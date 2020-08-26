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"Миллиметр за миллиметром". Врачи удалили опухоль размером в треть мозга
Московские медики спасли женщину с опухолью размером в треть мозга, сообщает столичный департамент здравоохранения. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:33
2020-08-26T16:33
здоровье - общество
открытия - риа наука
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Московские медики спасли женщину с опухолью размером в треть мозга, сообщает столичный департамент здравоохранения.Отмечается, что в ходе операции в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского пришлось сделать достаточно большой разрез, "фактически от уха до уха", из-за опухоли размером с большой кулак, были поражены вся лобная доля и обе височные. Нарастало внутричерепное давление, что грозило тяжелейшими осложнениями, вплоть до остановки дыхания. Опухоль годами росла у женщины в головном мозге и никак себя не проявляла до прошлой осени.Уточняется, что пришлось восполнить около трех литров крови. Кроме того, хирург должен был точно рассчитать или "даже почувствовать" тонкую грань между здоровой тканью и патологической.Отмечается, что после гистологического исследования выяснилось, что у пациентки была менингиома - доброкачественная опухоль, растущая из клеток твердой мозговой оболочки. Химиотерапия в таком случае не требуется, женщину готовят к выписке.
https://ria.ru/20200814/1575782627.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
здоровье - общество, открытия - риа наука

"Миллиметр за миллиметром". Врачи удалили опухоль размером в треть мозга

16:33 26.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинОперационная
Операционная
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Операционная. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Московские медики спасли женщину с опухолью размером в треть мозга, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"Редчайшая патология - огромная опухоль поразила треть головного мозга. Операция ювелирная, без права на ошибку, длилась почти целый рабочий день", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе операции в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского пришлось сделать достаточно большой разрез, "фактически от уха до уха", из-за опухоли размером с большой кулак, были поражены вся лобная доля и обе височные. Нарастало внутричерепное давление, что грозило тяжелейшими осложнениями, вплоть до остановки дыхания. Опухоль годами росла у женщины в головном мозге и никак себя не проявляла до прошлой осени.
"Состояние девушки ухудшалось с каждым днем, поэтому с операцией тянуть не стали. Опухоль словно окутала две больших мозговых артерии. А значит, хирурги должны отделить сосуды, не повредив их, чтобы избежать массивного кровотечения. И все же операция большая, травматичная. Полностью обойтись без кровопотери не удалось", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пришлось восполнить около трех литров крови. Кроме того, хирург должен был точно рассчитать или "даже почувствовать" тонкую грань между здоровой тканью и патологической.
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"Миллиметр за миллиметром, под контролем микроскопа, хирурги медленно продвигались вглубь головного мозга. И так в течение шести часов, пока полностью опухоль не убрали. Из-за сильного давления мозговая ткань словно сплющилась, на месте опухоли образовалась пустота. Но, по словам медиков, головной мозг женщины не пострадал", - сообщает депздрав.
Отмечается, что после гистологического исследования выяснилось, что у пациентки была менингиома - доброкачественная опухоль, растущая из клеток твердой мозговой оболочки. Химиотерапия в таком случае не требуется, женщину готовят к выписке.
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