в эксперименте они изучали только пребывание бактерий в космосе, не рассматривая условия отрыва от одной планеты и приземления на другую, которые требуют отдельной оценки.

https://ria.ru/20200807/1575506512.html

https://ria.ru/20200416/1570122127.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, токийский университет