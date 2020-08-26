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Тюменская область
https://ria.ru/20200826/obrazovanie-1576336370.html
Развитие тюменского образования обсудили на педагогическом форуме
Педагогическое сообщество может стать примером воспитания в обществе культуры безопасного поведения в условиях возможных эпидемиологических угроз, считает... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:34
2020-08-26T15:34
тюменская область
александр моор
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<strong>ТЮМЕНЬ, 26 авг - РИА Новости</strong>. Педагогическое сообщество может стать примером воспитания в обществе культуры безопасного поведения в условиях возможных эпидемиологических угроз, считает губернатор Тюменской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Moor" target="_blank">Александр Моор</a>.По мнению главы региона, офлайн-образование, прямое общение педагога с учениками и внеурочные занятия останутся базовыми практиками, ядром образовательных программ."Надеюсь, мы с вами научимся жить в новых реалиях, и трудности, с которыми мы сталкиваемся, не станут препятствием для нормальной работы. Вместе с тем, месяцы, проведенные в дистанционном режиме, позволили и педагогам, и ученикам обрести новые навыки самоорганизации, преодолеть некий психологический барьер в отношении такого способа получения знаний", - привели в пресс-службе губернатора слова Моора на пленарном заседании педагогического форума "Тюменское образование- 2020".По его словам, цифровые форматы доказали свою эффективность, когда речь идет о межпредметной профильной подготовке, формировании индивидуальных образовательных траекторий, развитии общекультурного кругозора школьников. Моор подтвердил, что с сентября педагоги начнут получать ежемесячную федеральную доплату в размере 5 тысяч рублей за классное руководство. "При этом мы сохраняем ранее введенные региональные доплаты за классное руководство - это, в среднем, еще более 3 тысяч рублей в месяц", - отметил он.В заседании, которое прошло на открытом воздухе на территории тюменской гимназии №49, приняли участие руководители образовательных учреждений региона, представители муниципальных администраций. Тюменские педагоги могли наблюдать за ходом заседания в онлайн-режиме.
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александр моор

Развитие тюменского образования обсудили на педагогическом форуме

15:34 26.08.2020
36
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 26 авг - РИА Новости. Педагогическое сообщество может стать примером воспитания в обществе культуры безопасного поведения в условиях возможных эпидемиологических угроз, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.
По мнению главы региона, офлайн-образование, прямое общение педагога с учениками и внеурочные занятия останутся базовыми практиками, ядром образовательных программ.
"Надеюсь, мы с вами научимся жить в новых реалиях, и трудности, с которыми мы сталкиваемся, не станут препятствием для нормальной работы. Вместе с тем, месяцы, проведенные в дистанционном режиме, позволили и педагогам, и ученикам обрести новые навыки самоорганизации, преодолеть некий психологический барьер в отношении такого способа получения знаний", - привели в пресс-службе губернатора слова Моора на пленарном заседании педагогического форума "Тюменское образование- 2020".
По его словам, цифровые форматы доказали свою эффективность, когда речь идет о межпредметной профильной подготовке, формировании индивидуальных образовательных траекторий, развитии общекультурного кругозора школьников.
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Моор подтвердил, что с сентября педагоги начнут получать ежемесячную федеральную доплату в размере 5 тысяч рублей за классное руководство. "При этом мы сохраняем ранее введенные региональные доплаты за классное руководство - это, в среднем, еще более 3 тысяч рублей в месяц", - отметил он.
В заседании, которое прошло на открытом воздухе на территории тюменской гимназии №49, приняли участие руководители образовательных учреждений региона, представители муниципальных администраций. Тюменские педагоги могли наблюдать за ходом заседания в онлайн-режиме.
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Тюменская областьАлександр Моор
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