Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/otdykh-1576313890.html
Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом
Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T08:08
2020-08-26T11:27
туризм
новости - туризм
россия
мтс
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617847_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_1ad41a48a828a4eefd37a7692f5d125e.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti/" target="_blank">РИА Новости</a>.Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам 5 миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в июле-первой половине августа 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.Отмечается, что этим летом оказался особенно востребован прокат автодомов: в июле количество транзакций в этой категории выросло в 7 раз, в августе – в 4,7 раза. Продажи ж/д и авиабилетов при этом практически вышли на уровень прошлого года. "Количество транзакций по билетам на поезда в июле уступает прошлому году всего на 2%, в августе – на 6%. По авиабилетам в июле также произошло незначительное снижение на 1%, а в августе уже на 17%", - отмечают в банке.При этом средние чеки на поездки по железной дороге немного выросли: +3% в июле и +9% в августе, а авиатранспорт, наоборот, показал значительное удешевление – на 30% в июле и на 24% в августе год к году. По мнению аналитиков банка, такая ситуация объясняется более дешевыми перелетами на российские курорты, чем за границу.Кроме того, исследование показало, что часть россиян отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле на 10%. Однако в августе показатели вернулись на уровень прошлого года. Аналитики также отметили, что из-за недоступности отдыха за границей для большинства россиян количество покупок в магазинах беспошлинной торговли Duty Free сократилось в разы по сравнению с прошлым годом: в июле 2020 года – в 5,4 раза, в августе этот показатель снизился в 3,7 раза.
https://ria.ru/20200822/opros-1576089552.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575422089.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617847_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7767320fd76708fb0b31bfbb609eeb8d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, россия, мтс, экономика

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

08:08 26.08.2020 (обновлено: 11:27 26.08.2020)
779
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Ялте. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам 5 миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в июле-первой половине августа 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.
Отдых горожан в Москве
22 августа, 12:26Туризм
Российские туристы рассказали, как они провели лето и планируют ли отпуск
"В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 16% год к году, а в августе – уже на 25%. При этом значительно уменьшился средний чек – на 33% в июле и на 44% в августе. Похожая ситуация наблюдается и в отелях: прирост транзакций в июле текущего года составил 13% и 21% в августе, а средний чек также сократился, но не так сильно, как при покупке туров: на 17% в июле и на 9% в августе по сравнению с теми же периодами 2019 года", - уточняют аналитики.
Отмечается, что этим летом оказался особенно востребован прокат автодомов: в июле количество транзакций в этой категории выросло в 7 раз, в августе – в 4,7 раза. Продажи ж/д и авиабилетов при этом практически вышли на уровень прошлого года. "Количество транзакций по билетам на поезда в июле уступает прошлому году всего на 2%, в августе – на 6%. По авиабилетам в июле также произошло незначительное снижение на 1%, а в августе уже на 17%", - отмечают в банке.
Мигрень
5 августа, 20:56
Секрет от врача: как не заболеть в отпуске и не спутать простуду с COVID
При этом средние чеки на поездки по железной дороге немного выросли: +3% в июле и +9% в августе, а авиатранспорт, наоборот, показал значительное удешевление – на 30% в июле и на 24% в августе год к году. По мнению аналитиков банка, такая ситуация объясняется более дешевыми перелетами на российские курорты, чем за границу.
Кроме того, исследование показало, что часть россиян отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле на 10%. Однако в августе показатели вернулись на уровень прошлого года. Аналитики также отметили, что из-за недоступности отдыха за границей для большинства россиян количество покупок в магазинах беспошлинной торговли Duty Free сократилось в разы по сравнению с прошлым годом: в июле 2020 года – в 5,4 раза, в августе этот показатель снизился в 3,7 раза.
301003
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмРоссияМТСЭкономика
Рекомендуем
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Москвичам пообещали похолодание
Японский экспериментальный модуль Кибо МКС, на поверхности которого с 2015 по 2018 год проводился эксперимент по выживаемости бактерий
Ученые доказали, что бактерии могут путешествовать между планетами
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В России провели более 35,1 миллиона тестов на коронавирус
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Первая леди США пообещала, что Трамп сделает все для победы над COVID-19
Джо Байден на съезде Демократической партии
В США назвали страшные последствия избрания Байдена президентом
Исследование квантовой схемы на оптическом микроскопе перед проведением криоизмерений в НОЦ ФМН (ФГУП ВНИИА им. Н. Л. Духова и МГТУ им. Н. Э. Баумана)
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к чипированию
Лаборант настраивает цифровой маммограф
Ученые оценили методы исследования опухолей при раке молочной железы
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко предупредил о вспышках гриппа с началом учебного года
Трубы промышленных предприятий
Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом
Танк Т-14 Армата
National Interest впечатлила отличительная особенность танка "Армата"
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017
Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство со Сталиным
Сотрудник полиции
В Новосибирске задержали подозреваемого в нападениях на женщин в парке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве еще 1389 пациентов вылечились от коронавируса
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден во время дебатов, организованных CNN / New York Times в Университете Оттербейн. 15 октября 2019
В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации
Девушки выступают в традиционной одежде во Львове на празднике в День вышиванки. 17 мая 2018
На Украине узаконили феминитивы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло
11:46Названа возможная причина пожара в доме на западе Москвы
11:43Названы медучреждения, где пройдут новые испытания вакцины от COVID-19
11:40Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
11:39На Ставрополье мужчина ездил по селу с привязанной к машине собакой
11:37В МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста во вторник
11:26Назван первый в истории человек, чье состояние превысило $200 миллиардов
11:21Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на южные курорты России
11:19Правозащитники сообщили о 40 задержанных участниках акций в Белоруссии
11:17Женщина нарушила многолетнее правило и сорвала джекпот
11:16Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
11:14"Расставаться с летом рано". Москвичам рассказали о погоде на выходных
11:05"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
10:56В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах
10:51При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека
10:46Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен
10:41Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
10:40Названы регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
10:37Движение в районе горящего дома на западе Москвы полностью перекрыто
10:36В России за сутки вылечились от коронавируса 6403 пациента
Лента новостейМолния