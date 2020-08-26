https://ria.ru/20200826/omon-1576357408.html
ОМОН разогнал протестующих в центре Минска
Силовики задержали около 20 сторонников оппозиции, собравшихся на очередную несанкционированную акцию в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T22:49
2020-08-26T22:49
2020-08-26T23:31
протесты в белоруссии
светлана тихановская
минск
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Силовики задержали около 20 сторонников оппозиции, собравшихся на очередную несанкционированную акцию в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Когда на площадь Независимости приехал ОМОН, часть людей сразу побежала в стороны, милиционеры стали оцеплять площадь.Движение по прилегающему проспекту частично перекрыли. Позднее от площади проследовала колонна сначала милицейских автобусов, а затем военных грузовиков.В центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, отмечает корреспондент, наблюдаются проблемы с мобильной связью.Участники митингаСегодня на акцию пришло меньше людей, чем в предыдущие дни. В митинге приняли участие около 500 человек.Через громкоговорители на здании напротив площади транслировалась запись, которая оповещала собравшихся, что акция несанкционированная, а ее участникам грозит ответственность.Где-то около 20:50 (совпадает с московским временем) к площади Независимости подъехали машины ОМОНа и милиции. Они начали останавливать всех мужчин, предварительно окружив территорию по периметру. Женщин и журналистов не задерживали.В милиции эту информацию подтвердили."Да, факты задержаний подтверждаем", - сообщила представитель ГУВД. При этом собеседница не уточнила число задержанных, и в какие отделения их доставили.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, при этом сама кандидат выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литву</a>.Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/lukashenko-1576256598.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/lavrov-1576303512.html
Александр Белый
Правильно сделали!
104
русский офицер
Это Лукашенко не поможет!
86
5
минск
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание нескольких сторонников оппозиции. Кадры из Минска
В минской милиции РИА Новости подтвердили, что задержаны несколько сторонников оппозиции, но не назвали точного числа.
2020-08-26T22:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, минск, белоруссия, литва, в мире
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Силовики задержали около 20 сторонников оппозиции, собравшихся на очередную несанкционированную акцию в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Когда на площадь Независимости приехал ОМОН, часть людей сразу побежала в стороны, милиционеры стали оцеплять площадь.
Движение по прилегающему проспекту частично перекрыли. Позднее от площади проследовала колонна сначала милицейских автобусов, а затем военных грузовиков.
В центре Минска
, отмечает корреспондент, наблюдаются проблемы с мобильной связью.
Участники митинга
Сегодня на акцию пришло меньше людей, чем в предыдущие дни. В митинге приняли участие около 500 человек.
Через громкоговорители на здании напротив площади транслировалась запись, которая оповещала собравшихся, что акция несанкционированная, а ее участникам грозит ответственность.
Где-то около 20:50 (совпадает с московским временем) к площади Независимости подъехали машины ОМОНа и милиции. Они начали останавливать всех мужчин, предварительно окружив территорию по периметру. Женщин и журналистов не задерживали.
В милиции эту информацию подтвердили.
"Да, факты задержаний подтверждаем", - сообщила представитель ГУВД. При этом собеседница не уточнила число задержанных, и в какие отделения их доставили.
Протесты в Белоруссии
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская
, при этом сама кандидат выехала в Литву
.
Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.