https://ria.ru/20200826/omon-1576357408.html

ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

Силовики задержали около 20 сторонников оппозиции, собравшихся на очередную несанкционированную акцию в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T22:49

2020-08-26T22:49

2020-08-26T23:31

протесты в белоруссии

светлана тихановская

минск

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Силовики задержали около 20 сторонников оппозиции, собравшихся на очередную несанкционированную акцию в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Когда на площадь Независимости приехал ОМОН, часть людей сразу побежала в стороны, милиционеры стали оцеплять площадь.Движение по прилегающему проспекту частично перекрыли. Позднее от площади проследовала колонна сначала милицейских автобусов, а затем военных грузовиков.В центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, отмечает корреспондент, наблюдаются проблемы с мобильной связью.Участники митингаСегодня на акцию пришло меньше людей, чем в предыдущие дни. В митинге приняли участие около 500 человек.Через громкоговорители на здании напротив площади транслировалась запись, которая оповещала собравшихся, что акция несанкционированная, а ее участникам грозит ответственность.Где-то около 20:50 (совпадает с московским временем) к площади Независимости подъехали машины ОМОНа и милиции. Они начали останавливать всех мужчин, предварительно окружив территорию по периметру. Женщин и журналистов не задерживали.В милиции эту информацию подтвердили."Да, факты задержаний подтверждаем", - сообщила представитель ГУВД. При этом собеседница не уточнила число задержанных, и в какие отделения их доставили.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, при этом сама кандидат выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литву</a>.Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/lukashenko-1576256598.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/lavrov-1576303512.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Задержание нескольких сторонников оппозиции. Кадры из Минска В минской милиции РИА Новости подтвердили, что задержаны несколько сторонников оппозиции, но не назвали точного числа. 2020-08-26T22:49 true PT0M26S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, минск, белоруссия, литва, в мире