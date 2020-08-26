https://ria.ru/20200826/opukhol-1576341023.html

"Миллиметр за миллиметром". Врачи удалили опухоль размером в треть мозга

Московские медики спасли женщину с опухолью размером в треть мозга, сообщает столичный департамент здравоохранения. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:33

2020-08-26T16:33

2020-08-26T16:33

здоровье - общество

открытия - риа наука

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Московские медики спасли женщину с опухолью размером в треть мозга, сообщает столичный департамент здравоохранения.Отмечается, что в ходе операции в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского пришлось сделать достаточно большой разрез, "фактически от уха до уха", из-за опухоли размером с большой кулак, были поражены вся лобная доля и обе височные. Нарастало внутричерепное давление, что грозило тяжелейшими осложнениями, вплоть до остановки дыхания. Опухоль годами росла у женщины в головном мозге и никак себя не проявляла до прошлой осени.Уточняется, что пришлось восполнить около трех литров крови. Кроме того, хирург должен был точно рассчитать или "даже почувствовать" тонкую грань между здоровой тканью и патологической.Отмечается, что после гистологического исследования выяснилось, что у пациентки была менингиома - доброкачественная опухоль, растущая из клеток твердой мозговой оболочки. Химиотерапия в таком случае не требуется, женщину готовят к выписке.

https://ria.ru/20200814/1575782627.html

https://ria.ru/20200409/1569771198.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, открытия - риа наука