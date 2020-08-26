https://ria.ru/20200826/otdykh-1576313890.html
Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом
Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T08:08
2020-08-26T08:08
2020-08-26T11:27
туризм
новости - туризм
россия
мтс
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti/" target="_blank">РИА Новости</a>.Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам 5 миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в июле-первой половине августа 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.Отмечается, что этим летом оказался особенно востребован прокат автодомов: в июле количество транзакций в этой категории выросло в 7 раз, в августе – в 4,7 раза. Продажи ж/д и авиабилетов при этом практически вышли на уровень прошлого года. "Количество транзакций по билетам на поезда в июле уступает прошлому году всего на 2%, в августе – на 6%. По авиабилетам в июле также произошло незначительное снижение на 1%, а в августе уже на 17%", - отмечают в банке.При этом средние чеки на поездки по железной дороге немного выросли: +3% в июле и +9% в августе, а авиатранспорт, наоборот, показал значительное удешевление – на 30% в июле и на 24% в августе год к году. По мнению аналитиков банка, такая ситуация объясняется более дешевыми перелетами на российские курорты, чем за границу.Кроме того, исследование показало, что часть россиян отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле на 10%. Однако в августе показатели вернулись на уровень прошлого года. Аналитики также отметили, что из-за недоступности отдыха за границей для большинства россиян количество покупок в магазинах беспошлинной торговли Duty Free сократилось в разы по сравнению с прошлым годом: в июле 2020 года – в 5,4 раза, в августе этот показатель снизился в 3,7 раза.
https://ria.ru/20200822/opros-1576089552.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575422089.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, мтс, экономика
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении РИА Новости
.
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам 5 миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в июле-первой половине августа 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.
"В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 16% год к году, а в августе – уже на 25%. При этом значительно уменьшился средний чек – на 33% в июле и на 44% в августе. Похожая ситуация наблюдается и в отелях: прирост транзакций в июле текущего года составил 13% и 21% в августе, а средний чек также сократился, но не так сильно, как при покупке туров: на 17% в июле и на 9% в августе по сравнению с теми же периодами 2019 года", - уточняют аналитики.
Отмечается, что этим летом оказался особенно востребован прокат автодомов: в июле количество транзакций в этой категории выросло в 7 раз, в августе – в 4,7 раза. Продажи ж/д и авиабилетов при этом практически вышли на уровень прошлого года. "Количество транзакций по билетам на поезда в июле уступает прошлому году всего на 2%, в августе – на 6%. По авиабилетам в июле также произошло незначительное снижение на 1%, а в августе уже на 17%", - отмечают в банке.
При этом средние чеки на поездки по железной дороге немного выросли: +3% в июле и +9% в августе, а авиатранспорт, наоборот, показал значительное удешевление – на 30% в июле и на 24% в августе год к году. По мнению аналитиков банка, такая ситуация объясняется более дешевыми перелетами на российские курорты, чем за границу.
Кроме того, исследование показало, что часть россиян отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле на 10%. Однако в августе показатели вернулись на уровень прошлого года. Аналитики также отметили, что из-за недоступности отдыха за границей для большинства россиян количество покупок в магазинах беспошлинной торговли Duty Free сократилось в разы по сравнению с прошлым годом: в июле 2020 года – в 5,4 раза, в августе этот показатель снизился в 3,7 раза.