https://ria.ru/20200826/obrazovanie-1576336370.html

Развитие тюменского образования обсудили на педагогическом форуме

Педагогическое сообщество может стать примером воспитания в обществе культуры безопасного поведения в условиях возможных эпидемиологических угроз, считает... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:34

2020-08-26T15:34

2020-08-26T15:34

тюменская область

александр моор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152772/72/1527727204_0:207:1365:975_1400x0_80_0_0_752bab0d82976483ac78a1d59e738314.jpg

<strong>ТЮМЕНЬ, 26 авг - РИА Новости</strong>. Педагогическое сообщество может стать примером воспитания в обществе культуры безопасного поведения в условиях возможных эпидемиологических угроз, считает губернатор Тюменской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Moor" target="_blank">Александр Моор</a>.По мнению главы региона, офлайн-образование, прямое общение педагога с учениками и внеурочные занятия останутся базовыми практиками, ядром образовательных программ."Надеюсь, мы с вами научимся жить в новых реалиях, и трудности, с которыми мы сталкиваемся, не станут препятствием для нормальной работы. Вместе с тем, месяцы, проведенные в дистанционном режиме, позволили и педагогам, и ученикам обрести новые навыки самоорганизации, преодолеть некий психологический барьер в отношении такого способа получения знаний", - привели в пресс-службе губернатора слова Моора на пленарном заседании педагогического форума "Тюменское образование- 2020".По его словам, цифровые форматы доказали свою эффективность, когда речь идет о межпредметной профильной подготовке, формировании индивидуальных образовательных траекторий, развитии общекультурного кругозора школьников. Моор подтвердил, что с сентября педагоги начнут получать ежемесячную федеральную доплату в размере 5 тысяч рублей за классное руководство. "При этом мы сохраняем ранее введенные региональные доплаты за классное руководство - это, в среднем, еще более 3 тысяч рублей в месяц", - отметил он.В заседании, которое прошло на открытом воздухе на территории тюменской гимназии №49, приняли участие руководители образовательных учреждений региона, представители муниципальных администраций. Тюменские педагоги могли наблюдать за ходом заседания в онлайн-режиме.

https://ria.ru/20200824/internet-1576247257.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор