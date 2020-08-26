https://ria.ru/20200826/otdykh-1576313890.html

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T08:08

2020-08-26T08:08

2020-08-26T11:27

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti/" target="_blank">РИА Новости</a>.Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам 5 миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в июле-первой половине августа 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.Отмечается, что этим летом оказался особенно востребован прокат автодомов: в июле количество транзакций в этой категории выросло в 7 раз, в августе – в 4,7 раза. Продажи ж/д и авиабилетов при этом практически вышли на уровень прошлого года. "Количество транзакций по билетам на поезда в июле уступает прошлому году всего на 2%, в августе – на 6%. По авиабилетам в июле также произошло незначительное снижение на 1%, а в августе уже на 17%", - отмечают в банке.При этом средние чеки на поездки по железной дороге немного выросли: +3% в июле и +9% в августе, а авиатранспорт, наоборот, показал значительное удешевление – на 30% в июле и на 24% в августе год к году. По мнению аналитиков банка, такая ситуация объясняется более дешевыми перелетами на российские курорты, чем за границу.Кроме того, исследование показало, что часть россиян отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле на 10%. Однако в августе показатели вернулись на уровень прошлого года. Аналитики также отметили, что из-за недоступности отдыха за границей для большинства россиян количество покупок в магазинах беспошлинной торговли Duty Free сократилось в разы по сравнению с прошлым годом: в июле 2020 года – в 5,4 раза, в августе этот показатель снизился в 3,7 раза.

https://ria.ru/20200822/opros-1576089552.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575422089.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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